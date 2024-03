La storia del cinema è ricca di bambole demoniache o con tendenze omicide. Dal celebre Chucky di La bambola assassina fino alla recente bambola robot di M3gan, passando anche per Slappy, l’inquietante pupazzo parlante di Piccoli brividi. Negli ultimi anni, però, ad aver suscitato particolare spavento è stata Annabelle, protagonista di una trilogia omonima facente parte della saga di The Conjuring. Il primo film a lei dedicato si intitola proprio Annabelle, uscito nel 2014 per la regia di John R. Leonetti, e come ogni film della saga è incentrato sui racconti dei due esperti dell’occulto Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga nel franchise.

Quella di Annabelle, in particolare, è la storia di una bambola realmente esistente che si ritiene essere posseduta da uno spirito maligno. Il film costruisce a partire da ciò un racconto parzialmente ispirato alla realtà e parzialmente frutto di fantasia, sempre però con l’obiettivo di indagare ciò che può esserci di vero in tale vicenda. Già introdotta in L’evocazione – The Conjuring, Annabelle si è subito distinta come uno dei villain più affascinanti della saga, tanto da ottenere non solo questo spin-off ma anche due ulteriori film: il prequel Annabelle 2: Creation e il sequel puro Annabelle 3.

Per chi dunque è appassionato di film dedicati alla presenza demonica e a vicende paranormali, Annabelle rimane certamente uno dei film dell’ultimo decennio più interessanti a riguardo. Prima di intraprendere una visione del film, però, sarà certamente utile approfondire alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera dietro al film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Annabelle

John Form pensa di aver trovato il regalo perfetto per la sua moglie incinta Mia: una bellissima e rara bambola vintage che indossa un abito da sposa bianco candido. Ma la felicità di Mia per il dono della bambola, come anche la tranquillità dei due coniugi, è destinata a durare molto poco. Una notte, degli adepti di una setta fanno irruzione nella loro abitazione e pur riuscendo a salvarsi da morte certa, per i due coniugi nulla sarà più come prima. In particolare, proprio la bambola – a cui è stato dato il nome Annabelle – inizia a manifestare strani comportamenti, quasi come se fosse viva. Ben presto, i Form si accorgeranno di essere al cospetto di qualcosa di estramamente terrificante.

Ad interpretare i coniugi John e Mia Form vi sono gli attori Ward Horton e Annabelle Wallis. L’attrice Alfre Woodard interpreta invece Evelyn, la proprietaria di una libreria e vicina di casa dei Form, mentre Brian Howe e Kerry O’Malley interpretano i coniugi Higgins, a loro volta vicini dei Form. La loro figlia Annabelle, membro della setta che attaccherà i Form, è invece interpretata da Tree O’Toole. Completano poi il cast Eric Ladin nel ruolo del detective Clarkin, Tony Amendola in quelli di padre Perez e Ivan Brogger in quelli del dottor Burgher. Joseph Bishara, meglio noto come compositore e infatti autore anche delle musiche di Annabelle, interpreta invece il demone Malthus.

La vera storia dietro la bambola Annabelle e le differenze con il film

Come anticipato, Annabelle è un film ispirato ai racconti dei coniugi Warren, esperti dell’occulto. Rispetto al film, però, nella realtà Annabelle non ha l’aspetto inquietante che presenta nella pellicola, ma è invece una sorridente bambola di pezza con capelli rossi, occhi grandi e un triangolo rosso come naso. Un aspetto decisamente poco inquietante il suo, che al cinema avrebbe potuto non funzionare. Non esiste poi alcuna coppia di coniugi Form, in quanto sono personaggio totalmente inventati per il film. La vera bambola Annabelle fu infatti regalata da una madre alla figlia Donna, studentessa di infermieristica, che compiva 28 anni. La madre di Donna acquistò la bambola Raggedy Ann in un negozio di hobbistica nel 1970.

Quanto avviene nel film, dunque, è una libera reimmaginazione dell’esistenza della bambola vintage prima che la madre di Donna la acquistasse al negozio di hobbistica, offrendo dunque un resoconto fittizio di come il demone possa essere entrato e rimasto nella bambola. Donna, la sua compagna di stanza Angie e il fidanzato di quest’ultima, Lou, sono in ogni caso ritratti all’inizio del film mentre raccontano ai demonologi Ed e Lorraine Warren le loro esperienze con la bambola. Tutta la parte con protagonisti i Form, dunque, non trova un effettivo riscontro nella realtà. Nella vita reale, si dice che lo spirito che abiti Annabelle sia quello di una giovane ragazza innocente, morta quando era ancora una bambina.

Continuando con la storia vera di Annabelle, una volta che questa è entrata in possesso di Donna, la giovane e la sua compagna di stanza hanno dichiarato di aver iniziato a notare strani avvenimenti, riferendo che la bambola cambiava posizione rispetto a come veniva riposta, si muoveva per la casa e lasciava persino messaggi terrificanti alle ragazze, come alcuni che recitavano: “Aiutami, aiutaci“. Dopo circa un anno da queste prime strane e inquietanti manifestazioni, Donna e Angie hanno contattato gli Warren, che hanno a quel punto preso in custodia la bambola portandola nella loro abitazione. Questo trasferimento è poi raccontato nel film Annabelle 3.

Il trailer di Annabelle e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Annabelle grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Google Play, Apple TV e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e ad un’ottima qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 29 febbraio alle ore 21:15 sul canale Italia 2.

Fonte: HistoryvsHollywood