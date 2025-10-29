Annabelle: la spiegazione del finale del film

Sebbene Annabelle del 2014 fosse ben lungi dall’essere la fine della storia della bambola maledetta, lo spin-off di The Conjuring ha offerto una chiara spiegazione delle origini del personaggio principale. Annabelle era uno spin-off del film horror di successo del 2013 L’evocazione – The Conjuring. Mentre i film di The Conjuring si concentrano sulle imprese di Ed e Lorraine Warren, i film di Annabelle sono incentrati su una bambola presumibilmente posseduta che la coppia ha incontrato durante la loro carriera di investigatori del paranormale. La scena iniziale di The Conjuring presentava una vignetta inquietante con protagonista Annabelle e la bambola maledetta si è rivelata così memorabile che ha presto dato vita a uno spin-off tutto suo.

Sebbene la bambola Annabelle nella vita reale non sia così spaventosa come la versione immaginaria della cattiva, è comunque riuscita a ispirare una trilogia di film inquietanti. Annabelle si apre con una coppia felicemente sposata, John e Mia, che si prepara ad accogliere il loro primo figlio. I loro piani vengono interrotti quando una coppia di cultisti assassini uccide i loro vicini e irrompe nella casa di John e Mia, tentando di ucciderli. La polizia spara a uno dei membri della setta prima che l’altra si tolga la vita. John e Mia si trasferiscono da Santa Monica a Pasadena per superare il trauma, ma sono tormentati da eventi paranormali.

LEGGI ANCHE: Annabelle: la vera storia della bambola demoniaca

Cosa succede a John e Mia dopo il finale di Annabelle

John e Mia alla fine capiscono che la bambola Annabelle è al centro delle loro disgrazie, poiché il giocattolo maledetto continua a riapparire ogni volta che cercano di sbarazzarsene. Il prete locale, padre Perez, e la loro gentile vicina Evelyn scoprono che la setta che ha attaccato la coppia era composta da adoratori del diavolo che intendevano evocare un demone con i loro omicidi. Nel finale di Annabelle, Evelyn sacrifica la sua vita ad Annabelle e al demone affinché John e Mia possano vivere senza paura. Il demone assume le sembianze di padre Perez e insegue Mia sul cornicione del condominio, ma Evelyn prende il suo posto.

Quando Evelyn si lancia dal palazzo e muore, sia il demone che la bambola scompaiono. John e Mia vivono felici e contenti dopo la morte di Evelyn, e il finale di Annabelle dice che la coppia non ha mai più rivisto la bambola. Anche se la loro figlia Leah è stata quasi uccisa dal demone, sembra che viva una vita normale, a giudicare dalla sua incolumità nelle scene finali di Annabelle. I tentativi del demone di usare la bambola Annabelle per accedere alle anime di Mia e Leah alla fine falliscono, poiché Evelyn è disposta a sacrificarsi per fermare il loro piano mentre padre Perez viene ricoverato in ospedale dal demone.

Come la morte di Evelyn ha fermato Annabelle

La morte di Evelyn ha permesso a John e Mia di liberarsi del demone in Annabelle. Quando il secondo cultista ha versato il proprio sangue sulla bambola, lei ha completato il rituale per evocare un demone e mettere in pericolo la coppia. Il demone ha chiesto un sacrificio umano prima di poter essere placato, motivo per cui ha assunto le sembianze di padre Perez e ha minacciato di uccidere Mia e Leah. I film di Annabelle della serie The Conjuring hanno tutti come protagonista questo demone che rimane uno spirito inquieto per il resto della trilogia, senza mai riuscire a uccidere la sua vittima designata nonostante la morte di Evelyn nel finale di Annabelle.

