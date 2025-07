Profilo privato (The Savant): prime immagini della nuova serie thriller con Jessica Chastain

Apple TV+ ha mostrato oggi le prime immagini di “Profilo privato” (The Savant), la nuova serie limitata in otto episodi con protagonista e produttrice esecutiva Jessica Chastain, vincitrice di Oscar, SAG, Golden Globe e Critics Choice Award (“Gli occhi di Tammy Faye”, “The Good Nurse”, “George & Tammy”, “A Doll’s House” a Broadway). La serie, un thriller ricco di suspense e colpi di scena, farà il suo debutto su Apple TV+ il 26 settembre con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì fino al 7 novembre.

La trama di Profilo privato (The Savant)

L’avvincente serie segue le vicende di un’investigatrice sotto copertura conosciuta come “The Savant” (Chastain) che si infiltra in gruppi di haters online nel tentativo di fermarne gli estremisti interni prima che agiscano. Il cast di “Profilo privato” è completato da Nnamdi Asomugha, Cole Doman, Jordana Spiro, Trinity Lee Shirley, Toussaint Francois Battiste, insieme all guest star Pablo Schreiber.

Prodotta dalla FIFTH SEASON, “Profilo privato” è prodotta da Chastain e Kelly Carmichael per Freckle Films, dal vincitore dell’Emmy Alan Poul (“Six Feet Under”, “Tokyo Vice”), dalla candidata all’Emmy Melissa James Gibson (“Anatomia di uno scandalo”, “House of Cards – Gli intrighi del potere”, “The Americans”) e il sei volte vincitore dell’Emmy e due volte vincitore del DGA Matthew Heineman (“A Private War”, ‘Retrograde’, “Cartel Land”). David Levine e Garrett Kemble sono i produttori esecutivi per Anonymous Content. Andrea Stanley, autrice dell’articolo originale di Cosmopolitan, è consulente.