L’agente segreto: il trailer del film con Wagner Moura

Ecco il trailer ufficiale di L’agente segreto, un film di Kleber Mendonça Filho, con protagonista Wagner Moura, Maria Fernanda Candido e Gabriel Leone, già presentato al Festival di Cannes 2025, dove lo abbiamo visto in anteprima (qui la nostra recensione), e alla Festa di Roma 2025, in arrivo nelle nostre sale dal 29 gennaio 2026 con Minerva Pictures e Film Club Distribuzione.
La trama di L’agente segreto
Brasile, 1977. Marcelo, un esperto di tecnologia sulla quarantina, è in fuga. Arriva a Recife durante la settimana del carnevale, sperando di ricongiungersi con suo figlio, ma si rende presto conto che la città è tutt’altro che il rifugio non violento che cercava.
Il film fa parte dei titoli di primo piano nella prossima stagione dei premi, soprattutto per l’interpretazione di Moura e per le categorie riservate al miglior film in lingua non inglese.