Evelyn ha impedito ad Annabelle di uccidere Leah o Mia sacrificandosi al loro posto, ma questo non ha necessariamente soddisfatto la richiesta del demone di un’anima. È difficile immaginare che Evelyn sia stata mandata all’inferno dopo essersi sacrificata in modo così eroico, quindi sembra possibile che il suo sacrificio abbia invece sopraffatto il demone e lo abbia effettivamente ingannato fino a sottometterlo. Questo spiegherebbe perché nel sequel Annabelle Comes Home lo stesso demone continua a cercare di catturare un’anima da sacrificare. Annabelle non avrebbe bisogno di farlo se il demone fosse stato saziato quando Evelyn è morta, il che implica che il suo sacrificio potrebbe averla risparmiata dall’inferno.

Perché Evelyn si è sacrificata per salvare Leah e Mia

Evelyn, la vicina di Mia e John, è morta quando si è buttata dal loro palazzo, ma aveva una buona ragione per fare questo sacrificio. Evelyn ha sacrificato la sua vita per espiare la morte di sua figlia Ruby in un incidente d’auto anni prima, con il personaggio di Alfre Woodard che risolve la situazione difficile di John e Mia per rimediare al suo più grande errore. Mentre gli altri film di Annabelle si concentrano su personaggi giovani che giocano con la bambola come se fosse un giocattolo, Annabelle si concentra invece sulla più anziana Evelyn e sul suo rapporto con John e Mia. Evelyn vede qualcosa della sua giovinezza nella coppia ottimista di sposini.

All’inizio, sembra ovvio che sarà padre Perez a sacrificarsi per salvare Leah e Mia. Dopotutto, è un prete e, in teoria, ha dedicato la sua vita al servizio di Dio e alla resistenza al diavolo. Tuttavia, il passato di Evelyn rivela che lei ha un motivo più convincente per sacrificarsi. Il demone esige un’anima, ma l’altruismo di Evelyn potrebbe significare che Annabelle e il demone che la possiede non sono riusciti a trascinare la sua anima all’inferno. È possibile che la gentilezza e la disponibilità al sacrificio di Evelyn abbiano portato alla sconfitta del demone, che non è riuscito a ottenere alcuna anima.

La spiegazione di come Annabelle la bambola è stata posseduta

Il motivo per cui Annabelle è stata posseduta è che la cultista ha versato il proprio sangue sulla bambola nella scena iniziale. Sebbene sia morta poco dopo, è comunque riuscita a completare il rituale di evocazione del demone attorno al quale il culto aveva incentrato la sua serie di omicidi. La maledizione di Annabelle derivava dall’evocazione di un demone da parte dei membri della setta, un processo che è rimasto irrisolto fino a quando Evelyn non ha offerto la sua vita in cambio della sicurezza di Mia e Leah. Questo gesto ha sopraffatto l’influenza del demone.

Come la bambola ritorna dopo essere scomparsa nel finale

Sebbene Annabelle sia scomparsa dopo la morte di Evelyn, riappare in un negozio di antiquariato nella scena successiva. Gli spettatori non devono preoccuparsi di essersi persi una scena tra questi due momenti. Il ritorno di Annabelle non viene mai spiegato in termini concreti ed è presumibilmente facilitato dallo stesso demone senza età che ha posseduto la bambola per tutto il film. Proprio come Annabelle è riapparsa nell’appartamento di John e Mia dopo che i due avevano gettato la bambola a Santa Monica, il giocattolo è apparso in un negozio di antiquariato per cercare la sua prossima vittima.

Come il finale di Annabelle prepara la scena iniziale di The Conjuring

In uno dei tanti collegamenti tra i film dell’universo di The Conjuring, il finale di Annabelle prepara la scena iniziale di L’evocazione – The Conjuring. Il film del 2013 inizia con una coppia di studenti di infermieristica che cercano i Warren perché terrorizzati dalla bambola Annabelle, che sembra posseduta. La scena finale di Annabelle stabilisce questa trama quando la madre di uno degli studenti entra nel negozio di antiquariato e vede Annabelle. Così, la storia di Annabelle conduce direttamente alla scena iniziale di The Conjuring.