Bionic, la spiegazione del finale: Gus è vivo?

Netflix ha recentemente presentato un altro film di fantascienza, Bionic, un film brasiliano in lingua portoghese che tratta di protesi avanzate e tecnologie del futuro. Ambientato in un futuro prossimo in cui le protesi avanzate hanno conquistato molti campi, tra cui l’atletica, il film segue la storia di due sorelle, Gabi (Kagga Jayson) e Maria (Jessica Cores) Santos.

Dalla mente del regista Afonso Poyart, il film affronta molteplici temi, tra cui la rivalità tra fratelli e il dibattito tra robot e umani. Tuttavia, il film è criticato per non essere riuscito a portare a termine nessuno degli archi narrativi in modo convincente, nonostante l’interpretazione stellare di Jessica Cores e i molti investimenti nella parte CGI del film.

Il film si addentra in molte trame, attraversa molteplici direzioni e giunge a una conclusione che si rivela efficace nonostante il percorso accidentato. Mentre molte cose accadono nel corso del film, alla fine si scopre che Gus, il terzo fratello dei Santos, è effettivamente vivo, anche se con alcune gravi ferite.

La sinossi ufficiale del film recita: Maria, un’atleta pronta per la vittoria, trova il suo mondo capovolto quando le protesi bioniche rivoluzionano lo sport. Gli atleti tradizionali sono resi obsoleti mentre questi concorrenti potenziati dominano il campo, diventando le nuove star.

Bionic, il finale, Cosa è successo a Gus, Maria e Gabi?

Inizialmente, Bionic sembrava andare nella direzione di un dramma sportivo pieno di rivalità tra fratelli ambientato in un’epoca tecnologicamente avanzata. Tuttavia, il film ha incorporato molto di più quando è arrivato l’atto finale. Il finale vede Maria affrontare Heitor e svelare il suo sinistro piano di vendita di protesi illegali che, nelle mani sbagliate, potrebbero essere molto pericolose.

In una magnetica sequenza d’azione che richiama le note del lavoro di Zack Snyder Maria usa il suo arto protesico per sopraffare Heitor. Gabi arriva appena in tempo per salvare la sorella e portarla via prima dell’arrivo della polizia. Gabi arriva appena in tempo per salvare la sorella e portarla via prima che arrivino i poliziotti. Nel frattempo perde la sua protesi alla gamba, recuperando così un piccolo momento da sorella a sorella nella conclusione del film.

Tuttavia, tutti e tre i fratelli non sono più in giro. Viene presto rivelato che Maria sta ancora affinando le sue abilità con la sua parte del corpo protesica, diventando più brava in questo mestiere. Si lascia intendere che Maria continuerà ad allenare altri atleti in questo campo.

Per quanto riguarda Gabi, abbraccia una vita di segretezza, lavorando al fianco di un misterioso socio della squadra di Heitor; Il finale culmina in una serie di scontri. Viene poi rivelato che Gus, il fratello di Gabi e Maria, è vivo con gravi ferite. Ma a causa delle sue ferite non rimediabili, è stato trasformato in un essere semi-robotico con molte protesi e parti del corpo potenziate. Il colpo di scena finale del film rivela che Maria ha proposto a un losco uomo d’affari di Heitor un piano in cui loro tre saranno le armi. Il finale lascia anche intendere che ci sarà un sequel di Bionic. Bionic è attualmente in streaming su Netflix.