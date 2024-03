Jungle Cruise: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

I parchi divertimenti della Disney non hanno solo permesso alla società di ampliare il loro raggio di attività, ma in tempi recenti hanno anche fornito fortunati spunti per film di grande successo. Molte delle attrazioni presenti a Disneyland, infatti, sono state lo spunto di partenza per titoli come Pirati dei Caraibi, La casa dei fantasmi e Tomorrowland – Il mondo di domani. A questi si è di recente aggiunto anche Jungle Cruise (qui la recensione), film d’avventura del 2021 basato sull’omonima attrazione e diretto dal regista Jaume Collet-Serra, noto per lungometraggi d’azione quali Non-Stop, Run All Night e L’uomo sul treno – The Commuter.

La Disney aveva in realtà cercato di realizzare un film basato sulla giostra Jungle Cruise fin dall’uscita de La maledizione della prima luna (2003), ma non era riuscito a trovare i produttori giusti per il progetto. Anche dopo che i produttori John Davis e John Fox hanno iniziato a svilupparlo nel 2015, si è dovuto attendere l’arrivo di Dwayne Johnson, dichiaratosi grande fan dell’attrazione, affinché il film entrasse ufficialmente in produzione. è così stata sviluppata una storia che fornisse divertimento, terrore e, ovviamente, tanta avventura.

Per gli appassionati di film d’avventura, infatti, Jungle Cruise è un film da non perdere assolutamente, su cui c’è tanto da scoprire e da cui rimanere affascinati. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Jungle Cruise. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle sue location. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Jungle Cruise

Da Londra, Lily Houghton parte per la foresta amazzonica con l’intento di trovare un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Per riuscirci, recluta l’impavido Frank Wolff affinché la guidi lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma ancora affascinante. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra però innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingannevole bellezza della rigogliosa foresta pluviale. Ma quando vengono svelati i segreti dell’albero perduto, la posta in gioco per Lily e Frank diventa sempre più alta e il loro destino e quello dell’umanità saranno appesi a un filo.

Il cast e le location del film

Ad interpretare Lily Houghton vi è l’attrice Emily Blunt, la quale inizialmente aveva rifiutato il ruolo ben due volte, esausta dall’aver girato uno dietro l’altro i film Il ritorno di Mary Poppins e A Quiet Place II. L’attrice voleva dunque prendersi una pausa, ma un video di Dwayne Johnson che le chiedeva di unirsi al progetto in quanto desideroso di lavorare con lei la convinse ad accettare il ruolo. Accanto a lei, dunque, nel ruolo di Frank Wolff vi è proprio Johnson, anche produttore del film. L’attore Jack Whitehall interpreta invece MacGregor Houghton, fratello di Lily, personaggio che lo ha attratto in quanto gli ricordava suo padre.

L’attore Édgar Ramírez, invece, interpreta Lope de Aguirre, conquistador spagnolo realmente vissuto tra il 1510 e il 1561, già raccontato liberamente nel film Aguirre, furore di Dio (1972). Egli è in particolare noto per essere stato mandato assieme ad altri coloni in cerca del mitico El Dorado del fiume Rio delle Amazzoni. Qui, però, diventò il capo di una ribellione contro Filippo II, venendo però poi sconfitto e ucciso. Altra figura storica realmente esistita presente nel film è il Principe Joachim di Prussia, interpretato dall’attore Jesse Plemons. Infine, Paul Giamatti interpreta l’uomo d’affari Nilo Nemolato.

Sebbene il film sia ambientato in Amazzonia, in realtà è stato girato ad Atlanta e sull’isola di Kaua’i nelle Hawaii. Queste bellissime aree sono state le location perfette per le riprese di Jungle Cruise, poiché i paesaggi naturali e gli ecosistemi hanno creato la scena perfetta per il film. Tra le altre location delle riprese figurano la città di Lihue, la Kauai Plantation Railway e il torrente Huleia. Alcune riprese si sono poi svolte anche ai Blackhall Studios di Atlanta, dove è stata allestita una piscina in una grande vasca simile al fiume, così come la giungla al suo interno. Alcune scene sono infine state girate anche all’Oxford College della Emory University.

Jungle Cruise 2: il sequel si farà

Nonostante la pandemia di Covid-19, il film si è affermato come un buon successo a livello economico e pertanto la Walt Disney ha deciso di rendere ufficiale un sequel di Jungle Cruise. Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli riguardo questo seguito, se non che si presume il ritorno di Emily Blunt e Dwayne Johnson nei rispettivi ruoli, ipoteticamente alle prese con nuove avventure in luoghi esotici. L’intento sembra dunque quello di dar vita ad un nuovo franchise cinematografico d’avventura basato su un’attrazione Disney, similmente a quanto fatto in precedenza con Pirati dei Caraibi, con il quale tuttavia la Disney sembra non essersi arresa, intenzionata a realizzare un reboot.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Jungle Cruise grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV, Prime Video e Disney+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di lunedì 12 marzo alle ore 21:20 sul canale Rai 2.