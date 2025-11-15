HomeSerie TvNews

WondLa: il trailer del terzo e ultimo capitolo della trilogia animata di Apple Tv

Di Chiara Guida

Apple TV ha presentato il trailer del terzo e ultimo capitolo di “WondLa”, l’amata trilogia animata in arrivo il 26 novembre. Prodotta da Skydance Animation e basata sulla serie di libri bestseller del New York Times “The Search for WondLa” di Tony DiTerlizzi, la serie è diretta e prodotta da Bobs Gannaway.

Questo terzo e ultimo capitolo rivoluzionario vanta un cast di doppiatori stellare, tra cui Jeanine Mason (“Roswell, New Mexico”) nel ruolo di Eva, il vincitore dell’Emmy Brad Garrett (“Tutti amano Raymond”) nel ruolo di Otto, Gary Anthony Williams (“Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”) nel ruolo di Rovender, Alan Tudyk (“Resident Alien”) nel ruolo di Cadmus Pryde, John Ratzenberger (“Toy Story”) nel ruolo di Caruncle, John Harlan Kim (“The Librarians”) nel ruolo di Hailey, Ana Villafañe (“Castro’s Daughter”) nel ruolo di Eva 8, Peter Gallagher (“The O.C”) nel ruolo di Antiquus e molti altri. Tra i nuovi membri del cast figurano Shohreh Aghdashloo (“La casa di sabbia e nebbia”), vincitrice di un Emmy e candidata all’Oscar®, nel ruolo di Darius e Arius, e Maz Jobrani  (“The Axis of Evil Comedy Tour”) nel ruolo di Zin.

Nell’epica stagione finale di “WondLa”, scoppia la guerra tra umani e alieni. Con il destino di Orbona in bilico, Eva deve intraprendere la sua missione più pericolosa: recuperare il Cuore della Foresta che è stato rubato. Lungo il percorso, riunisce vecchi amici e alleati inaspettati per un’ultima battaglia. Ma per salvare Orbona, Eva deve fare di più che trovare il Cuore; deve unire due mondi divisi e dimostrare la verità ultima: “Non esistono ‘loro’. Esistiamo solo noi”.

La stagione finale è composta da sei emozionanti episodi di mezz’ora prodotti da Tony DiTerlizzi e Bobs Gannaway insieme a Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch e John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg di Skydance Animation. La serie è prodotta anche da Tony Cosanella. Andrew L. Schmidt è il regista supervisore.

