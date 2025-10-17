Abandoned: la spiegazione del finale del film

Diretto dal regista esordiente Spencer Squire, Abandoned (anche noto come La fattoria maledetta) è un film horror psicologico del 2022. La storia ruota attorno a una giovane coppia, Sara (Emma Roberts) e Alex (John Gallagher Jr.), che si trasferisce in una fattoria isolata insieme al loro bambino Liam. Sono originari della città, ma Sara ha avuto difficoltà dopo la nascita di Liam, quindi Alex ha pensato che un cambiamento di ambiente avrebbe fatto bene a entrambi. Ma dopo essere arrivati nella loro nuova casa, la famiglia scopre il suo tragico passato e decide comunque di stabilirvisi. Tuttavia, Sara inizia presto a vedere quelli che crede essere i fantasmi dei precedenti proprietari, il che mette a dura prova il suo rapporto con la famiglia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Abandoned.

La trama di Abandoned

Sara e Alex vivono in città dall’inizio della loro relazione. Ma dalla nascita del figlio Liam, Sara ha iniziato a soffrire di depressione post-partum. Sperando che un cambiamento di ambiente possa aiutarla, Sara e Alex acquistano una proprietà isolata in campagna e lasciano la città. La loro agente immobiliare, Cindy (Kate Arrington), non fornisce molte informazioni sulla storia della proprietà. Ma notando da quanto tempo rimane invenduta, Sara chiede il motivo. Cindy è riluttante a rivelarne la ragione e Alex è riluttante a farla sapere a Sara, ma viene rivelato che la casa era precedentemente occupata dalla famiglia Solomon. Anna Solomon ha ucciso suo padre e sua figlia prima di suicidarsi.

Desiderosi di ricominciare da capo, Sara e Alex acquistano comunque la casa e vi si trasferiscono. Tuttavia, non passa molto tempo prima che si rendano conto che avrebbero dovuto ispezionare la casa un po’ più accuratamente prima di acquistarla. Trovano una stanza con le porte chiuse a chiave e un armadio posizionato in modo strano che nasconde un’altra porta chiusa a chiave dietro di esso. Le finestre della camera della figlia sono chiuse ermeticamente. Sara e Alex incontrano il loro strano vicino, Renner (Michael Shannon), che irrompe in casa quando nessuno risponde al suo bussare e sostiene che è così che si fa in quella parte del paese.

Forse l’aspetto più inquietante di Abandoned è il pianto incessante di Liam. Questo aumenta il senso di terrore che sembra essere sempre presente nella nuova casa di Sara e Alex. Sara non ha mai sentito un forte legame con suo figlio. Allattare il bambino al seno sembrava aiutare, ma solo marginalmente. Inoltre, per poter allattare Liam, deve smettere di prendere i farmaci antipsicotici, il che, come prevedibile, inizia ad avere effetti negativi.

Alex è un veterinario. Trasferirsi in un nuovo posto significa che deve acquisire una nuova clientela. Dato che ora vive praticamente in mezzo al nulla, la maggior parte dei suoi clienti sono agricoltori che vivono a chilometri di distanza da lui e gli uni dagli altri. Questo fa sì che Alex sia assente la maggior parte del tempo, lasciando Liam con Sara nella loro nuova casa. Quando Sara inizia a sentire strani rumori in casa e alcune cose iniziano a sparire, diventa ossessionata dai Solomon e presto inizia a vederli in giro per casa.

La spiegazione del finale del film

Forse la domanda più ricorrente alla fine del film è se la casa sia infestata. Sara sopporta queste cose orribili per tutto il film, ma rimane l’unica persona a farlo. Alex convive con lei nella casa, ma non vede mai le cose che vede lei. Diventa sempre più evidente che l’aspetto horror di Abandoned è del tutto allegorico, inteso a sottolineare la depressione post-partum di Sara. Con il suo fisico esile e i capelli biondi, Sara assomiglia molto ad Anna. Il suo cervello sembra agganciarsi a questa informazione e le fa credere che i fantasmi di Anna e Robert siano ancora lì. Il film chiarisce abbastanza presto che Sara soffre di depressione post-partum, ma la sua gravità viene rivelata solo più tardi.

