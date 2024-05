Il Regno del Pianeta delle Scimmie in origine aveva un finale molto più cupo

Il Regno del Pianeta delle Scimmie (qui la recensione) è ora nelle sale, il che significa che alcuni dettagli chiave della trama hanno iniziato a essere diffusi online. In una nuova intervista rilasciata a THR, la star Freya Allan ha infatti parlato del finale e di come la conclusione originariamente ideata avrebbe offerto al film un tono molto più cupo.

Seguono spoiler.

Durante la battaglia culminante di Il Regno del Pianeta delle Scimmie, Mae prende la fatidica decisione di aprire le paratoie e distruggere la tecnologia umana su cui il malvagio Proximus stava cercando di mettere le mani, uccidendo centinaia di scimmie nel processo.

“Non è quello che vuole fare”, ha spiegato Allan. “Ma è così, oppure Proximus ha tutte queste armi e l’umanità è fottuta. Ne ha passate tante, ha perso tutte le persone a cui teneva, e questa è stata una parte importante di come ho giustificato tutto quello che ha fatto“, dice Allan. “Quindi non può buttare via tutto all’ultimo minuto per colpa di questa scimmia [Noa]. In quel momento, so che Mae spera che lui stia bene. Ma cos’altro potrebbe fare? Non è facile, ma è questo il punto”.

Più tardi, Mae si reca al villaggio del Clan dell’Aquila di Noa, dove apprende che il suo amico scimmiesco è sopravvissuto, ma la ragazza non ha intenzione di correre rischi. L’attrice offre infatti l’agghiacciante rivelazione per cui nel finale originale Mae tiene una pistola dietro la schiena nel caso in cui Noa voglia vendicarsi delle scimmie morte nell’alluvione. Sembra una misura precauzionale, ma Allan rivela che le implicazioni della scena erano originariamente molto più sinistre: Mae è andata lì apposta per uccidere Noa.

“Nella scena che ho girato, Mae stava andando lì per ucciderlo perché lui la spaventa. La sua intelligenza la spaventa. Mae non vuole ucciderlo, ma sente di doverlo fare. In origine, si vede lei che punta la pistola contro Noa, ma lui le dà le spalle. E allora si pensa: “Oh mio Dio, sta per sparargli?”. Mae piange mentre lo fa. E poi non lo fa. Nel momento in cui lui fa il nome di Raka, lei abbassa la pistola“, ricorda Allan.

“Ma poi, nel montaggio finale, volevano che fosse più discreto, e onestamente preferisco di gran lunga quello che hanno fatto. È molto più intelligente e ti permette di pensare di più. Così diventa un addio molto emozionante, con un destino tragico e persistente”. Supponendo che ci sarà un altro film sulle scimmie, questo significa che Noa e Mae si troveranno su fronti opposti del conflitto? Non resta che attendere per scoprire come evolverà questa vicenda.

LEGGI ANCHE: Il regno del pianeta delle scimmie ha una scena post-credits? Ecco la risposta (leggermente) spoilerosa

GUARDA ANCHE:

Tutto quello che sappiamo su Il Regno del Pianeta delle Scimmie

La sinossi ufficiale di Il Regno del Pianeta delle Scimmie (Kingdom of the Planet of the Apes) riporta: “Alcuni gruppi di scimmie non hanno mai sentito parlare di Cesare, mentre altri hanno distorto il suo insegnamento per costruire imperi fiorenti. In questo scenario, un leader delle scimmie inizia a schiavizzare altri gruppi per trovare la tecnologia umana, mentre un’altra scimmia, che ha visto il suo clan essere preso in ostaggio, intraprende un viaggio per trovare la libertà. Una giovane donna umana, intanto, diventa la chiave per la ricerca di quest’ultimo, anche se ha dei piani tutti suoi.”

Il regista Wes Ball dà nuova vita all’epico franchise ambientato diverse generazioni dopo il regno di Cesare, in cui le scimmie sono la specie dominante che vive in armonia e gli umani sono costretti a vivere nell’ombra. Mentre un nuovo tirannico leader delle scimmie costruisce il suo impero, una giovane scimmia intraprende uno straziante viaggio che la porterà a mettere in discussione tutto ciò che conosceva sul passato e a fare scelte che definiranno un futuro sia per le scimmie che per gli umani.

Il Regno del Pianeta delle Scimmie è diretto da Wes Ball (trilogia di Maze Runner) ed è interpretato da Owen Teague (It), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) e William H. Macy (Fargo). La sceneggiatura è di Josh Friedman (La guerra dei mondi), Rick Jaffa & Amanda Silver (Avatar: La Via dell’Acqua) e Patrick Aison (Prey), basata sui personaggi creati da Rick Jaffa & Amanda Silver. Il film è prodotto da Wes Ball, Joe Hartwick Jr. (Maze Runner), Rick Jaffa, Amanda Silver e Jason Reed (Mulan), mentre Peter Chernin (trilogia de Il Pianeta delle Scimmie) e Jenno Topping (Le Mans ’66 – La grande sfida) sono i produttori esecutivi. Il film è atteso in sala l’8 maggio.