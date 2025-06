Vision: è plausibile che la Marvel stia pianificando finali multipli con diverse guest del MCU?

Si dice che la Marvel Television stia valutando finali multipli per la sua serie TV Vision, e ora abbiamo dettagli su almeno due diverse versioni del finale, entrambe con importanti ritorni.

Ultimamente ci sono state molte indiscrezioni su Vision, ma l’ultima voce che circola fa luce su come si concluderà la serie. È una nuova era per la Marvel Television, ora che Kevin Feige e soci sono tornati a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità, e sembra che lo studio si stia prendendo il suo tempo per capire come questa serie si inserisca nei piani più ampi dell’MCU.

Daniel Richtman si è dimostrato una fonte affidabile per le informazioni su Vision e ora riferisce che sono in fase di test finali multipli per la serie. Un’opzione per il finale prevede Billy Maximoff e il fantasma di Agatha, mentre un’altra si concentrerebbe sul ritorno di Elizabeth Olsen nei panni di Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Alla fine dipenderà da cosa funziona meglio per la storia e in quale punto del calendario delle uscite dell’MCU si collocherà Vision.

Il ricongiungimento di Billy con suo “padre” alla ricerca di Tommy si aggiunge, mentre la resurrezione di Scarlet Witch sarebbe un ottimo modo per preparare il terreno per il suo ruolo nei restanti capitoli della saga del Multiverso. In ogni caso, questo seguito di WandaVision e Agatha All Along si preannuncia imperdibile.

La serie Vision

Il progetto Vision, ancora senza titolo ufficiale, che potrebbe o meno essere intitolato Vision Quest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana”). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Kerry Condon apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision – o Vision Quest – debutterà su Disney+ nel 2026.