The Fragrant Flower Blooms with Dignity: recensione della serie Netflix

Un anime romantico e toccante che segue la storia d'amore sbocciata tra studenti di scuole rivali.

Di Chiara Guida

The Fragrant Flower Blooms with Dignity
Adattato dall’omonimo manga di Saka Mikami, The Fragrant Flower Blooms with Dignity è il nuovo anime romantico originale Netflix che porta sullo schermo un intreccio dolce e al tempo stesso pieno di tensioni. La storia ruota attorno a due scuole superiori vicine ma profondamente diverse: la prestigiosa Kikyo Private Academy for Girls e la più modesta Chidori Public High School. Qui incontriamo Rintaro Tsumugi, un ragazzo dall’aspetto rude e spesso frainteso, e Kaoruko Waguri, una studentessa dall’aria minuta ma dal carattere sorprendente. Il loro primo incontro avviene quasi per caso, in una pasticceria di famiglia, e fin da subito fa emergere un legame destinato a crescere nonostante i pregiudizi esterni.

The Fragrant Flower Blooms with Dignity: contrasti e sentimenti

Uno degli aspetti più riusciti della serie è la costruzione dei personaggi principali. Rintaro, grande e apparentemente minaccioso, si rivela un giovane gentile, attento e disponibile, che lotta per essere visto per ciò che è davvero. Kaoruko, al contrario, non si lascia spaventare dal suo aspetto, ma ne percepisce subito la bontà, dando vita a un ribaltamento interessante delle aspettative. A complicare le cose ci sono le differenze sociali ed economiche tra le due scuole, il peso dei giudizi degli altri e la paura di non essere accettati. Questo contrasto tra apparenze e verità, tra convenzioni e sentimenti autentici, diventa il cuore pulsante della narrazione e invita lo spettatore a riflettere sul valore della comprensione reciproca.

The Fragrant Flower Blooms with Dignity
Un anime romantico da non perdere

Pur non reinventando il genere, la serie riesce a distinguersi grazie a una narrazione equilibrata e una cura visiva che valorizza i momenti più emozionanti. The Fragrant Flower Blooms with Dignity esplora con delicatezza temi universali come l’amicizia, l’amore e la scoperta di sé, senza perdere il tocco leggero e sognante che caratterizza i migliori anime romantici.

The Fragrant Flower Blooms with Dignity
2

Sommario

