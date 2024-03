Il cast della seconda stagione di The Last of Us si arricchisce di quattro nuovi membri. Danny Ramirez (Top Gun: Maverick, The Falcon and the Winter Soldier), Ariela Barer (“Come far saltare in aria un oleodotto”, “Runaways”), Tati Gabrielle (“You”, “Le terrificanti avventure di Sabrina” ) e Spencer Lord (“Riverdale”, “Family Law”) si sono tutti uniti alla seconda stagione della serie di successo della HBO.

Ramirez interpreterà Manny, descritto come “un soldato leale il cui sguardo solare smentisce il dolore di vecchie ferite e la paura di deludere i suoi amici quando hanno più bisogno di lui”. Barer interpreterà Mel, che si dice sia “un giovane medico il cui impegno nel salvare vite umane è messo alla prova dalla realtà della guerra e del tribalismo”.

Gabrielle è stata scelta per il ruolo di Nora, “un medico militare che lotta per venire a patti con i peccati del suo passato”. E Lord apparirà nei panni di Owen, “un’anima gentile intrappolata nel corpo di un guerriero, condannato a combattere un nemico che rifiuta di odiare”.

La serie tv The Last of Us

La prima stagione di The Last of Us ha presentato Joel come un padre amorevole, prima di perdere la figlia la notte in cui l’epidemia è scoppiata e il mondo è andato fuori controllo. Anni dopo aver dovuto escogitare diversi modi per sopravvivere agli infetti, Joel si imbatte in Ellie, una ragazza che ha imparato a prendersi cura di se stessa nel pericoloso mondo dell’adattamento dei videogiochi. Le tensioni iniziarono a salire quando Joel fu informato che la sua missione era in realtà quella di portare Ellie dall’altra parte del Paese perché il suo sangue poteva essere la risposta a una cura per il virus, a costo della vita della ragazza. Joel non avrebbe permesso che accadesse qualcosa alla persona che per lui significava una seconda possibilità per essere un PADRE.

La seconda stagione di The Last of Us si baserà sul secondo gioco della serie, in cui Ellie inizia a innamorarsi di Dina. Come ogni adattamento di un videogioco prodotto per la televisione, The Last of Us potrebbe allontanarsi dalla trama e dai nodi emotivamente intensi del videogioco, ma in base alla prima stagione della serie, il team dietro lo show ama rimanere molto fedele. Jesse, ex fidanzato di Dina, non sarà a suo agio con l’idea che Ellie si innamori di lei, mentre tutti cercano di stare lontani dagli infetti e dai membri della Firefly in cerca di risposte. Pedro Pascal e Bella Ramsey riprenderanno poi i loro ruoli di Joel e Ellie.