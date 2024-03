Universal Pictures International Italy ha diffuso il secondo trailer e il poster di Drive-Away Dolls, l’originale commedia on the road prodotta da Working Title e diretta da Ethan Coen, che l’ha scritta e prodotta insieme alla moglie Tricia Cooke e che debutta qui da solista per il suo primo film di finzione senza il fratello Joel.

Drive-Away Dolls arriverà nelle sale italiane dal 7 marzo esclusivamente in edizione originale sottotitolata, e a una settimana dal debutto in Italia ne diffondiamo una divertente clip che vede protagonista la prudente e riservata Marian (interpretata dalla brillante Geraldine Viswanathan).

Drive-Away Dolls il poster

Scritto da Ethan Coen e Tricia Cooke, questa commedia segue Jamie, una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l’ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Marian che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto. Diretto da Ethan Coen.