Daredevil: Rinascita Stagione 3, Disney+ rinnova la serie Marvel

Daredevil: Rinascita avrà effettivamente una terza stagione su Disney+. Brad Winderbaum, responsabile TV, Streaming e Animazione della Marvel, ha rivelato la notizia a IGN in un’intervista.

Le star Charlie Cox e Vincent D’Onofrio hanno espresso pubblicamente pareri divergenti sulla possibilità di una terza stagione. Cox, che interpreta il personaggio principale, non ci credeva, mentre D’Onofrio, che interpreta il cattivo Wilson Fisk, ha affermato su X che ci sono buone probabilità di una terza stagione.

Dopo il finale della prima stagione ad aprile, lo showrunner Dario Scardapene ha rivelato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita debutterà a marzo 2026.

A Scardapene, produttore esecutivo di The Punisher, viene attribuito il merito di aver salvato il revival di Daredevil dopo lo sciopero degli sceneggiatori del 2023.

La prima stagione di Daredevil: Rinascita segue Fisk che passa dall’essere un gangster a un sindaco autocrate di New York. Matt Murdock si innamora della terapista Heather Glenn (Margarita Levieva), ma lei finisce per diventare un’alleata nell’amministrazione Fisk. La seconda stagione vedrà il ritorno del personaggio di Jessica Jones interpretato da Krysten Ritter. Sempre nel finale della prima stagione, Frank Castle/Punisher interpretato da Jon Bernthal è tornato e, alla fine, è evaso dalla prestigiosa prigione di Red Hook di Fisk.

C’è anche uno speciale su Punisher in lavorazione presso i Marvel Studios, che Bernthal sta co-sceneggiando insieme al regista Reinaldo Marcus Green.

In uscita il 4 marzo, Daredevil: Rinascita ha ottenuto il miglior debutto di una serie su Disney+ per il 2025 fino ad oggi, con 7,5 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi cinque giorni.