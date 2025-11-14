Michael Caine firma un accordo per la riproduzione della sua voce tramite AI per uso commerciale

Quando si parla di attori classici di Hollywood, Michael Caine è tra i più celebri. Attivo dal 1950, l’attore ha avuto una carriera ricca di successi. Pur avendo già una lunga filmografia alle spalle prima di partecipare alla saga, Caine è entrato alla grande nella scena della cultura pop quando ha recitato nel film Batman Begins di Christopher Nolan nel ruolo di Alfred Pennyworth. Caine è poi tornato nei panni del partner e confidente di Batman in Il cavaliere oscuro, prima di riprendere il ruolo un’ultima volta nel 2012 in Il cavaliere oscuro – Il ritorno.

Con il suo stile recitativo potente, il suo carisma innegabile e la sua voce distintiva, Caine ha costruito un’eredità a Hollywood che solo pochi eletti possono eguagliare. Ora, l’attore ha annunciato (tramite Deadline) di aver stretto una partnership con la società di intelligenza artificiale ElevenLabs, fondata da Piotr Dąbkowski e Mari Staniszewski, per clonare la sua voce per progetti futuri. La voce di Caine farà parte dell’“Iconic Voice Marketplace” di ElevenLabs, che ospiterà le voci di numerosi attori e celebrità, sia viventi che defunti, per uso commerciale.

In una dichiarazione, Caine ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a concludere l’accordo, affermando di voler aiutare le persone a creare le proprie storie. Ha inoltre aggiunto che l’azienda non mira a sostituire le voci, ma piuttosto ad amplificarle. “Per anni ho prestato la mia voce a storie che hanno commosso le persone: storie di coraggio, di arguzia, di spirito umano. Ora sto aiutando gli altri a trovare la loro. Con ElevenLabs possiamo preservare e condividere le voci, non solo la mia, ma quelle di chiunque”.

“ElevenLabs è all’avanguardia della tecnologia e utilizza l’innovazione non per sostituire l’umanità, ma per celebrarla. ElevenLabs offre a tutti gli strumenti per farsi ascoltare. Non si tratta di sostituire le voci, ma di amplificarle, aprendo le porte a nuovi narratori ovunque. Ho passato tutta la vita a raccontare storie. ElevenLabs aiuterà la prossima generazione a raccontare le proprie“, sono le parole dell’attore.

Come spiegato da Deadline, per utilizzare una delle voci disponibili nel Voice Marketplace, gli utenti dovranno inviare una richiesta, dopodiché ElevenLabs li metterà in contatto con i titolari dei diritti degli attori che desiderano utilizzare. L’accordo viene quindi stipulato tra l’utente e il titolare dei diritti (al di fuori della piattaforma). Una volta raggiunto l’accordo, l’azienda fornisce la voce richiesta. Secondo l’accordo, la voce di Caine sarà “disponibile anche sull’app ElevenReader per narrare libri, articoli e PDF”.

Come accennato, anche altri attori di alto profilo hanno collaborato con ElevenLabs, con sede a New York City, tra cui Liza Minnelli e Matthew McConaughey. Secondo Variety, quest’ultimo è un investitore dell’azienda e collabora con essa dal 2022. L’attore sta utilizzando la tecnologia di ElevenLabs per creare un doppiaggio in spagnolo (con la sua voce) della sua newsletter, “Lyrics of Living‘”. Riguardo a questa iniziativa, McConaughey ha dichiarato:

“Fin dalla nostra prima conversazione, sono rimasto impressionato dal modo in cui il team di ElevenLabs ha saputo trasformare la magia della tecnologia di base in prodotti che creatori, imprese e narratori utilizzano quotidianamente. Ho lanciato la mia newsletter, ”Lyrics of Livin'”, come un modo per condividere storie e idee con la mia voce con chi vuole ascoltarle. Ora, grazie a ElevenLabs, “Lyrics of Livin’” si sta espandendo con un’edizione in lingua spagnola, che ci permette di raggiungere e connetterci con ancora più persone”.

“A tutti coloro che stanno costruendo con la tecnologia vocale: continuate così. State contribuendo a creare un futuro in cui potremo alzare lo sguardo dai nostri schermi e connetterci attraverso qualcosa di intramontabile come l’umanità stessa: le nostre voci“. L’utilizzo delle sembianze e delle voci di attori defunti è stato a lungo oggetto di controversie nell’industria dell’intrattenimento. Tuttavia, con Michael Caine, Matthew McConaughey e Liza Minnelli che hanno stretto una partnership con ElevenLabs, il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale per ricreare le performance degli attori diventerà probabilmente più complesso.