HomeSerie TvNews

The Rookie 8: chiarito il futuro di Jenna Dewan tra cambio di città e tagli di budget

Di Redazione

-

Seguici su Google News
The Rookie
© ABC

Il ritorno di Jenna Dewan in The Rookie è stato oggetto di dubbi nelle ultime settimane, soprattutto dopo gli sviluppi narrativi dell’ottava stagione. Ora un nuovo report fa chiarezza sul suo status nella serie, proprio mentre il procedural di ABC affronta possibili tagli di budget.

Nonostante le difficoltà economiche che stanno colpendo diverse produzioni network, The Rookie continua a macinare risultati importanti: il debutto in streaming della stagione 8 è stato il migliore di sempre per la serie e rientra nella Top 5 delle premiere streaming di ABC.

Jenna Dewan resta nel cast di The Rookie nonostante il trasferimento di Bailey

I dubbi erano nati dopo l’episodio di San Valentino, “Burn 4 Love”, in cui Nolan (Nathan Fillion) accetta che Bailey Nune possa trasferirsi a Washington D.C. per una nuova opportunità lavorativa. Una decisione difficile per la coppia, ma che sembrava aprire la porta a un possibile ridimensionamento del personaggio.

Secondo quanto riportato nella newsletter Matt’s Inside Line, non ci sarà alcun cambiamento nello status di Dewan come series regular. Bailey continuerà a essere coinvolta nelle storyline future, anche se con modalità narrative differenti, come collegamenti a distanza e apparizioni mirate. Una soluzione già adottata in passato dalla serie per altri personaggi.

Il trasferimento del personaggio aveva fatto pensare a un possibile taglio legato al budget. Con un cast principale numeroso — che include, oltre a Fillion e Dewan, anche Eric Winter, Melissa O’Neil, Mekia Cox, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Shawn Ashmore, Lisseth Chavez e Deric Augustine — la riduzione dei costi potrebbe passare anche attraverso una rotazione dei regular o una presenza meno costante in ogni episodio.

Al momento, però, Bailey non è destinata a uscire di scena. Resta da capire quali strategie adotterà ABC in vista di un eventuale rinnovo per la stagione 9, considerando che anche altre serie come Grey’s Anatomy e 9-1-1 stanno affrontando misure simili di contenimento.

Per ora, almeno, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: il nuovo lavoro di Bailey non segna l’addio di Jenna Dewan a The Rookie. La stagione 8 va in onda il lunedì alle 22:00 ET su ABC ed è disponibile in streaming su Hulu.

Articolo precedente
Lo spinoff di Yellowstone “Marshals” arricchisce il cast con una star della musica country
Articolo successivo
Daniel Radcliffe racconta della proposta per un folle remake del Mago di Oz con il trio di Harry Potter
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved