HomeSerie TvNews

Daredevil: Rinascita Stagione 3, Disney+ rinnova la serie Marvel

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Daredevil: Rinascita recensione
Charlie Cox è Matt Murdock in Daredevil: Rinascita - Foto gettyimages.com/Disney

Daredevil: Rinascita avrà effettivamente una terza stagione su Disney+. Brad Winderbaum, responsabile TV, Streaming e Animazione della Marvel, ha rivelato la notizia a IGN in un’intervista.

Le star Charlie Cox e Vincent D’Onofrio hanno espresso pubblicamente pareri divergenti sulla possibilità di una terza stagione. Cox, che interpreta il personaggio principale, non ci credeva, mentre D’Onofrio, che interpreta il cattivo Wilson Fisk, ha affermato su X che ci sono buone probabilità di una terza stagione.

Dopo il finale della prima stagione ad aprile, lo showrunner Dario Scardapene ha rivelato che la seconda stagione di Daredevil: Rinascita debutterà a marzo 2026.

A Scardapene, produttore esecutivo di The Punisher, viene attribuito il merito di aver salvato il revival di Daredevil dopo lo sciopero degli sceneggiatori del 2023.

La prima stagione di Daredevil: Rinascita segue Fisk che passa dall’essere un gangster a un sindaco autocrate di New York. Matt Murdock si innamora della terapista Heather Glenn (Margarita Levieva), ma lei finisce per diventare un’alleata nell’amministrazione Fisk. La seconda stagione vedrà il ritorno del personaggio di Jessica Jones interpretato da Krysten Ritter. Sempre nel finale della prima stagione, Frank Castle/Punisher interpretato da Jon Bernthal è tornato e, alla fine, è evaso dalla prestigiosa prigione di Red Hook di Fisk.

C’è anche uno speciale su Punisher in lavorazione presso i Marvel Studios, che Bernthal sta co-sceneggiando insieme al regista Reinaldo Marcus Green.

In uscita il 4 marzo, Daredevil: Rinascita ha ottenuto il miglior debutto di una serie su Disney+ per il 2025 fino ad oggi, con 7,5 milioni di spettatori in tutto il mondo nei primi cinque giorni.

Articolo precedente
Blair Witch: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Una battaglia dopo l’altra: recensione del film di Paul Thomas Anderson
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved