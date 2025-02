Harrison Ford: 10 cose che forse non sai sull’attore

Harrison Ford è uno degli attori che ha fatto la storia del cinema con la sua bravura, il suo fascino e il fatto di aver interpretato diversi ruoli iconici che sono entrati nell’immaginario collettivo. La carriera di Ford dura da più di 50 anni, un periodo nel corso del quale l’attore si è continuamente reinventato, destreggiandosi tra generi diversi e sfide sempre nuove. Ancora oggi, continua ad ammaliare il grande pubblico in tutto il mondo con le sue interpretazioni e il suo carisma.

Ecco dieci cose che forse non sai su Harrison Ford.

I film di Harrison Ford

I film da giovane di Harrison Ford

1. Ha recitato in celebri film. La carriera di Harrison Ford è iniziata nel 1966 con il debutto nel film Alle donne piace ladro, per poi continuare con Luv vuol dire amore? e Assalto finale, entrambi del 1967. Recita poi in Zabriskie Point (1970), American Graffiti (1973), La conversazione (1974) e Star Wars (1977), che lo rende una celebrità. Conclude il decennio recitando in Apocalypse Now (1979), Una strada, un amore (1979) e Scusi, dov’è il West? (1979).

I film anni ’80 di Harrison Ford

Gli anni ’80 sono stati un decennio d’oro per Ford, che ha in quegli anni recitato in film molto noti come L’impero colpisce ancora (1980), I predatori dell’arca perduta (1981), Blade Runner (1982), Il ritorno dello Jedi (1983), Indiana Jones e il tempio maledetto (1984), Witness – Il testimone (1985), Frantic (1988), Una donna in carriera (1988), Indiana Jones e l’ultima crociata (1989).

I film anni ’90 di Harrison Ford

Negli anni ’90 Ford prende invece parte ad alcuni celebri thriller come Presunto innocente (1990), Giochi di potere (1992), Il fuggitivo (1993) – che gli fa guadagnare la sua prima e unica nomination all’Oscar -, Sotto il segno del pericolo (1994), Sabrina (1995), L’ombra del diavolo (1997), Air Force One (1997), Sei giorni, sette notti (1998) e Destini incrociati (1999).

I film di oggi di Harrison Ford

Con il nuovo millennio Ford non ha ridotto la sua presenza sul grande schermo, anzi, prendendo parte a numerosi film, come Le verità nascoste (2000), Hollywood Homicide (2003), Firewall – Accesso negato (2006) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008), Cowboys & Aliens (2011), Ender’s Game (2013), Il potere dei soldi (2013), I mercenari 3 (2014), Adaline – L’eterna giovinezza (2015), Star Wars: Il risveglio della Forza (2015), Blade Runner 2049 (2017) e Il richiamo della foresta (2020). Torna poi al cinema con Indiana Jones e il quadrante del destino (2023) e Captain America: Brave New World (2025).

2. Ha recitato anche per la televisione. Non solo cinema nella carriera di Ford. All’inizio della sua attività come attore, tra gli anni Sessanta e Settanta, ha infatti preso parte ad alcuni episodi di varie serie TV. È poi tornato da protagonista sul piccolo schermo con la serie 1923 (2022-2023), dove recita accanto ad Helen Mirren. Nel 2023 prende invece parte alla serie Shrinking, con Jason Segel.

Harrison Ford è Han Solo in Star Wars

3. George Lucas non era convinto di volerlo in Guerre Stellari. Ford aveva già lavorato con Lucas in American Graffiti e il regista non lo voleva nel suo nuovo film perché desiderava che ci fossero delle facce nuove e, in particolare, non voleva che si pensasse che Ford fosse il suo unico attore di riferimento. Ma dopo aver provinato diversi attori per il ruolo di Han Solo in Star Wars, si è arreso al fatto che solo Ford poteva interpretare quel personaggi. Ad oggi, se Han Solo è iconico, è merito in buona parte proprio del carisma inimitabile di Ford.

