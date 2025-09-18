Blair Witch: la spiegazione del finale del film

Ventidue anni dopo la scomparsa degli studenti di cinema Heather, Mike e Josh mentre giravano un documentario sulla strega di Blair (almeno secondo quanto riportato dal marketing) e diciassette anni dopo che la loro storia ha spaventato il pubblico incassando 248 milioni di dollari al botteghino, un sequel a sorpresa è arrivato nelle sale: Blair Witch. Diretto da Adam Wingard, il principale legame di questo sequel con The Blair Witch Project è James (James Allen McCune), il fratello di Heather, che porta un gruppo di amici nei boschi intorno a Burkittsville alla ricerca della sorella (o, almeno, di qualche prova di ciò che le è successo) dopo che il contenuto di un nastro DV appena ritrovato è stato caricato su Internet da una coppia di abitanti del luogo.

Blair Witch approfondisce notevolmente la mitologia della minaccia che dà il titolo al film (presumibilmente Elly Kedward, una donna lasciata morire nei boschi dalla gente del posto nel 1785) e anche altri avvenimenti collegati nei boschi, in particolare le malefatte del serial killer Rustin Parr. Una delle tante storie inquietanti raccontate in The Blair Witch Project, Parr uccise sette bambini di Burkittsville negli anni ’40, e disse di averlo fatto perché “delle voci” glielo avevano ordinato. Il dettaglio raccapricciante di come Parr costringesse una delle sue vittime a stare in piedi e a guardare verso l’angolo mentre uccideva l’altra ha creato il finale spaventoso di quel film, ed è anche la colonna portante del finale di Blair Witch.

Il finale

Innanzitutto, una breve sintesi di ciò che accade alla fine di Blair Witch. I due sopravvissuti rimasti, James e Lisa (Callie Hernandez), si imbattono nella casa vista alla fine di The Blair Witch Project. James vede una luce nella casa e crede che Heather sia all’interno, quindi corre dentro per cercare di trovarla. Lisa, terrorizzata, si rifiuta di entrare, finché il frastuono e il caos nel bosco (per non parlare di una breve apparizione della strega di Blair) la spingono a farlo. James cerca freneticamente sua sorella e in una delle stanze della casa vede quello che sembra essere il suo amico Peter (Brandon Scott) in piedi in un angolo, riecheggiando i momenti finali del precedente film.

Mentre corrono per la casa, sia Lisa che James vedono la strega di Blair: una creatura alta e umanoide con arti allungati. Come notato in precedenza nel film, Elly Kedward è stata impiccata a un albero con delle pietre legate alle braccia e alle gambe, come una sorta di patibolo improvvisato, il che potrebbe spiegare l’aspetto della creatura. All’interno della casa c’è anche Lane (Wes Robinson), che era scomparso nel bosco in precedenza nel film ed è tornato meno di un giorno dopo, sostenendo di aver vagato per cinque giorni. Quando Lisa lo incontra di nuovo, Lane ha la barba folta ed è stupito dal fatto che Lisa sia esattamente uguale all’ultima volta che l’ha vista. Lane colpisce Lisa e poi la getta in una botola che conduce a un tunnel, che lei è costretta ad attraversare strisciando per fuggire.

Alla fine, il tunnel si apre in un’altra parte del seminterrato, dove Lisa incontra Lane e lo pugnala alla gola. James e Lisa si incontrano poi in soffitta, dove una luce brillante splende brevemente attraverso le finestre e le crepe nei muri, prima di svanire. I due decidono di stare in piedi e guardare verso l’angolo, poiché le leggende suggeriscono che la strega può ucciderli solo se la guardano direttamente. Tuttavia, la strega inganna James facendolo voltare parlandogli con la voce di sua sorella, e poi inganna Lisa facendola voltare parlandole con la voce di James. Il film termina così con un’inquadratura dalla telecamera caduta di Lisa, che alla fine sfuma nel nero. Allora, cosa significa tutto questo e come si collega al film originale?

Il salto temporale

L’abilità della strega di comprimere e distorcere il tempo viene introdotta a metà del film, quando Lane e Talia emergono dal bosco dopo aver trascorso cinque o sei giorni senza luce solare, mentre per il resto del gruppo è passato meno di un giorno. Questa oscurità senza fine prende poi il sopravvento per il resto del film, sia perché la notte è stata prolungata, sia (come potrebbe indicare il breve lampo di luce attraverso le finestre della soffitta) perché il giorno è stato estremamente accelerato. È chiaro che l’entità nel bosco non solo può manipolare il tempo, ma può anche intrappolare le singole persone nelle loro sacche di tempo separate.

Uno degli aspetti più discussi di Blair Witch, anche se alcuni potrebbero non averlo notato, è che il nastro trovato all’inizio del film è lo stesso che Lisa registra durante la sua ultima, fatale corsa attraverso la casa. Il nastro è stato in qualche modo rispedito indietro nel tempo e lasciato come esca per attirare James e i suoi amici verso la morte nei boschi. Da notare anche che la casa avrebbe dovuto bruciare decenni fa e non è stata trovata da nessuna delle squadre di ricerca che sono andate a cercare Heather, Mike e Josh.

