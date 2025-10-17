Colombiana: la spiegazione del finale del film

Il film Colombiana del 2011 ha avuto un finale ricco di azione che è riuscito a concludere molte delle trame del thriller. Coprodotto da Luc Besson e diretto da Olivier Megaton, la sceneggiatura di Colombiana era basata su Mathilda, originariamente scritta come sequel di Léon del 1994 da Besson, autore sia dell’iconico dramma poliziesco che del thriller d’azione del 2011. Molti dei temi di Colombiana e Leon si sovrappongono, con la storia di Cataleya che ricorda in modo inquietante quella di Mathilda, accolta dallo zio Emilio dopo che l’omicidio dei suoi genitori a Bogotá la costringe a fuggire negli Stati Uniti e la spinge a imparare a diventare un’assassina in questo intenso film con Zoe Saldana.

Il viaggio a Chicago avrebbe potuto darle la possibilità di lasciarsi alle spalle la vita di suo padre Fabio in Colombia, ma Cataleya (Zoe Saldana) non avrebbe mai potuto dimenticare Don Luis che uccideva brutalmente sua madre e suo padre davanti ai suoi occhi. La sua fuga precipitosa da Marco e dai suoi scagnozzi ha dimostrato le capacità di Cataleya all’inizio di Colombiana, ma ciò non significava necessariamente che dovesse intraprendere il gravoso compito di farla pagare a Don Luis. Tuttavia, lo zio Emilio e i suoi insegnamenti hanno fatto sì che Cataleya ricordasse di cosa era capace, affinando le sue abilità con un’istruzione accademica e garantendole il successo nel vendicarsi alla fine di Colombiana.

Come Cataleya ottiene finalmente vendetta su Don Luis

Sebbene non avesse mai pianificato che Emilio e Mama pagassero le conseguenze delle sue scelte, Cataleya ha sempre saputo che avrebbe fatto pagare a Don Luis l’omicidio dei suoi genitori e ha messo in atto il suo piano ancora prima di iniziare a lasciare messaggi sui corpi delle sue vittime. La lotta particolarmente violenta contro Marco e la fuga di Don Luis potrebbero averli indotti a credere che non fosse riuscita a vendicarsi, ma tutti i pezzi del puzzle che aveva creato si sono incastrati perfettamente quando Don Luis è riuscito a sfuggirle per un soffio. I cani di Cataleya erano infatti apparsi all’inizio del film, dimostrando come fossero sempre stati inclusi nel suo brutale piano di vendetta.

Dal momento in cui Marco ha affrontato Cataleya subito dopo l’omicidio dei suoi genitori, lui e la sua banda hanno dimostrato di averla sottovalutata. Non solo è riuscita a sfuggirgli, ma è anche riuscita a ingannare Marco e Don Luis facendoli andare da lei, cosa che hanno fatto solo perché credevano di poterla uccidere facilmente. Cataleya invece ha approfittato del loro errore di valutazione, sapendo che Don Luis l’avrebbe chiamata per ricordarle che era troppo forte per essere sconfitto, firmando così la sua condanna a morte, poiché quella telefonata era l’unico modo per Cataleya di ordinare ai suoi cani di aggredirlo e ucciderlo. La loro sottovalutazione di Cataleya ha reso possibile la sua vendetta.

Cosa significa davvero la telefonata di Cataleya a Danny nel finale

Se Danny non avesse mai mostrato la foto di Cataleya al suo amico, lei non sarebbe mai stata trovata dall’FBI. Anche se lui non sapeva cosa avrebbe potuto significare mostrare quella foto per la vita di Cataleya, la loro ultima conversazione prima di quella alla fine di Colombiana si è conclusa bruscamente e con lei in fuga per salvarsi la vita, e Danny non sapeva cosa fosse successo a Cataleya, soprattutto perché era stato portato in centrale per essere interrogato. Il fatto che Cataleya abbia chiamato Danny e gli abbia raccontato parte della verità significava che lo aveva perdonato, anche se le sue azioni le avevano causato molti problemi, perché lui non aveva intenzione di farlo e Cataleya alla fine credeva che lui meritasse di conoscere la verità.

