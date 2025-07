Lily James con Chris Hemsworth nell’action Subversion

Lily James (Pam & Tommy) ha concluso un accordo per recitare al fianco di Chris Hemsworth in Subversion, il nuovo film d’azione ambientato in un sottomarino prodotto da Amazon MGM Studios.

Il film segue un comandante navale un tempo promettente (Hemsworth) che viene ricattato da un’organizzazione simile a un cartello e costretto a pilotare un pericoloso sottomarino che trasporta merci illegali in acque internazionali. Coinvolto in un gioco del gatto e del topo ad alto rischio, con un ufficiale della Guardia Costiera (James) alle calcagna, dovrà superare i blocchi stradali e affrontare pericolose minacce sia all’interno che all’esterno del sottomarino.

Patrick Vollrath (7500) dirige il film da una sceneggiatura di Andrew Ferguson. Lorenzo di Bonaventura sarà il produttore, con i produttori esecutivi Stephen Shafer e Greg Cohen per la di Bonaventura Pictures.

Dove abbiamo visto Lily James?

Nota soprattutto per la sua interpretazione rivoluzionaria di Pamela Anderson in Pam & Tommy di Hulu, per la quale ha ricevuto nomination agli Emmy, ai Golden Globe e ai Critics Choice come attrice protagonista, Lily James sarà prossimamente impegnata in un’altra storia vera in Swiped, ispirato alla fondatrice di Bumble, Whitney Wolfe Herd, che ha anche prodotto con la sua società Parodos Pictures. Il titolo di 20th/Hulu sarà presentato in anteprima al Toronto Film Festival di quest’anno.

Prossimamente, Lily James reciterà al fianco di Riz Ahmed nel thriller acclamato dalla critica di David Mackenzie Relay, presentato in anteprima al Tribeca e in uscita nelle sale statunitensi tramite Bleecker Street il 22 agosto. Attualmente impegnata nella produzione di Harmonia, un dramma psicologico diretto da Guy Nattiv, i suoi prossimi progetti includono anche Bad Lieutenant: Tokyo per la regia di Takashi Miike e Neon, così come l’imminente reboot di Cliffhanger, che ha anche prodotto.