Inoltre, l’albero colpito da un fulmine fuori dalla casa alla fine del film è lo stesso albero dove è stato trovato il nastro DV, ma quando Talia e Lane hanno trovato il nastro la casa non c’era. Ciò indica che la casa – e, in effetti, il resto del bosco – esistono in una dimensione separata, dove il tempo si comporta in modo diverso rispetto al mondo esterno. Si apre anche l’intrigante possibilità che i personaggi di questo film possano aver effettivamente incrociato i personaggi di The Blair Witch Project (ne parleremo più avanti).

La distorsione spaziale

In The Blair Witch Project, i tre personaggi camminano tutto il giorno verso sud, solo per ritrovarsi al punto di partenza. La spiegazione di questo fenomeno non è chiara nell’originale: la strega ha interferito con la loro bussola per farli camminare in tondo, manipolando le loro menti per confonderli sulla direzione da seguire, o ha fisicamente spostato la foresta che li circondava? Essendo più esplicito nell’uso dello spazio impossibile, Blair Witch indica che l’ultima possibilità è quella corretta.

I forti rumori di schianti, boati e scricchiolii che si sentono in tutto il film potrebbero benissimo essere i suoni della foresta che si sposta fisicamente intorno ai personaggi, per assicurarsi che non riescano a trovare la via d’uscita. La telecamera del drone, durante il suo secondo volo, mostra che la strada vicina è scomparsa e che tutt’intorno non c’è altro che alberi. Questa manipolazione dello spazio è amplificata quando James e Lisa entrano nella casa, che sembra spostarsi intorno a loro (a un certo punto si sorprendono a trovarsi in soffitta).

L’angolo non ti proteggerà

Una delle immagini iconiche di The Blair Witch Project è Mike in piedi nel seminterrato della casa, di fronte all’angolo. Il sequel chiarisce l’importanza di questa posizione aggiungendo dettagli alla leggenda: l’aspetto della strega è così terrificante che chiunque la guardi morirà immediatamente. La questione è resa un po’ più complicata dal fatto che la strega viene intravista numerose volte prima che James e Lisa si mettano in piedi nell’angolo, quindi è un po’ tardi per loro per evitare di vederla. In realtà, si potrebbe sostenere che la regola di non guardare la strega sia solo una strana credenza popolare e che stare di fronte all’angolo in realtà non serva a proteggere le persone da lei.

Le voci

Come stabilito in The Blair Witch Project, l’entità nel bosco può imitare le voci delle persone come stratagemma per attirarle e indurle a cercare di trovarla. Josh, ad esempio, viene sentito chiamare Mike e Heather dopo che loro lo hanno sentito urlare tutta la notte, e Heather ha trovato i suoi denti e il suo sangue all’interno di un fagotto legato con strisce lacere della sua camicia. Anche Rustin Parr ha detto di aver ucciso le sue vittime perché delle “voci” gli avevano detto di farlo, ma non ha detto che quelle voci erano quelle della strega.

Alla fine di Blair Witch, la strega usa questo piccolo trucco per convincere James e Lisa a voltarsi. Prima parla a James con la voce di Heather (che né Lisa né il pubblico possono sentire). Poi, dopo che James è stato presumibilmente ucciso, la strega usa la sua voce per ingannare Lisa e convincerla a voltarsi (sia Lisa che il pubblico possono sentirla, forse perché il filmato mostrato è registrato dalla telecamera di Lisa).

Chi ha ucciso Heather, Mike e Josh?

Come accennato in precedenza, gli elementi di viaggio nel tempo aggiungono una dimensione interessante nel sequel. Alcuni fan hanno teorizzato che il nuovo cast di personaggi potrebbe essere stato effettivamente nel bosco contemporaneamente a Heather, Mike e Josh. Dopotutto, se la strega può creare una notte perpetua, inviare nastri indietro nel tempo e influenzare la quantità di tempo vissuta dai diversi personaggi, allora colmare un divario di 20 anni non è certo fuori discussione. Una possibile implicazione di ciò è che le figure stilizzate trovate dal trio del primo film fossero in realtà quelle messe lì da Lane e Talia (Valorie Curry).

Il fatto che Lane appaia dopo aver trascorso un periodo di tempo considerevole alla mercé della strega e aver eseguito i suoi ordini solleva anche la possibilità che possa essere stato costretto a terrorizzare o addirittura uccidere Heather, Mike e Josh. Dopotutto, James sente la voce di sua sorella all’interno della casa e corre dentro per cercare di trovarla, il che potrebbe essere uno scherzo della strega… o potrebbe essere davvero Heather all’interno della casa. Alla fine di The Blair Witch Project, lei corre davvero al piano superiore (dove James vede la luce) e chiama Mike e Josh. Forse è questo che James ha sentito e visto.

Infine, se accettiamo la possibilità che James e Lisa fossero nella casa contemporaneamente a Heather, Mike e Josh, è anche possibile che Rustin Parr abbia avuto un ruolo nella morte di alcuni o di tutti loro. Anche se secondo la tradizione della strega di Blair il serial killer fu giustiziato nel 1941, potrebbe aver viaggiato un po’ nel tempo durante il periodo trascorso nella casa. Quale che sia la verità, Blair Witch gioca in modo evidente con i propri personaggi e anche con gli spettatori, distorcendo la percezione del reale per dar vita ad un nuovo avvincente racconto dell’orrore.

