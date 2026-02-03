GOAT: Sogna in grande, il nuovo trailer ufficiale

Sony Pictures Animation, lo studio di Spider-Man: Across the Spider-Verse, insieme agli artisti di KPop Demon Hunters, presenta GOAT: Sogna in grande, una commedia d’azione originale ambientata in un mondo interamente popolato da animali. Will, una piccola capra con grandi sogni, all’improvviso ha l’occasione di entrare nella lega professionistica di “ruggiball”, uno sport ad alto tasso di adrenalina, dominato dagli animali più veloci e feroci del pianeta. I suoi nuovi compagni non sono esattamente entusiasti all’idea di avere una capretta in squadra, ma Will è deciso a rivoluzionare le regole del gioco e dimostrare, una volta per tutte, che anche i “piccoli” sanno lasciare il segno.