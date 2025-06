So cosa hai fatto: nuovo intenso trailer del quarto capitolo della serie

Il nuovo trailer di So cosa hai fatto, diretto da Jennifer Kaytin Robinson. Il film è il quarto capitolo della serie I Know What You Did Last Summer, sequel dell’omonimo film del 1997 e di Incubo finale (I Still Know What You Did Last Summer) del 1998.

So cosa hai fatto è interpretato da Madelyn Cline (Glass Onion – Knives Out), Chase Sui Wonders (Little Death), Jonah Hauer-King (La sirenetta), Tyriq Withers (Atlanta), Sarah Pidgeon (The Friend), Billy Campbell (Dracula di Bram Stoker), Gabbriette Bechtel, Austin Nichols, Lola Tung, Nicholas Alexander Chavez mentre Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. riprendono i ruoli di Julie James e Ray Bronson dei primi due film.

So cosa hai fatto sarà nelle sale italiane dal 16 luglio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

