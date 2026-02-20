The Rookie 8: chiarito il futuro di Jenna Dewan tra cambio di città e tagli di budget

Il ritorno di Jenna Dewan in The Rookie è stato oggetto di dubbi nelle ultime settimane, soprattutto dopo gli sviluppi narrativi dell’ottava stagione. Ora un nuovo report fa chiarezza sul suo status nella serie, proprio mentre il procedural di ABC affronta possibili tagli di budget.

Nonostante le difficoltà economiche che stanno colpendo diverse produzioni network, The Rookie continua a macinare risultati importanti: il debutto in streaming della stagione 8 è stato il migliore di sempre per la serie e rientra nella Top 5 delle premiere streaming di ABC.

Jenna Dewan resta nel cast di The Rookie nonostante il trasferimento di Bailey

I dubbi erano nati dopo l’episodio di San Valentino, “Burn 4 Love”, in cui Nolan (Nathan Fillion) accetta che Bailey Nune possa trasferirsi a Washington D.C. per una nuova opportunità lavorativa. Una decisione difficile per la coppia, ma che sembrava aprire la porta a un possibile ridimensionamento del personaggio.

Secondo quanto riportato nella newsletter Matt’s Inside Line, non ci sarà alcun cambiamento nello status di Dewan come series regular. Bailey continuerà a essere coinvolta nelle storyline future, anche se con modalità narrative differenti, come collegamenti a distanza e apparizioni mirate. Una soluzione già adottata in passato dalla serie per altri personaggi.

Il trasferimento del personaggio aveva fatto pensare a un possibile taglio legato al budget. Con un cast principale numeroso — che include, oltre a Fillion e Dewan, anche Eric Winter, Melissa O’Neil, Mekia Cox, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Shawn Ashmore, Lisseth Chavez e Deric Augustine — la riduzione dei costi potrebbe passare anche attraverso una rotazione dei regular o una presenza meno costante in ogni episodio.

Al momento, però, Bailey non è destinata a uscire di scena. Resta da capire quali strategie adotterà ABC in vista di un eventuale rinnovo per la stagione 9, considerando che anche altre serie come Grey’s Anatomy e 9-1-1 stanno affrontando misure simili di contenimento.

Per ora, almeno, i fan possono tirare un sospiro di sollievo: il nuovo lavoro di Bailey non segna l’addio di Jenna Dewan a The Rookie. La stagione 8 va in onda il lunedì alle 22:00 ET su ABC ed è disponibile in streaming su Hulu.