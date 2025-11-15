A Thousand Blows – Stagione 2: ecco quando arriverà su Disney+

La seconda stagione di A Thousand Blows, la serie drama acclamata dalla critica del creatore Steven Knight (Peaky Blinders), debutterà il 9 gennaio 2026 in esclusiva su Disney+ in Italia, con tutti e sei gli episodi disponibili al lancio. La nuova stagione sarà disponibile anche su Hulu negli Stati Uniti.

Il pubblico vedrà nuovi piani di vendetta, intrighi e redenzione con il ritorno di Malachi Kirby (Small Axe) nei panni di Hezekiah Moscow, che ritroverà Erin Doherty (Adolescence) nel ruolo di Mary Carr e Stephen Graham (Adolescence) in quello di Sugar Goodson.

La serie è ispirata alle storie vere di un gruppo di personaggi che lottano per sopravvivere nel brutale East End di Londra intorno al 1880. Un anno dopo, Hezekiah è solo l’ombra dell’uomo che era un tempo, mentre Sugar Goodson non ha più rapporti con la sua famiglia e ormai è diventato un alcolista. Proprio mentre Wapping sta per andare definitivamente in declino, Mary Carr torna in città con il suo fedele braccio destro, Alice Diamond, per riunire la sua gang e reclamare la sua corona. Come sempre, Mary ha un piano che coinvolgerà tutte le persone a lei più care. E questa volta è più rischioso che mai.

Tornano nel cast della seconda stagione anche James Nelson-Joyce nel ruolo di Edward “Treacle” Goodson, Darci Shaw in quello di Alice Diamond, Hannah Walters nei panni di Eliza Moody, Nadia Albina in quelli di Verity Ross, Morgan Hilaire nel ruolo di Esme Long, Jemma Carlton in quello di Belle Downer, Caoilfhionn Dunne nel ruolo di Anne Glover, Jason Tobin in quello di Mr. Lao, Susan Lynch nei panni di Jane Carr, Daniel Mays in quelli di William “Punch” Lewis, Gary Lewis nel ruolo di Jack Mac, Aliyah Odoffin in quello di Victoria Davies e Robert Glenister nei panni di Indigo Jeremy.

Ned Dennehy e Catherine McCormack si uniscono al cast della seconda stagione rispettivamente nei panni di Bull Jeremy e Sophie Lyons.

L’acclamato creatore Steven Knight torna come sceneggiatore ed executive producer della seconda stagione, insieme agli sceneggiatori episodici Yasmin Joseph, Harlan Davies, Insook Chappell e Ameir Brown. La seconda stagione vanta una nuova coppia di registi stellare, con Katrin Gebbe alla regia degli episodi 1-3 e Dionne Edwards alla regia degli episodi 4-6.

La nuova stagione di A Thousand Blows vede come executive producer Stephen Graham e Hannah Walters per Matriarch Productions, Damian Keogh e Kate Lewis per The Story Collective, Tom Miller e Sam Myer per Water & Power Productions e Jonny Richards per Disney+. Il pluripremiato conduttore televisivo e storico David Olusoga è executive producer della serie, con Tom Miller come Series Producer, Stephen Haren e Charlotte Robinson come produttori e Carolyn Parry-Jones come co-produttrice.

Un efficace sistema di parental control assicura che Disney+ rimanga un’esperienza di visione adatta a tutti i membri della famiglia. Oltre al “Profilo Bambini” già presente sulla piattaforma, gli abbonati possono impostare dei limiti di accesso ai contenuti per un pubblico più adulto e creare profili con accesso tramite PIN, per garantire massima tranquillità ai genitori. La prima stagione di A Thousand Blows è ora disponibile in streaming su Disney+.