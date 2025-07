Jane Austen ha stravolto la mia vita: il trailer italiano del film

Sono disponibili il trailer italiano e il poster di Jane Austen ha stravolto la mia vita, brillante esordio alla regia della sceneggiatrice Laura Piani, che uscirà nelle sale italiane il 18 settembre 2025.

Il film è una storia “sentimentale-ma-non-troppo”, ma anche “letteraria”, ispirata alle commedie sofisticate degli anni Novanta.

Jane Austen ha stravolto la mia vita sarà distribuito in Italia da Movies Inspired.

Cosa sappiamo di Jane Austen ha stravolto la mia vita

Titolo originale: Jane Austen a gâché ma vie

Jane Austen a gâché ma vie Regia: Laura Piani

Con: Camille Rutherford, Pablo Pauly, Charlie Anson

Nazione: Francia

Durata: 94 min

Data d’uscita: 18 settembre 2025

Agathe, una ragazza goffa ma allo stesso tempo affascinante e piena di contraddizioni, all’improvviso si ritrova disperatamente sola. Sogna l’amore in modo simile ai personaggi di un romanzo di Jane Austen e la sua massima aspirazione è diventare una scrittrice. Trascorre, invece, le sue giornate vendendo libri nella leggendaria libreria britannica Shakespeare & Co, a Parigi. Invitata alla residenza per scrittori di Jane Austen in Inghilterra, deve combattere con le sue insicurezze… fino a quando non accade qualcosa di inaspettato e la sua vita cambia magicamente