Tracker: Melissa Roxburgh parla del possibile ritorno di Dory Shaw nelle prossime stagioni

Il futuro di Tracker potrebbe riservare nuove sorprese per i fan di Dory Shaw. Melissa Roxburgh, che interpreta il personaggio, ha commentato la possibilità di un ritorno nelle prossime stagioni della serie, lasciando intendere che il suo arco narrativo non è affatto concluso.

Dory è stata una presenza significativa nell’universo di Tracker, contribuendo a espandere il mondo narrativo attorno a Colter Shaw e alle sue indagini. La sua uscita di scena ha sollevato interrogativi tra gli spettatori, soprattutto per il modo in cui il personaggio è stato lasciato in una zona grigia, più sospesa che realmente chiusa.

Melissa Roxburgh: “Dory potrebbe tornare se la storia lo richiede”

Parlando del destino di Dory Shaw, Roxburgh ha spiegato che il personaggio resta narrativamente aperto e che molto dipenderà dalla direzione che gli autori vorranno dare alla serie. Secondo l’attrice, Tracker è uno show che si evolve stagione dopo stagione, introducendo nuovi casi ma anche recuperando figure del passato quando la storia lo rende necessario.

Roxburgh ha sottolineato come Dory sia stata pensata fin dall’inizio come un personaggio non facilmente archiviabile, qualcuno che lascia un segno anche dopo l’uscita di scena. Proprio per questo, un suo ritorno non avrebbe bisogno di forzature: basterebbe un caso, una connessione o una nuova rivelazione per riportarla nell’orbita della serie.

Al momento non esistono conferme ufficiali su un rientro imminente, né indicazioni su quando o come potrebbe avvenire. Tuttavia, le parole dell’attrice suggeriscono che le porte non sono chiuse, soprattutto in una serie che ha dimostrato di saper rimettere in gioco personaggi chiave per arricchire la mitologia dello show.

Tracker ha costruito il suo successo anche sulla capacità di alternare storie autoconclusive a filoni narrativi più ampi, che tornano ciclicamente a influenzare il percorso del protagonista. In questo contesto, Dory Shaw rappresenta una figura che potrebbe rivelarsi nuovamente centrale, sia sul piano emotivo sia su quello investigativo.

Per ora, il destino del personaggio resta nelle mani degli sceneggiatori. Ma se Tracker continuerà a esplorare il proprio passato per costruire il futuro, il ritorno di Dory Shaw non è un’ipotesi da escludere.