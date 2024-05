X-Men ’97: lo showrunner spiega l’assenza di Deadpool e assegna un intrigante “compito a casa” per il finale

Il finale della prima stagione di X-Men ’97, “La tolleranza è estinzione – Parte 3”, arriverà su Disney+ mercoledì e l’ex showrunner Beau DeMayo ha condiviso un ultimo “compito a casa” per i fan. Come si può vedere qui sotto, ha suggerito di rintracciare l’episodio di X-Men: The Animated Series intitolato “The Final Decision” (stagione 1, episodio 13).

In questo episodio, Magneto rapisce il senatore Kelly per scatenare una guerra tra umani e mutanti. Le Sentinelle attaccano, salvando il politico e lasciando agli X-Men il compito di salvare un Magneto gravemente ferito.

Anche Bolivar Trask e il Maestro Muffa entrano in gioco nell’episodio: gli X-Men e Magneto lavorano per distruggere quest’ultimo e riprendersi Kelly da Trask (che ha intenzione di sostituire la sua mente con un robot). L’incidente fa cambiare idea a Kelly sui mutanti e l’episodio si conclude con Mister Sinister che assiste al fidanzamento di Scott Summers e Jean Grey. Potrebbe essere il momento in cui il cattivo ha scambiato Jean con il suo clone?

C’è dunque molta eccitazione intorno al finale di X-Men ’97, compresa la possibilità che Gambit venga in qualche modo resuscitato dopo la sua morte su Genosha. La teoria più diffusa al momento è che la versione morta fosse un altro clone, e che Gambit sia nelle grinfie di Sinister, il che sarebbe un grande cliffhanger.

A DeMayo è stato anche chiesto perché Deadpool non è apparso in X-Men ’97, ed egli ha confermato che il personaggio era “off-limits” per la serie. Non ha spiegato il motivo, anche se il debutto di Wade Wilson nel MCU in Deadpool & Wolverine quest’estate potrebbe essere la causa più probabile.

Certo, non è questo l’unico mutante che i fan vorrebbero vedere di più nella serie, e DeMayo si è affrettato a ricordare a un altro fan che si chiedeva dove fosse Sabretooth, che nella prima stagione c’era spazio solo per alcuni di loro, lasciando dunque intendere che con una prossima stagione potrebbero esserci ulteriori ingressi.

I wish I could’ve accounted for every mutant in the world but we had ten episodes.

In my mind, Sabertooth is lying low, enjoying the fact that the X-Men are too busy too worry about him as he tries to exploit what happened in Genosha for profit.

— Beau DeMayo (@BeauDemayo) May 11, 2024