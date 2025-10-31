Assassino a Venezia: tutti gli indizi sull’identità del serial killer

Nel corso del film, ci sono molti indizi ben congegnati sull’identità dell’assassino di Assassinio a Venezia (qui la recensione). In vero stile giallo, questi indizi ben disseminati sono anche uno degli elementi più soddisfacenti del film, poiché consentono agli spettatori di ricostruire il mistero insieme a Hercule Poirot, il detective baffuto e di prim’ordine interpretato da Kenneth Branagh. Terzo capitolo della serie di adattamenti di Poirot realizzati da Branagh, Assassinio a Venezia si discosta dal racconto di Agatha Christie Hallowe’en Party. Ambientato nella tetra Venezia del secondo dopoguerra, il film ruota attorno alla tragica morte di Alicia Drake (Rowan Robinson), una giovane donna che si presume sia annegata nei canali.

Sebbene stia cercando di godersi una pensione senza misteri da risolvere, Poirot si ritrova coinvolto nelle strane circostanze del presunto suicidio di Alicia quando una vecchia amica, la scrittrice Ariadne Oliver (Tina Fey), lo invita a una festa. La madre di Alicia, Rowena Drake (Kelly Reilly), è l’ospite della festa di Halloween e usa questa ricorrenza inquietante come scusa per tenere una seduta spiritica proprio nel palazzo da cui sua figlia si sarebbe gettata. Man mano che i cadaveri si accumulano, diventa chiaro che la morte di Alicia non era così scontata. Alla fine, Poirot capisce che Rowena è l’assassina di sua figlia e la responsabile della morte degli altri partecipanti alla festa.

Rowena Drake tratta sua figlia adulta come una bambina

Uno dei primi indizi che qualcosa non va tra la cantante lirica Rowena Drake e sua figlia Alicia è che Rowena tratta la figlia adulta come una bambina. Nei flashback, la stanza di Alicia è ancora arredata come quella di una bambina e la si vede portare in giro peluche. Tuttavia, è anche abbastanza grande da essere fidanzata. Questi aspetti contrastanti non tornano del tutto, indicando che il rapporto tra madre e figlia non è dei più sani. Quando viene rivelato che Rowena non approvava il futuro marito di Alicia e che Alicia ha rotto il fidanzamento per placare sua madre, i segnali di allarme sono molto evidenti.

La prima apparizione sullo schermo di Rowena la tradisce

Tutt’altro che la madre dell’anno, Rowena Drake si comporta in un modo che ricorda i genitori che soffrono della sindrome di Munchausen per procura. Anche se non le è stata formalmente diagnosticata, Rowena porta il suo amore per la figlia all’estremo, causando la tragica morte di Alicia per avvelenamento. Successivamente, Rowena getta il corpo della figlia nel canale per coprire le tracce. Anche prima che gli spettatori vengano a conoscenza del miele avvelenato che Rowena dà da mangiare alla dipendente Alicia, la dedizione di Rowena nell’essere l’unica custode di sua figlia è estrema. Quando Rowena viene presentata per la prima volta, la si vede confortare una ragazzina su un balcone, quindi Assassinio a Venezia svela abbastanza rapidamente il suo assassino.

Il tasto “M” sulla macchina da scrivere

Quando la famosa medium Joyce Reynolds (Michelle Yeoh) conduce una seduta spiritica agghiacciante nella camera da letto di Alicia, sembra davvero canalizzare gli spiriti che infestano il palazzo di Rowena. Mentre alcune delle performance di Reynolds sono proprio questo – una recita – altri elementi della seduta spiritica potrebbero fornire agli spettatori indizi sull’identità dell’assassino di Assassinio a Venezia. Mentre è “posseduta”, Reynolds è presumibilmente costretta dallo spirito di Alicia a premere vari tasti della macchina da scrivere. Uno di questi è la lettera “M”, che presumibilmente sta per ‘Murder’ (omicidio), anche se potrebbe facilmente alludere al fatto che la “madre” di Alicia sia la colpevole.

L’assassino ha una stretta relazione con il medico di Alicia

Sebbene Rowena Drake e il dottor Leslie Ferrier (Jamie Dornan) non condividano molti momenti intimi nel corso del film, si presume che abbiano una relazione sentimentale. Ferrier vive con uno stress post-traumatico dopo essere sopravvissuto ad alcuni degli orrori più inquietanti della guerra, il che influisce sulla sua capacità di mantenere un lavoro stabile o le sue relazioni. Ciononostante, il film sottolinea la stretta relazione di Rowena con il medico che ha eseguito l’autopsia di Alicia. In seguito, si scopre che Ferrier ha completamente mescolato le tossine, probabilmente a causa delle difficoltà postbelliche che ha incontrato nell’esercizio della professione medica. Tuttavia, si tratta sicuramente di una relazione di convenienza per Rowena.

