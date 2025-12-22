HomeTrailerL'agente segreto: il trailer del film con Wagner Moura
Trailer

L’agente segreto: il trailer del film con Wagner Moura

Chiara Guida
Di Chiara Guida

-

Altri video

Ecco il trailer ufficiale di L’agente segreto, un film di Kleber Mendonça Filho, con protagonista Wagner Moura, Maria Fernanda Candido e Gabriel Leone, già presentato al Festival di Cannes 2025, dove lo abbiamo visto in anteprima (qui la nostra recensione), e alla Festa di Roma 2025, in arrivo nelle nostre sale dal 29 gennaio 2026 con Minerva Pictures e Film Club Distribuzione.

La trama di L’agente segreto

Brasile, 1977. Marcelo, un esperto di tecnologia sulla quarantina, è in fuga. Arriva a Recife durante la settimana del carnevale, sperando di ricongiungersi con suo figlio, ma si rende presto conto che la città è tutt’altro che il rifugio non violento che cercava.

Il film fa parte dei titoli di primo piano nella prossima stagione dei premi, soprattutto per l’interpretazione di Moura e per le categorie riservate al miglior film in lingua non inglese.

Articolo precedente
Under Salt Marsh: il trailer della serie con Kelly Reilly e Rafe Spall
Articolo successivo
Man of Tomorrow: una fan art mostra come potrebbe essere il Brainiac di Lars Eidinger
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved