Un tipo imprevedibile 2, la spiegazione del finale: Happy vince il torneo?

Invece di concludersi con un colpo di scena finale, Un tipo imprevedibile 2 (Happy Gilmore 2) inizia con una notizia sconvolgente. Dopo la vittoria trionfale che conclude il film originale, Happy Gilmore (Adam Sandler) uccide accidentalmente la moglie, Virginia Venit (Julie Bowen), quando una delle sue palline da golf la colpisce in testa.

La Bowen ha detto a PEOPLE di aver trovato il colpo di scena scioccante esilarante, ma di aver anche capito come avrebbe guidato il viaggio di Happy nel sequel. “Ho pensato, ‘Oh sì, sono morta. E lui mi uccide.’ Poi ho iniziato a ridere”, ha detto l’attrice. “Ho pensato ‘Non mi interessa. È fantastico. Happy non può essere felice.’ Il suo amore per me guida la storia.”

Il film si apre 30 anni dopo la fine di Happy Gilmore, con il golfista che vive da genitore single con cinque figli, ha perso la maggior parte dei soldi della sua famiglia e si è ritirato dal golf dopo la morte di Virginia. Happy è un padre devoto che vuole pagare la scuola di danza classica di sua figlia Vienna (Sunny Sandler). Dopo che Virginia gli fa visita in sogno e gli dice di riprendere le sue mazze, Happy è incoraggiato a lottare per la sua famiglia.

Happy partecipa a un torneo contro i migliori golfisti della Maxi League, una versione artificiosa del golf che mira a promuovere una bevanda energetica. Ora deve cercare di salvare lo sport del golf, vincere soldi per sua figlia e persino fare squadra con il suo vecchio nemico Shooter McGavin (Christopher McDonald). Ma riuscirà a vincere di nuovo per la sua famiglia?

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Un tipo imprevedibile 2.

Happy vincerà il torneo di golf contro la Maxi League?

La trama del film è incentrata sul ritiro di Happy dal golf dopo aver attraversato momenti difficili quando ha accidentalmente ucciso la moglie con una pallina da golf. Reimparare questo sport non è facile, ma Happy alla fine trova il suo colpo.

Mentre cerca di superare il dolore, partecipa allo U.S. Bank Open, puntando a piazzarsi tra i primi cinque in modo da poter competere contro la Maxi League e guadagnare i soldi per mandare sua figlia a scuola di danza. Non solo i golfisti della Maxi League hanno subito un intervento chirurgico all’anca immorale per ottenere maggiore forza, ma Happy e i golfisti professionisti devono competere secondo le regole della Maxi League.

Happy e i golfisti professionisti Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka e Rory McIlroy devono salvare il golf tradizionale attraverso il campionato della Maxi League pieno di espedienti. L’ultima buca prevede un drive di 1.000 yard mentre Happy attinge alla sua vecchia rabbia – con l’aiuto del figlio di Chubbs Peterson (Carl Weathers), Slim Peterson (Lavell Crawford) – per tenere testa al perfido leader della squadra della Maxi League, Billy Jenkins (Haley Joel Osment).

Nel colpo finale, Frank Manatee (Benny Safdie), il cattivo di Un tipo imprevedibile 2 e fondatore della Maxi League, scommette con Happy che se non fa il putt, dovrà giocare per la Maxi League. Happy ribatte che se fa il putt, Frank dovrà pagare la retta scolastica di sua figlia, dargli la sua Rolls Royce, regalare un ristorante al suo caddy Oscar (Bad Bunny) e restituire a Happy la casa della nonna, in un omaggio al primo film.

Il green gira e si inclina, ma con l’aiuto del suo caddy, Happy realizza il tiro per un lieto fine, assicurando un futuro migliore a sé e alla sua famiglia.

Cosa succede a Happy e alla sua famiglia alla fine di Un tipo imprevedibile 2?

Happy potrebbe non aver avuto vita facile per gran parte dei 30 anni trascorsi dal primo film, ma alla fine le cose sono andate bene per lui e la sua famiglia. Mentre Happy festeggia la sua vittoria saltando su e giù sul campo da golf con i suoi figli, cita Virginia, dicendo: “L’abbiamo fatto per la mamma!”.

Happy saluta i suoi figli all’aeroporto, dopo aver guadagnato i soldi per mandare Vienna alla scuola di danza a Parigi. I suoi quattro fratelli la seguono a Parigi e salutano il padre, con l’intenzione di creare il primo gruppo di mimi musicali in assoluto.

La figlia di Sandler, Sadie, interpreta Charlotte, una compagna di Happy in fase di recupero dall’alcolismo, che stringe un legame con lui. Alla fine del film, Hal L. (Ben Stiller) – che era il malvagio inserviente della casa di cura in Happy Gilmore – è ora impegnato nelle sue stesse buffonate, gestendo un programma di recupero dall’alcolismo e facendo svolgere ai partecipanti le faccende domestiche.

Tuttavia, Charlotte lo aveva registrato di nascosto per tutto il tempo, quindi alla fine del film, le autorità irrompono per arrestare Hal, che successivamente ruba a Happy la moneta per tre mesi di sobrietà, ricreando la scena in cui Shooter gli rubò la giacca dorata nel primo film.