Ariadne Oliver trova il miele tossico nascosto in un posto strano

In un momento piuttosto leggero, Poirot gioca a pescare le mele in una stanza vuota del palazzo. Tuttavia, il famoso detective non è solo. Una persona mascherata cerca di affogarlo e quasi ci riesce. L’amica di Poirot e scrittrice Ariadne Oliver si offre di preparare un tè a Poirot, profondamente scosso, e fa un commento casuale sul fatto di aver trovato il miele di Rowena in un posto che non è affatto la dispensa della cucina. Col senno di poi, è chiaro che Rowena stava nascondendo le prove velenose, anche se è strano che non si sia sbarazzata completamente del miele avvelenato.

Poirot inizia ad avere allucinazioni dopo aver bevuto il tè

Dopo aver bevuto del tè per calmare i nervi, Poirot inizia ad avere allucinazioni. Il film offre alcune spiegazioni: una di queste è che Poirot sta finalmente credendo al soprannaturale, ma c’è anche il semplice fatto che il tè di Poirot era zuccherato con lo stesso miele tossico che Rowena aveva dato ad Alicia. Una volta che gli spettatori scoprono che anche Alicia ha avuto allucinazioni prima della sua tragica morte, tutto acquista senso. Tuttavia, l’indizio è piuttosto discreto, data la volontà di Assassinio a Venezia di mantenere un equilibrio tra il reale e l’irreale.

Il giardino di Rowena è tutto dissodato

Alla fine Poirot mette insieme i pezzi e capisce che Rowena è stata la causa della morte prematura di Alicia. All’inizio del film, Poirot si imbatte nel giardino sul tetto di Rowena, dove lei si prendeva cura delle piante e di un alveare. Tutto è però in rovina: i rododendri sono stati sradicati e l’alveare sembra vuoto. Quello che potrebbe essere interpretato come un dettaglio secondario è in realtà un indizio fondamentale per identificare l’assassino, poiché Rowena estraeva dai suoi rododendri un miele velenoso e allucinogeno per indebolire la figlia e poi prendersi cura di lei.

Poirot e gli ospiti trovano delle api nascoste nel seminterrato

A metà del film, Poirot e gli altri ospiti del palazzo scoprono un seminterrato nascosto. La stanza allagata contiene le ossa dei bambini che presumibilmente sono morti nel palazzo anni prima, ma questa non è la parte più inquietante della scoperta. Oltre a nascondere male le sue abitudini di giardinaggio, Rowena non ha nemmeno coperto le sue tracce quando si trattava delle sue api produttrici di miele. Non solo l’alveare è ancora in piedi nel giardino sul tetto in rovina, ma le api stesse hanno trovato una nuova casa in uno dei tanti scheletri presenti nel seminterrato. Gli insetti fuori posto sono un indizio importante per il mistero più profondo che circonda la morte di Alicia.

L’uso della sala musica insonorizzata (e della sua chiave)

Vedere gli scheletri degli ex abitanti del palazzo scatena un attacco di panico nel dottor Ferrier, quindi Rowena gli suggerisce di riposarsi nella sua sala musica. Un tempo cantante lirica professionista, Rowena ha costruito la sala insonorizzata per poter esercitarsi senza disturbare Alicia. Qualsiasi tipo di camera insonorizzata in un giallo è sospetta: Ferrier è praticamente morto quando accetta di entrarvi. Ciò che rende ancora più evidente il fatto che Rowena sia l’assassina è che lei fa una grande sceneggiata nel dare a Poirot l’unica chiave della stanza. Ovviamente, il detective baffuto non è l’assassino di Ferrier, quindi nel tentativo di incastrare Poirot, Rowena si tradisce.

Il casting di una famosa attrice di Yellowstone

Sebbene non sia un indizio nel film, non si può ignorare che Kelly Reilly è un’attrice molto riconoscibile grazie alla sua partecipazione alla popolarissima serie Yellowstone. Dato che Yeoh, Dornan, Fey e Branagh non possono essere il pluriomicida di Assassinio a Venezia, è facile giungere alla conclusione che il colpevole sia l’altra grande star del film. Considerate tutte le altre prove che si accumulano contro di lei, Rowena è, fin dall’inizio, la principale sospettata. Anche così, rimane il miglior film di Branagh con Hercule Poirot fino ad oggi.

