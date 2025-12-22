Avatar: Fuoco e Cenere, ecco chi sono i nuovi clan Na’vi

Avatar: Fuoco e Cenere espande Pandora con due nuovi e interessanti clan Na’vi. Nessuno dei due era stato esplorato a fondo sul grande schermo fino a questo nuovo capitolo dell’epica saga fantascientifica di James Cameron, ed entrambi sono affascinanti di per sé. Dopo gli Omatikaya, il clan principale a cui appartiene Neytiri, e i Metkayina, che invece abbiamo conosciuto in La via dell’Acqua, Fuoco e Cenere ci porta in altre tribù di Pandora.

Conosciuti come i Commercianti del Vento e il Popolo della Cenere, questi nuovi clan Na’vi che debuttano in Avatar: Fuoco e Cenere non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Utilizzati per esplorare nuove culture e ideologie del popolo Avatar: Fuoco e Cenere espande Pandora con due nuovi e interessanti clan Na’viNa’vi su Pandora, ecco cosa sappiamo di entrambi i clan e del loro potenziale futuro nel franchise di Avatar.

Il Clan Tlalim, noto anche come i Commercianti del Vento

Il Clan Tlalim, noto come i Commercianti del Vento, è una delle tante culture nomadi dei Na’vi. Viaggiando nei cieli di Pandora a bordo di enormi dirigibili, i Tlalim fanno affidamento sui loro legami sia con le creature simili a meduse note come medusoidi, che mantengono a galla le loro navi, sia con le mante del vento simili a seppie, che le trainano nel cielo.

Scambiando merci e messaggi tra i principali clan Na’vi, i Tlalim apprezzano la loro neutralità, guidati dal loro Olo’eyktan (capo clan) noto come Peylak (David Thewlis). Naturalmente, la loro ideologia è incentrata sul vento e sul cielo, proprio come la cultura basata sull’acqua dei Mekayina e l’amore per la foresta degli Omatikaya.

Considerando il vento il respiro di Eywa, i Commercianti del Vento di Avatar onorano le correnti d’aria che danno e prendono (con parallelismi con la “Via dell’Acqua” dei Metkayina). Il cielo stesso è la loro terra sacra.

Tragicamente, il primo atto di Avatar: Fuoco e Cenere vede i Mercanti del Vento brutalmente attaccati dal Popolo della Cenere, che provoca anche la morte di Peylak. Sebbene il clan sopravviva (confermato tramite il nuovo DLC per il gioco Frontiers of Pandora), i Mercanti del Vento non compaiono nel resto di Fuoco e Cenere.

Il Clan Mangkwan, noto anche come Popolo della Cenere

Il Clan Mangkwan, o Popolo della Cenere, è più presente nel nuovo film di James Cameron. Sebbene un tempo fossero molto simili al Popolo Omatikaya, i Mangkwan fanno il loro debutto sullo schermo in Fuoco e Cenere come una nuova forza di antagonisti, a parte la RDA, acerrimi rivali di qualsiasi clan Na’vi alleato con Eywa.

È interessante notare che i Mangkwan sono stati menzionati per la prima volta nella graphic novel del 2021 Avatar: The Last Shadow, dove si diceva che accogliessero tutti i Na’vi esiliati dai loro clan (come i genitori di Tsu’tey che tentarono di organizzare un colpo di stato contro Jake Sully dopo il primo film di Avatar).

Il motivo per cui il Popolo della Cenere è così ostile deriva dal fatto che il loro territorio è stato devastato da un’eruzione vulcanica, che ha distrutto il loro albero e le loro terre, lasciando solo cenere e devastazione nonostante le loro preghiere per la protezione di Eywa.

Rifiutando Eywa, il Popolo della Cenere è stato guidato da Varang dopo l’eruzione. Interpretata da Oona Chaplin, Varang è sia l’Olo’eyktan (leader politica) che il Tsahìk (leader spirituale) dei Mangkwan, guidando il suo popolo a vedere il fuoco stesso come “l’unica cosa pura in questo mondo”.

Agendo come pirati, il Popolo della Cenere debutta in Avatar: Fuoco e Cenere razziando i Mercanti del Vento. Dopo l’attacco e lo scontro con la Famiglia Sully, il Popolo della Cenere viene avvicinato dal Colonnello Miles Quaritch della RDA, che propone un’alleanza con Varang, promettendo di insegnare al Popolo della Cenere come usare le armi da fuoco e la tecnologia umana in cambio del loro aiuto nella cattura di Jake.

A differenza di altri clan, il Popolo della Cenere vede la morte e la violenza come un atto di purificazione. Il fuoco è sia un’arma che uno strumento sacro. Questa ideologia li rende pericolosi non solo fisicamente, ma anche spiritualmente, posizionandoli come eretici agli occhi di quasi tutti i clan e la cultura Na’vi. Attraverso la loro alleanza con la RDA, Varang si lega anche in modo oscuro a Quaritch, poiché entrambi usano l’altro per realizzare i propri desideri.

Che futuro hanno questi nuovi clan Na’vi?

Durante la battaglia finale di Avatar: Fuoco e Cenere, a Varang viene impedito di uccidere Neytiri grazie alle azioni di sua figlia, Kiri. Incarnando lo spirito di Eywa, Varang è costretta a ritirarsi di fronte al potere di Kiri (l’ultima volta che vediamo il suo personaggio nel film). Di conseguenza, Fuoco e Cenere lascia la porta aperta al ritorno di Varang e del clan Mangkwan nei film futuri.

Narrativamente, entrambi questi clan hanno contribuito ad ampliare la complessità morale del franchise di Avatar per quanto riguarda i Na’vi. I Commercianti del Vento incarnano la singolare decisione di neutralità nonostante i continui conflitti di Pandora, mentre il Popolo della Cenere sfida apertamente Eywa, dichiarandosi antagonisti dei loro compagni clan Na’vi.

In definitiva, Avatar: Fuoco e Cenere sembra aver posizionato entrambi questi clan come pilastri portanti della saga di Avatar, sempre che ci siano davvero Avatar 4/Avatar 5 come previsto dal pian originale. Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron è ora al cinema!