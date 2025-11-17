Virgin River – Stagione 7: svelato finalmente il mese di uscita

La settima stagione di Virgin River ha rivelato il mese della sua prima visione. Una delle serie drammatiche più longeve di Netflix è tornata con la sua sesta stagione nel dicembre 2024, conquistando ancora una volta le classifiche di streaming e dimostrando la sua longevità come una delle serie originali più viste della piattaforma. Mentre i prossimi episodi promettono ulteriori sviluppi per Mel (Alexandra Breckenridge) e Jack (Martin Henderson), c’è anche un importante colpo di scena che attende di essere risolto.

Adattamento dei popolari romanzi di Robyn Carr, la Virgin River – stagione 6 termina con l’accenno alla possibilità che Charmaine (Lauren Hammersley) possa essere morta. Anche se il pubblico dovrà attendere una spiegazione concreta su ciò che è successo all’ex fidanzata di Jack, la buona notizia è che non dovrà aspettare troppo a lungo per vedere come si evolverà la situazione.

In un’intervista a Good Day New York per promuovere il suo nuovo film The Christmas Ring, attualmente disponibile in VOD, la star Ben Hollingsworth rivela che Virgin River stagione 7 debutterà nel marzo 2026. Il mese di debutto viene annunciato per la prima volta da uno dei conduttori del programma mattutino, con Hollingsworth che in seguito conferma la notizia e riflette sul rinnovo record della stagione 8 dello show e sul suo percorso nei panni di Dan Brady:

“Sto ancora cercando di rendermi conto della cosa. Per me è surreale. Netflix è la più grande piattaforma di streaming al mondo ed essere lo show più longevo è una vera benedizione. Adoro il mio personaggio. Sono molto affezionato a Brady. Lotto per lui. A questo ragazzo capitano solo cose brutte; dico sempre che se avesse un indirizzo, sarebbe tra l’incudine e il martello. Non riesce proprio a trovare pace. E così, quando leggo queste sceneggiature, penso: “Dai, ragazzi, date loro la possibilità di essere felici”.

Virgin River – stagione 8, che ufficialmente diventa la serie live-action più longeva di Netflix, ha terminato le riprese a giugno. Presenterà alcune nuove aggiunte al grande cast del dramma romantico. Sara Canning, che ha interpretato zia Jenna in The Vampire Diaries, si unisce all’adattamento nei panni di un’ex poliziotta che è stata ferita mentre era in servizio. Ora lavora per l’ordine dei medici dello Stato come investigatrice e il suo arrivo è incentrato sulle indagini sulla pratica del dottore.

La star di Riverdale Cody Kearsley si unisce al cast di Virgin River nei panni di Clay, un ragazzo in affido alla ricerca di sua sorella. Tra gli altri attori che tornano nella serie ci sono Tim Matheson, Annette O’Toole, Colin Lawrence, Zibby Allen, Sarah Dugdale, Grazzini, Kai Bradbury e Kandyse McClure. Mancherà però un volto familiare, dato che lo showrunner e produttore esecutivo Patrick Sean Smith ha confermato che Mark Ghanimé non farà più parte del cast principale. Ghanimé interpretava il dottor Cameron Hayek, entrato a far parte della serie nella quarta stagione.

Smith ha anche sottolineato che la clinica che dà il titolo alla serie sarà al centro dell’attenzione, insieme alle difficoltà personali e finanziarie di Dan Brady, che dovrebbero ricevere una certa attenzione dopo le turbolenze che il personaggio di Hollingsworth ha dovuto affrontare. Nei prossimi mesi gli spettatori potranno saperne di più, grazie al trailer completo e alle foto in anteprima, mentre Virgin River e tutte le sue storie d’amore si preparano a tornare su Netflix.