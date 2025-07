L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il trailer!

È stato reso disponibile il trailer ufficiale di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t, il sequel che chiude la trilogia dei Cavalieri che tornano in azione. Il film diretto da Ruben Fleischer vede protagonisti alcuni volti nuovi e altri di ritorno. Tra di essi: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt, con Rosamund Pike e Morgan Freeman.

L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t uscirà al cinema il 13 novembre 2025, distribuito in esclusiva per l’Italia di Leone Film Group in collaborazione

con Rai Cinema.

La trama di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t