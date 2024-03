La star di Madame Web (la nostra recensione), Dakota Johnson, non è mai sembrata particolarmente entusiasta quando si è trattato di promuovere il film nel periodo che ha preceduto l’uscita e, una volta nelle sale, ha detto alcune cose durante le interviste che potrebbero essere prese come un po’ denigratorie.

Dopo un’intervista in cui l’attrice di Cinquanta sfumature di grigio ha ammesso di non aver ancora visto il film (nonostante si sia presentata alla prima), Dakota Johnson ha dichiarato di “non essere sorpresa” dalla scarsa performance al botteghino o dalle recensioni negative.

“È così difficile fare film, e in questi grandi film che vengono fatti – e sta iniziando a succedere anche con quelli piccoli, che è ciò che mi spaventa davvero – le decisioni vengono prese da comitati, e l’arte non va bene quando è fatta da comitati“, ha detto a Bustle. “I film sono realizzati da un regista e da un team di artisti che lo circondano. Non si può fare arte basandosi su numeri e algoritmi. Da tempo penso che il pubblico sia estremamente intelligente, mentre i dirigenti hanno iniziato a credere che non lo sia.

“Il pubblico sarà sempre in grado di riconoscere le stronzate. Anche se si cominciano a fare film con l’intelligenza artificiale, gli esseri umani non vorranno vederli. Ma per me è stata sicuramente un’esperienza fare quel film. Non avevo mai fatto nulla di simile prima. Probabilmente non farò mai più nulla di simile perché non ho senso in quel mondo“.

Niente di troppo negativo, ma si dice che i dirigenti della Sony Pictures non abbiano gradito molto i commenti di Dakota Johnson su Madame Web.

“Molte persone alla Sony stanno mettendo in dubbio il suo potere di star, e il modo in cui ha reagito a questo fallimento probabilmente tornerà a perseguitarla“, spiega un insider al DailyMail.com. “Va bene scherzare sul fatto che il proprio film non sta andando bene e persino appoggiarsi alle recensioni negative come ha fatto Sydney Sweeney al SNL con il suo monologo – ma i produttori e la Sony non stanno ridendo per il continuo trascinarsi di Dakota su come vede le ricadute di Madame Web e su come non si sta assumendo alcuna responsabilità per i suoi risultati poco brillanti”.

“Non tutti i film funzionano, ma si lavora sodo anche per i film brutti, e la tua star non ci fa una bella figura“. Anche se non abbiamo problemi a credere che la Sony sia un po’ arrabbiata con Dakota Johnson, questa fonte non è sempre stata la più affidabile, quindi i dettagli di questo rapporto dovrebbero essere considerati voci per il momento. Anche se fosse esatto, non sembra che Dakota Johnson abbia fretta di tornare a vestire i panni di Madame Web in SSU – non che un sequel sia molto probabile, comunque.