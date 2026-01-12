La sua verità (His & Hers): la sconvolgente identità e le motivazioni dell’assassino spiegate dallo showrunner

La nuova serie La sua verità (His & Hers) continua a far discutere, soprattutto per quanto riguarda le reali motivazioni dell’assassino al centro della storia. In risposta alle numerose teorie nate online dopo l’uscita degli episodi, il regista William Oldroyd è intervenuto per fare chiarezza sul senso profondo delle scelte narrative, offrendo una lettura meno superficiale e più disturbante del mistero.

La serie Netflix ha attirato l’attenzione per il suo tono freddo e analitico, costruendo un thriller psicologico che evita spiegazioni facili e lascia allo spettatore il compito di interpretare comportamenti, silenzi e contraddizioni dei personaggi. Proprio questa ambiguità ha portato molti a interrogarsi sulle vere ragioni che spingono il killer ad agire, andando oltre il semplice movente criminale.

William Oldroyd: “Non volevo una spiegazione rassicurante”

Parlando del cuore della serie, Oldroyd ha spiegato che His & Hers non nasce per offrire una risposta netta o consolatoria. Le motivazioni dell’assassino, secondo il regista, non vanno lette come il risultato di un singolo trauma o di un evento scatenante, ma come l’esito di un sistema di relazioni tossiche, aspettative sociali e dinamiche di potere che si accumulano nel tempo.

Oldroyd ha sottolineato come il suo obiettivo fosse quello di raccontare un disagio profondo, più che costruire un classico giallo basato sul “chi” e sul “perché”. In questa prospettiva, il killer diventa una figura disturbante proprio perché non facilmente decifrabile, specchio di una violenza emotiva e psicologica che attraversa l’intera narrazione.

La serie, infatti, gioca costantemente sul doppio punto di vista suggerito dal titolo: ciò che viene mostrato “da lui” e “da lei” raramente coincide, e la verità emerge solo attraverso frammenti contraddittori. Secondo Oldroyd, cercare una spiegazione univoca rischia di tradire il senso dell’opera, che punta invece a lasciare lo spettatore in una posizione scomoda.

Questo approccio ha diviso il pubblico, ma è anche ciò che rende La sua verità (His & Hers) uno dei thriller più discussi del catalogo Netflix recente. L’assenza di un movente tradizionale rafforza l’idea che il vero tema della serie non sia il crimine in sé, ma la difficoltà di comprendere fino in fondo l’altro, anche quando sembra di conoscerlo intimamente.

Con le parole di William Oldroyd, diventa chiaro che His & Hers non chiede di essere “risolto”, ma assorbito e messo in discussione, lasciando aperte ferite narrative che continuano a far riflettere anche dopo i titoli di coda.