We Were Liars debutta con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes

Prime Video ha affrontato il genere thriller per adolescenti con la sua nuova serie We Were Liars, basata su un libro best seller, che ha debuttato con un ottimo punteggio su Rotten Tomatoes. Gli abbonati al gigante dello streaming potranno godersi questa nuova serie, che piace sia agli adolescenti che agli adulti nonostante sia tratta da un libro per giovani adulti. We Were Liars segue le vicende di Cadence “Cady” Sinclair, una ragazza adolescente benestante che trascorre ogni estate sull’isola privata della sua famiglia insieme alle sue migliori amiche. Dopo un incidente che le provoca un trauma cranico e un’amnesia post-traumatica, torna per ricostruire ciò che è realmente accaduto. Quasi tutti i personaggi di We Were Liars diventano sospettati.

We Were Liars stagione 1 ha debuttato il 18 giugno con un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes basato su 12 recensioni della critica. I critici hanno elogiato la sua soap opera, le complesse dinamiche familiari e il colpo di scena alla fine di We Were Liars. Nonostante ciò, i punteggi sono destinati a fluttuare nelle prime settimane della serie, man mano che arriveranno altre recensioni.

Cosa significa il punteggio di debutto di We Were Liars

We Were Liars parte con il piede giusto

Anche se è troppo presto per dire se avrà successo o meno, il punteggio di debutto di We Were Liars è un ottimo segno che questa serie potrebbe effettivamente riscuotere successo tra il pubblico. Gli aspetti elogiati dai critici nelle recensioni iniziali compaiono anche in altre serie popolari del passato e del presente, come The White Lotus, Big Little Lies e Pretty Little Liars.

Inoltre, guardando i punteggi di Rotten Tomatoes sui recenti originali Prime Video, il punteggio di We Were Liars è in linea con la maggior parte delle altre serie TV, anche se alcune hanno ottenuto punteggi più alti. Ciò dimostra che Prime Video ha trovato il suo ritmo quando si tratta di realizzare serie divertenti che piacciono sia alla critica che al pubblico generale.