Vision: Mary McDonnell si unisce alla serie con un ruolo misterioso

Di Gianmaria Cataldo

Vision

La serie Vision della Marvel Television ha messo insieme un cast di tutto rispetto, e l’ultimo grande nome ad aggiungersi al gruppo è quello di Mary McDonnell. THR riporta infatti che la due volte candidata all’Oscar “apparirà” nello spin-off di WandaVision (il che potrebbe indicare che il suo ruolo sarà piuttosto marginale), ma i dettagli sul suo personaggio rimangono segreti.

McDonnell è nota soprattutto per aver interpretato il presidente Roslin nell’acclamato reboot di Battlestar Galactica della SyFy e recentemente ha conquistato la scena in La caduta della casa degli Usher di Mike Flanagan. È stata candidata all’Oscar per le sue interpretazioni in Balla coi lupi e Passion Fish, ed è apparsa anche in film come Scream 4, Donnie Darko, Independence Day e Sneakers.

La serie Vision 

Il progetto Vision è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany nel ruolo di Visione, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Orla Brady apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H. Todd Stashwick sarà Paladino. James D’Arcy tornerà invece nei panni di Edwin Jarvis in qualche modo.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision debutterà su Disney+ nel 2026.

