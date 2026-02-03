Mio fratello è un vichingo – The Last Viking: il trailer del film dal 26 marzo al cinema

Dopo l’accoglienza entusiastica all’ultima Mostra d’arte cinematografica di Venezia, dove ha conquistato pubblico e critica con una lunga standing ovation, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking si prepara ad arrivare nelle sale italiane come uno dei titoli europei più attesi della stagione. Distribuita da Plaion Pictures e nei cinema dal 26 marzo, l’irresistibile commedia si presenta con il poster ufficiale e il trailer italiano.

Scritto e diretto dal regista danese Anders Thomas Jensen (Le mele di Adamo), il film vede protagonista Mads Mikkelsen (Un altro giro, la serie Hannibal) accanto a Nikolaj Lie Kaas (Frankenstein di Guillermo del Toro), interpreti di una dark comedy davvero sorprendente. Ironico, spiazzante, profondo e commovente, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking è un viaggio tra identità, memoria e legami di sangue.

Anker esce di prigione dopo quindici anni per una rapina il cui bottino è stato sepolto dal fratello Manfred. Il problema? Manfred soffre di un disturbo della personalità ed è convinto di essere nientemeno che John Lennon. I due fratelli intraprendono così un viaggio imprevedibile alla ricerca del denaro – e inevitabilmente di sé stessi – in un racconto che alterna umorismo, scene brillanti, malinconia e improvvisi momenti di tenerezza.

Volevo raccontare una storia sull’identità e su quanto siamo più di un’unica definizione – dichiara Anders Thomas Jensen – Siamo il risultato di come ci vedono gli altri, ma anche di chi vorremmo essere. Se accettiamo di contenere molte versioni di noi stessi, forse diventiamo più indulgenti, più liberi. E anche più capaci di amare.

Dopo il passaggio a Venezia, il messaggio poetico del film ha già rapito il cuore degli spettatori in Danimarca, dove il film ha stabilito un record registrando in poche settimane oltre 700.000 spettatori, risultando il film di Jensen più visto di sempre. In equilibrio tra una comicità intelligente e una potente carica emotiva, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking tratteggia personaggi fragili con uno sguardo ironico e profondamente umano, con tutta la grazia per cui la penna di Jensen è ormai nota. Premio Oscar® per il cortometraggio Election Night, Jensen è infatti anche famoso per il suo lavoro di sceneggiatore al servizio di altri grandi registi. Tra questi, ha firmato molti dei lungometraggi di Susanne Bier, incluso In un mondo migliore, eletto miglior film straniero agli Oscar del 2011.

A dare vita agli irresistibili personaggi delineati da Jensen è un cast di grandi attori capitanato da Mads Mikkelsen, che regala un’interpretazione formidabile nei panni di Manfred, un uomo con disturbi mentali dovuti a un’infanzia difficile, condivisa con suo fratello Anker (Nikolaj Lie Kaas). I due attori tornano a collaborare con Jensen dopo essere apparsi in tutti i precedenti lungometraggi del regista, dimostrando una chimica esplosiva in ogni momento condiviso dai due fratelli protagonisti, che tra vicissitudini dal ritmo esilarante e vertiginoso, tenteranno di ricostruire un legame perduto ormai da tempo.

Accanto a Mikkelsen e Lie Kaas, il film vanta un cast corale e sorprendente, tra cui Sofie Gråbøl, Bodil Jørgensen e Lars Brygmann.

Prodotto da Zentropa, Mio fratello è un vichingo – The Last Viking arriverà nelle sale italiane dal 26 marzo grazie a Plaion Pictures.