Cosa succede a Cataleya dopo il finale di Colombiana

Sebbene il finale di Colombiana non spieghi cosa riserverà la vita a Cataleya dopo la sua vendetta su Don Luis, la sua telefonata a Danny ha lasciato un barlume di speranza per loro, soprattutto perché lei gli ha detto il suo vero nome e voleva fargli sapere che stava bene. Ogni vittima uccisa da Cataleya era stata scelta per attirare l’attenzione di Don Luis, in modo da poterlo trovare e uccidere, e alla fine ci è riuscita alla fine di Colombiana, chiudendo finalmente quel capitolo della sua vita iniziato con il brutale omicidio dei suoi genitori. La telefonata di Cataleya a Danny da un telefono pubblico in una stazione di servizio ha anche lasciato intendere che è riuscita a sfuggire all’FBI.

Infatti, sebbene Ross e l’FBI sapessero di più su di lei e sulla sua attività criminale, Cataleya è riuscita comunque a sfuggirgli due volte, e la prima volta è stato anche inaspettato, poiché non sapeva di essere seguita dall’amico di Danny. Con il finale di Colombiana che garantisce a Cataleya la sua vendetta su Don Luis, le sue energie non saranno più spese nel tentativo di catturarlo, rendendo più facile continuare a ingannare la polizia per tenerla lontana. Considerando come Colombiana abbia dimostrato le eccezionali abilità di Cataleya nel corso del film, è improbabile che l’FBI riesca a trovarla, soprattutto perché probabilmente smetterà di uccidere ora che Don Luis è morto.

Perché Emilio e Mama vengono uccisi nel finale di Colombiana

La scoperta del nascondiglio di Cataleya da parte dell’FBI avrebbe potuto impedirle di sorvegliare Emilio e sua madre, ma lei li aveva già evitati per anni in modo che non potessero risalire a lei. Tuttavia, dato che era stato lo zio Emilio a procurarle il lavoro e che lei inviava messaggi a Don Luis tramite i corpi delle sue vittime, era solo questione di tempo prima che Marco e Don Luis scoprissero Emilio e sua madre. La morte di Emilio e della mamma è stata il catalizzatore che ha spinto Cataleya a ricattare Ross e a scoprire dove si trovava Don Luis, ma avrebbe potuto evitarla solo se Cataleya avesse abbandonato i suoi piani di vendetta, cosa che purtroppo non è mai riuscita a fare.

Il padre di Cataleya, Fabio, si è assicurato di addestrare Cataleya in modo che potesse sfuggire a Don Luis, e sebbene fosse lungimirante nel farle sapere come difendersi, ha anche involontariamente costretto Cataleya a vendicare i suoi genitori dopo che lei li aveva visti morire. Addestrarla da solo non avrebbe portato Cataleya a promettere a se stessa di uccidere Don Luis per vendicarsi, ma Fabio le aveva anche detto di andare da suo fratello Emilio a Chicago se fosse successo qualcosa a lui e alla madre di Cataleya. Emilio disse a Cataleya più di una volta che non voleva quella vita per lei, ma lei era stata originariamente indirizzata su quella strada da Fabio.

Come l’atto finale di Fabio ha reso inevitabile il finale di Colombiana

Infatti, quando Cataleya arrivò a Chicago, Emilio era chiaramente coinvolto con le gang, e Fabio lo aveva scelto per prendersi cura di sua figlia. La scelta di Fabio di mandare Cataleya da Emilio rafforzò il suo desiderio di vendetta, poiché sarebbe rimasta comunque vicina alle attività criminali, anche se lui e sua moglie erano stati uccisi proprio perché volevano lasciarsi alle spalle quella vita e Don Luis insieme a Cataleya. Avendo assistito in prima persona al raccapricciante omicidio dei suoi genitori, Cataleya non avrebbe potuto evitare di seguire la strada di Fabio ed Emilio, poiché era tutto ciò che conosceva.

Il finale di Colombiana chiude il cerchio della storia di Cataleya

La storia di Cataleya in Colombiana è stata violenta fin dalla prima scena del film d’azione, rendendo ancora più probabile che sarebbe finita con il raccapricciante omicidio di Don Luis. Tuttavia, vendicarsi di Don Luis ha essenzialmente garantito la pace a Cataleya, poiché tutto ciò che l’aveva spinta a uccidere per la maggior parte della sua vita era finalmente finito con la morte di Don Luis. In questo modo, Colombiana ha dato a Cataleya la possibilità di ricominciare da capo lontano dalla violenza che aveva sempre conosciuto, suggerendo una possibile felicità nel futuro di Cataleya.

LEGGI ANCHE: Colombiana: dal cast al sequel, le curiosità sul film con Zoe Saldana