Bolero: dal 28 agosto al cinema. Il trailer!

Boléro, il nuovo, attesissimo film di Anne Fontaine, uscirà nelle sale italiane il 28 agosto 2025. Ecco il trailer!

Boléro è la storia di come è nata la eccezionale, ossessiva, magistrale partitura di Ravel, forse la più famosa musica del mondo, a metà tra biopic e racconto dell’ossessione geniale che ha portato alla nascita di questo capolavoro immortale. Boléro sarà distribuito in Italia da Movies Inspired.

La trama di Bolero

Nel 1928, mentre Parigi vive al ritmo degli anni ruggenti, la danzatrice Ida Rubinstein commissiona a Maurice Ravel la musica per il suo prossimo balletto. Paralizzato e in crisi d’ispirazione, il compositore sfoglia le pagine della sua vita: i fallimenti degli esordi, la frattura della Grande Guerra, l’amore impossibile per la sua musa Misia Sert… Ravel allora scava nel profondo di sé stesso per creare la sua opera universale, il Bolero.