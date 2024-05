Apocalypse Now: il film con Marlon Brando è ispirato ad una storia vera?

Diretto nel 1979 da Francis Ford Coppola, Apocalypse Now si è imposto negli anni come uno dei film più ambiziosi e importanti della storia del cinema. Sebbene le recensioni iniziali fossero contrastanti, il film è oggi considerato una pietra miliare del genere bellico e delle opere dedicate al dramma della guerra. Un vero e proprio horror che offre un ritratto sconvolgente dello straziante impatto psicologico della guerra. È però un film ricordato per i suoi noti problemi produttivi, con le riprese nelle filippine che dalle iniziali 14 settimane previste si protrassero per oltre un anno e mezzo.

Un progetto che quasi costò la vita a Coppola, che non si risparmiò nel ricercare un realismo scioccante, avvalendosi di ricostruzioni ed effetti speciali pratici estremamente complessi. Liberamente tratto di Cuore di tenebra, il racconto dello scrittore Joseph Conrad, Apocalypse Now è dunque un film ormai parte della leggenda, su cui si sono scritte innumerevoli pagine dedicate ai suoi significati più profondi, alle tante curiosità che hanno circondato la produzione e al suo lascito nella storia del cinema e nell’immaginario culturale in generale.

Ancora oggi ci si chiede però quanto di vero ci sia all’interno del film da un punto di vista storico. Il racconto proposto è ispirato anche da una storia vera, oltre che dal racconto di Conrad? Ci sono riferimenti alla realtà, oltre alla guerra del Vietnam? In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative alla storia vera dietro Apocalypse Now. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e, appunto, alla storia vera dietro il film. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il titolo nel proprio catalogo.

La trama e il cast di Apocalypse Now

È l’apice della guerra in Vietnam e il capitano dell’esercito americano Benjamin L. Willard viene inviato dal colonnello G. Lucas a svolgere una missione che, ufficialmente non sarà mai avvenuta: trovare un misterioso colonnello dei berretti verdi, Walter Kurtz, che si ritiene essere completamente impazzito, ed eliminarlo. Willard, inviato a risalire il fiume Nung su una motovedetta della Marina statunitense, scoprirà ben presto che il suo obiettivo è uno degli ufficiali più decorati dell’esercito americano e dopo aver affrontato innumerevoli pericoli nella foresta riuscirà ad arrivare al suo cospetto. Qui, però, scoprirà realtà diverse da quelle che gli sono state riferite.

Ad interpretare Benjamin L. Willard vi è l’attore Martin Sheen, il quale per via del forte stress generatogli dall’esperienza sul set ebbe un infarto, dal quale fortunatamente riuscì a riprendersi. Inizialmente per il ruolo era però stato scelto Harvey Keitel, che venne però licenziato dopo alcune settimane di riprese. Nel ruolo del colonnello G. Lucas vi è invece l’attore Harrison Ford, che scelse il nome del suo personaggio in onore del regista George Lucas che lo aveva diretto in American Graffiti e Star Wars. Recitano poi nel film Robert Duvall nel ruolo del Tenente Colonnello William Kilgore e Dennis Hopper in quello di un fotoreporter.

Recitano poi nel film Frederic Forrest nel ruolo di Jay “Chef” Hicks, Albert Hall in quello di George Phillips e Sam Bottoms in quello di Lance B. Johnson. Laurence Fishburne, invece, è Tyrone “Mr. Clean” Miller. La grande star del film è però Marlon Brando, qui alle prese con il ruolo di Walter E. Kurtz. Come noto, Brando causò numerosi problemi a Coppola, presentandosi sul set senza aver imparato le proprie battute e intenzionato ad improvvisare quanto più possibile. L’attore aveva inoltre preso molto peso e chiese pertanto di comparire nel film avvolto nell’ombra. Una dettaglio che ha poi contribuito a caratterizzare ulteriormente il personaggio, rendendolo iconico.

Il film è tratto da una storia vera?

Apocalypse Now non è basato su una storia vera, anche se ci sono elementi del film che sono tratti dalla realtà. Lo sceneggiatore John Milius ha dichiarato alla CNN di aver incluso il surf nella sceneggiatura perché ha notato “quanti surfisti californiani sono andati in Vietnam e quanti non sono tornati”. Kurtz, l’antagonista perfetto del film, è simile ad Anthony Poshepny, un agente della CIA che ha creato un esercito segreto in Laos. Tuttavia, la storia dell’esercito americano che invia un assassino per eliminare uno dei suoi colonnelli è pura finzione. Nonostante dunque Apocalypse Now non sia direttamente tratto da una storia vera, Coppola lo ha descritto come “un film contro la menzogna” (The Guardian).

Il regista ha spiegato: “Il fatto che una cultura possa mentire su ciò che accade realmente in guerra – che le persone vengono brutalizzate, torturate, mutilate e uccise – e in qualche modo presentarlo come morale è ciò che mi fa orrore”. Una scena come quella degli elicotteri militari americani che sorvolano un villaggio vietnamita, sparando Wagner dagli altoparlanti e uccidendo civili innocenti per divertimento, potrebbe non essere realmente accaduta in senso letterale, ma è simbolica delle inquietanti verità che il governo americano ha nascosto al pubblico durante la guerra del Vietnam.

Più che ad una storia vera, la trama di Apocalypse Now è invece ispirata all’acclamata novella Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Nel libro, un marinaio di nome Marlow viene inviato a risalire un fiume del Congo per incontrare un uomo misterioso di nome Kurtz, che si dice sia “diventato nativo”. La sceneggiatura di John Milius ha preso l’impostazione e la struttura di base della novella di Conrad e l’ha ricontestualizzata in un’ambientazione da guerra del Vietnam. Trasforma Kurtz – modellato sulla biografia di Robert B. Rheault, comandante delle forze speciali in Vietnam – da commerciante d’avorio a colonnello caduto in disgrazia, ma esplora gli stessi temi di potere e moralità.

Il trailer di Apocalypse Now e dove vedere il film in streaming e in TV