Indossa un elastico al polso per affrontare i suoi problemi di ansia e distinguere tra reale e irreale. Durante una delle sue allucinazioni, Liam rischia di cadere dalle scale. Fortunatamente, Alex esce dalla camera da letto in tempo e salva il bambino. Sara butta via anche il latte. Temendo per la sicurezza di suo figlio, Alex decide che non può lasciare Liam da solo con Sara. Organizza un incontro con uno psichiatra. Il dottor Carver prescrive farmaci antipsicotici, che Sara non prende, ma mente ad Alex dicendogli di averlo fatto.

Nella scena culminante, Sara convince Alex ad andarsene dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da uno dei suoi clienti, assicurandogli che lei e Liam staranno bene perché ha preso la droga. Poco dopo che lui se n’è andato, lei inizia ad avere delle allucinazioni. Questa volta non si tratta di Anna o del padre violento e sessualmente abusivo, ma dei due selvaggi fratelli Solomon che lei crede vivano ancora nella casa. Fino a quel momento, il suo subconscio si era manifestato sotto forma di aggressore, ma questa volta i due ragazzi agiscono come protettori, accusando Sara di abusare di suo figlio e dicendole che Liam ora appartiene a loro.

Questo sembra implicare che tutte le volte che vediamo Liam piangere quando lui e Sara sono soli in casa siano il risultato della negligenza o del vero e proprio abuso da parte della madre. La psicosi di Sara si è manifestata in modo tale che lei non ricorda ciò che ha fatto a suo figlio e ha creato nella sua mente l’intera esperienza di essere perseguitata. È la stessa mente che ora la mette sotto processo, minacciando di separarla da Liam. Affrontando questi problemi, sembra finalmente instaurare un vero legame con suo figlio. Quando arriva il mattino e Alex ritorna, Sara ha esorcizzato i suoi demoni. Questo probabilmente non significa che sia completamente guarita. La depressione non funziona in questo modo. Ma ora è almeno pronta ad affrontare i suoi problemi.

Sara è incinta?

La sequenza finale del film si svolge alcuni anni dopo che Sara e Alex si sono trasferiti nella casa. Liam è cresciuto e Sarah non ha più l’elastico al polso, segno che ha fatto molta strada. L’ultima scena del film rivela che Sara è incinta del secondo figlio di Alex. La vita della coppia è chiaramente migliorata. Hanno finalmente trasformato la loro casa in una vera famiglia.

Tuttavia, proprio prima che venga rivelata la sua gravidanza, Sara sembra turbata in una breve inquadratura del suo viso. Probabilmente è preoccupata che la depressione post-partum possa tornare, il che non è una paura infondata. La ricorrenza della depressione post-partum è piuttosto comune. Può derivare da molteplici fattori, tra cui la prospettiva di doversi prendere cura di più figli. Quindi, sarà importante che Alex sostenga sua moglie in tutto ciò di cui ha bisogno, proprio come ha fatto l’ultima volta.

Cosa è successo alla famiglia Solomon? Chi è Renner?

Come accennato in precedenza, Cindy informa con riluttanza Sara e Alex che nella proprietà c’è stato un omicidio-suicidio. Anna Solomon ha ucciso suo padre e sua figlia prima di togliersi la vita. In seguito si scopre che Anna aveva un fratello, Andrew. La loro madre morì quando Andrew aveva un anno. Robert iniziò ad abusare sessualmente di sua figlia. Ad un certo punto, Anna ha dato alla luce una figlia. Sopraffatta dagli abusi e dalla vergogna per come era stata concepita sua figlia, Anna ha commesso un omicidio-suicidio.

Tuttavia, Andrew è sopravvissuto ed è stato affidato a una famiglia adottiva. Anni dopo, è tornato. Anche se usava il nome Chris Renner, tutti nella zona sapevano chi era. Quando ha iniziato a vivere accanto alla sua vecchia casa, glielo hanno permesso. Questo è continuato fino a quando Sara e Alex hanno comprato la casa. Gli altri ragazzi di cui parla Renner sono stati probabilmente uccisi da Robert, che ha lasciato i corpi nella stanza nascosta. Ecco perché ha messo l’armadio davanti, in modo che nessuno tranne lui potesse accedervi.