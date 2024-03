X-Men ’97 è ormai a soli 10 giorni dall’arrivo su Disney+ con una première di 2 episodi, e Marvel Studios ha pubblicato oggi un nuovo fantastico spot televisivo per il revival di X-Men: La serie animata.

La presentazione qui è geniale in quanto è formattata come uno spot pubblicitario che vedresti su un televisore vecchio stile degli anni ’90, qualcosa che sappiamo che i fan di quello show televisivo originale apprezzeranno. Ci sono però tanti nuovi filmati da trovare, tra cui Wolverine che dichiara: “Papà è a casa!“

Ciclope, nel frattempo, si scontra con alcuni teppisti che odiano i mutanti e ci sono alcuni fantastiche sequenze di eroi come Rogue, Storm e Jubilee che entrano in azione. Lo stile di animazione è davvero impressionante, soprattutto perché richiama i ricordi dello spettacolo classico.

All’inizio di questa settimana, i Marvel Studios hanno condiviso un elenco completo dei titoli degli episodi e delle date di messa in onda della prima stagione di dieci episodi di X-Men ’97. Guarda questo divertente nuovo spot televisivo per X-Men ’97 di seguito.

Cosa sappiamo su X-Men ’97?

La nuovissima serie X-Men ’97, composta da 10 episodi, arriverà in streaming a partire dal 20 marzo. X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler).

Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Con le musiche dei Newton Brothers, Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.