4. Non era certo di voler riprendere il ruolo. Quando Han Solo sta per essere congelato in L’impero colpisce ancora, la Principessa Leila gli dice: “Ti amo”. Nella sceneggiatura originale, Han Solo avrebbe dovuto dire “Ricordatelo, Leia, perché tornerò”, ma al momento delle riprese Ford non era del tutto sicuro di voler tornare per un terzo film. Esiste una leggenda ricorrente secondo la quale la sua battuta “Lo so” sarebbe stata aggiunta in seguito. Tuttavia, il libro di Alan Arnold “Once Upon A Galaxy: A Journal of the Making of The Empire Strikes Back” contiene una trascrizione della discussione tra Ford e il regista Irvin Kershner in cui Ford suggerì la battuta poi pronunciata.

Harrison Ford è Indiana Jones

5. Ha richiesto una modifica alla scena di “lotta” al Cairo in I predatori dell’arca perduta. La scena di “lotta” tra Indy e l’uomo con la sciabola sarebbe dovuta essere molto più complessa e durare più a lungo, ma siccome in quel momento Ford soffriva di problemi allo stomaco, aveva chiesto al regista Steven Spielberg di ridurre la scena. Così, per risolvere in fretta lo scontro, Indy semplicemente spara all’uomo, ponendo subito fine allo scontro. Nata per caso, questa è ancora oggi una delle scene più celebri della saga.

6. Ha spesso eseguito le acrobazie previste senza ricorrere a controfigure. Nei film di Indiana Jones, Harrison Ford compie egli stesso molte delle acrobazie previste per il personaggio. Lo stuntman Vic Armstrong racconta che sul set di Indiana Jones e l’ultima crociata prese Ford da una parte e gli chiese di lasciarlo “lavorare”, perché l’attore faceva da solo gran parte dell’azione. Armstrong disse in seguito: “Se non fosse stato un attore così bravo, sarebbe stato un ottimo stuntman”.

Harrison Ford è Hulk Rosso nel film Marvel Captain America: Brave New World

7. Ha accettato il ruolo per divertimento. Come noto, in Captain America: Brave New World Ford assume il ruolo del generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che diviene presidente degli Stati Uniti e ottiene poi la capacità di trasformarsi nel Hulk Rosso. Parlando del ruolo, Ford ha dichiarato: “Ho guardato i film della Marvel e ho visto attori che mi piacevano molto, che ammiravo molto, divertirsi tanto. E ho pensato: ‘Ehi, ne voglio un po’ anche io’”. Per quanto riguarda il suo approccio alla trasformazione in Hulk Rosso, ha rivelato: “Ho semplicemente scelto di farlo. E nessuno mi ha fermato”.

La moglie e i figli di Harrison Ford

8. Si è sposato tre volte. L’attore si è sposato per la prima volta nel giugno del 1964 con Mary Marquardt, da cui ha avuto i figli Benjamin e Williard (nati nel 1967 e nel 1969). In seguito, ha divorziato nel 1979, per poi sposarsi quattro anni dopo con Melissa Mathinson. Dopo aver avuto i figli Malcolm (nato nel 1987) e Georgia (nata nel 1991), ha divorziato anche dalla seconda moglie nel 2004. In attesa dell’ufficialità del secondo divorzio, nel 2001 ha iniziato a frequentare la collega Calista Flockhart, con cui è convolato a nozze il 15 giugno del 2010. I due non hanno avuto figli insieme, ma lui ha riconosciuto il figlio adottato di Calista.

Harrison Ford combatte contro la malattia della figlia

9. Ha messo all’asta la giacca di Han Solo per una nobile causa. Dopo essere apparso in Star Wars: Il risveglio della Forza, Harrison Ford ha deciso di mettere all’asta la giacca del contrabbandiere galattico. Il ricavato della vendita era destinato al NYU Langone Medial Center e al dottor Orrin Devinsky che cura la figlia dell’attore, affetta da epilessia. La ragazza ha avuto la sua prima crisi quando era piccola, ma allora la malattia era stata trattata con i farmaci per l’emicrania e solo in seguito la corretta diagnosi ha permesso di salvarle la vita. Si tratta solo di una delle tante opere di beneficenza realizzate negli anni da Ford.



L’età e l’altezza di Harrison Ford

10. Harrison Ford è nato il 13 luglio del 1942 a Chicago, Illinois, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1,85 metri.

