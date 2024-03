Nell – Rinnegata, recensione della serie con Louisa Harland

Irriverente, energica, divertente e ricca di azione, su Disney+ arriva Nell – Rinnegata, serie fantasy in otto episodi disponibile sulla piattaforma dal 29 marzo, diretta da Ben Taylor (Sex Education) ma creata da Sally Wainwright, la quale, dopo Happy Valley e Gentleman Jack, riesce a portare alla luce, grazie a un accordo con la Casa di Topolino, un prodotto originale che rappresenta una vera e propria boccata d’aria fresca in un palinsesto saturo e ripetitivo.

La trama di Nell – Rinnegata

Al centro della storia c’è Nell, interpretata magistralmente da Louisa Harland, una giovane donna con un segreto soprannaturale e uno spirito ribelle che sfida le convenzioni del suo tempo. Abbigliata come un uomo, Nell ritorna al suo villaggio natio, dopo essersi allontanata di sua spontanea volontà per inseguire un suo desiderio di scoperta e di avventura. Tornata a casa, però, dovrà fare i conti con una perdita improvvisa che la porterà a scontrarsi con il crudele Thomas Blancheford e con la legge ingiusta di quell’epoca. In suo aiuto però arriva Billy Blind, una specie di folletto che è sempre al suo fianco e le conferisce forza e agilità ogni volta che è in pericolo.

Tra passato e presente

Come spesso accade in prodotti contemporanei ambientati nel passato, anche Nell – Rinnegata arricchisce i suoi protagonisti di sensibilità moderne, pur tenendo presente alcune delle regole che governavano la vita nel ‘700. Il classismo e l’ingiustizia sociale si associano allo spirito intraprendente e anti-convezionale della protagonista, alle situazioni più rocambolesche raccontate con lo stile della commedia d’azione e a una voglia di divertimento e libertà che sprigiona da ogni inquadratura.

Lo stile di Nell – Rinnegata è infatti lontano sia dalle ricostruzioni storiche filologiche che dalla sciatteria di produzioni a basso budget. È un mix perfetto di credibilità e leggerezza, con un gusto spiccato per le sequenze d’azione e per il racconto di una storia principalmente di evasione. Ogni episodio di Nell – Rinnegata è un pezzetto di un viaggio bizzarro ma sempre divertente attraverso un’Inghilterra del XVIII secolo reinventata.

Louisa Harland è Nell

Il cuore della serie è senza dubbio Louisa Harland nel ruolo della protagonista, Nell. Già vista e amata nel ruolo di Orla in Derry Girls, l’attrice splende per la sua camaleontica interpretazione: sarcastica, caustica, ma anche molto materna e apprensiva, sente il desiderio di avventura e la responsabilità verso i più deboli. La sua Nell non è semplicemente un’eroina action/fantasy da ridere, ma una donna con desideri, sogni e volontà per ottenere giustizia e guadagnarsi la libertà. Con lei, nel nutrito e ottimo cast, anche l’amato Nick Mohammed, già Nate the Great di Ted Lasso.

Nell – Rinnegata coniuga altissimi valori produttivi con la necessità di realizzare una serie d’avventura fantasy indirizzata a un pubblico giovane e affamato di storie originali, che nella sua energica protagonista trova il suo punto di massima forza.