Happy condivide poi un momento toccante con Charlotte in cui le dice che è una ragazza in gamba, e lei risponde che lui è un ragazzo in gamba che gli ricorda suo padre, alludendo al rapporto padre-figlia nella vita reale tra Sadie e Adam.

Alla première di Un tipo imprevedibile 2, Sandler ha parlato a PEOPLE di quanto ami lavorare con la sua famiglia nei suoi film. “Li adoro. Ti senti bene. Fai il tifo per loro mentre lavori con loro”, ha detto Sandler a PEOPLE. “Non potrei essere più orgoglioso di qualsiasi cosa [siano] fatti i miei figli.”

Che fine ha fatto Shooter in Un tipo imprevedibile 2?

Shooter potrebbe aver attraversato momenti ancora più difficili di Happy fin dal primo film. È stato rinchiuso in un centro di salute mentale da quando è scappato con la giacca di Happy dopo aver pagato un uomo per investirlo con un’auto alla fine di “Happy Gilmore”.

Trent’anni dopo, Frank fa rilasciare Shooter in modo che possa competere nella squadra della Maxi League, ma quando Frank rivela che i suoi golfisti hanno una capacità di battuta superpotente a causa di un intervento chirurgico all’anca, Shooter si rende conto che questo rovinerebbe l’integrità del gioco. Shooter scappa dalla struttura della Maxi League e incontra Happy, e i due hanno una leggendaria rissa al cimitero con numerosi riferimenti al film originale.

Dopo aver sfogato la loro rabbia, Happy e Shooter si uniscono per preservare il loro amore per il golf tradizionale piuttosto che per lo spettacolo della Maxi League. Shooter viene chiamato ad aiutare ad allenare la squadra di Happy e deve giocare di nuovo a golf per la prima volta in 30 anni dopo l’infortunio di Koepka.

Shooter colpisce un putt sulla neve finta per pareggiare il torneo e, naturalmente, fa anche la sua tipica festa con le pistole a dita.

Che fine ha fatto il caddy di Happy, Oscar, alla fine di Un tipo imprevedibile 2?

Un tipo imprevedibile 2 è costellato di cameo di celebrità, da Travis Kelce a Eminem, passando per molti golfisti tra cui Jack Nicklaus e Scottie Scheffler, ma forse nessuna celebrità in Un tipo imprevedibile 2 ha un cameo più importante di Bad Bunny. Proprio come nel primo film, Happy si è dimenticato di aver bisogno di un caddy, ma invece di reclutare qualcuno dalla strada come Otto (Allen Covert), porta con sé il sottovalutato cameriere Oscar.

Prima di aiutare Happy a imbucare il suo putt finale, il golfista ha anche detto a Frank che una delle condizioni per la sua vittoria doveva prevedere che Oscar avesse un suo ristorante. Dopo la loro grande vittoria, Oscar dice al giornalista ed ex golfista di Happy Gilmore, Gary Potter (Kevin Nealon), che ora ha “il miglior ristorante italiano, portoricano e dominicano della città”.

Cosa è successo nella scena a metà dei titoli di coda di Un tipo imprevedibile 2?

Pat Daniels, interpretato dal telecronista sportivo Dan Patrick, appare nella scena a metà dei titoli di coda per riferire che la lega di golf Maxi è fallita e che la loro bevanda sportiva è stata ritirata dal mercato dopo essere stata ritenuta causa di alitosi, gengivite e marciume della lingua.

Inoltre, la scena a sorpresa mostra Scheffler che guarda il servizio dal carcere, dicendo che rimarrà per un po’. Scheffler è stato arrestato in precedenza nel film per aver dato un pugno a un concorrente del Maxi Golf, un riferimento alla vita reale del golfista, arrestato per aver violato il codice della strada prima del Masters del 2024 e messo brevemente in cella.

“Oh no, non di nuovo”, scherza Scheffler in Un tipo imprevedibile 2.

Cosa c’è in serbo per Happy?

Negli ultimi istanti del film, Happy se ne va letteralmente verso il tramonto. Guarda il cielo e saluta con la mano figure scomparse del suo passato, tra cui Nonna Gimore (Frances Bay), l’allenatore di golf Chubbs, Donald the Heckler (Joe Flaherty), suo figlio Donald Jr. (Eminem), Bob Barker, il capo di Happy (Richard Kiel) e Virginia, che dice a Happy che starà bene.

Sandler ha parlato con Boardroom dell’importanza di rendere omaggio a coloro che ha perso lungo il cammino, proprio come ha fatto Happy alla fine del film.

“Non c’è sicuramente un film senza tutti i grandi che abbiamo perso. Sono diventato molto amico di ognuno di loro”, ha detto Sandler. “Siamo diventati molto legati sul set, lo siamo diventati nel corso degli anni. Ci vedevamo e dicevamo ‘Senti ancora parlare di Happy, amico’. È stato bello pensare a loro mentre giravamo il film.”

Alla fine del film, Happy si sta anche preparando per il suo prossimo torneo di golf, il British Open, quando potrà andare a trovare i suoi figli in Europa. Sembra che Happy rimarrà nel mondo del golf ancora per un po’, pur essendo presente per i suoi figli.

Un tipo imprevedibile 2 è disponibile su Netflix.