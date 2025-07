Buen Camino: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di Checco Zalone

Dopo il successo travolgente di Tolo Tolo – sua prima esperienza come regista – Checco Zalone (nome d’arte di Luca Medici) si prepara a tornare al cinema con Buen Camino, nuovo progetto che segna anche il suo atteso ricongiungimento artistico con Gennaro Nunziante, regista dei suoi primi quattro campioni d’incassi (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a catinelle e Quo vado?) e che ad inizio anno ha portato in sala Io sono la fine del mondo, rivelatosi un altro grande successo comico. I due insieme sono anche autori della sceneggiatura.

Il nuovo film – annunciato come parte del listino di Medusa Film durante la 14ma edizione di Ciné – Giornate di Cinema di Riccione – promette dunque di riportare al centro della scena quella comicità intelligente e satirica che ha reso Zalone uno dei protagonisti più amati del nostro cinema. Ambientato tra Italia e Spagna, Buen Camino si preannuncia come un viaggio esilarante e simbolico, tra pellegrinaggi spirituali e feste mondane, in pieno stile Zalone. In questo articolo, andiamo a scoprire tutto ciò che ad oggi sappiamo del film

La trama e il cast di Buen Camino

Al momento i dettagli sulla trama restano top secret, ma il titolo Buen Camino richiama il celebre “buon cammino” dei pellegrini verso Santiago de Compostela. Dopo il viaggio compiuto dall’Africa all’Italia per Tolo Tolo, Zalone sembra dunque pronto ad un diverso tipo di percorso, che certamente non mancherà di raccontare qualche particolare aspetto dell’Italia e dell’italianità. Per quanto riguarda il cast, protagonista assoluto del film sarà ovviamente Checco Zalone. Al momento, però, non sono stati annunciati altri nomi nel cast ufficiale.

Le riprese e le location del film

Il film è prodotto da Indiana Production insieme a Medusa Film, che si occuperà anche della distribuzione, in collaborazione con MZL e Netflix. La collaborazione con Netflix apre naturalmente alla possibilità di un rilascio programmato sulla piattaforma dopo la distribuzione cinematografica. Sarà dunque possibile ritrovarlo lì per una visione in streaming nei mesi successivi all’uscita in sala.

L’inizio delle riprese è previsto nel mese di luglio 2025, con location tra l’Italia (Gallura, Costa Smeralda) e la Spagna, che sembrano confermare l’idea di un film incentrato su un viaggio fisico e spirituale, in perfetto stile Zalone. È inoltre trapelata un’ambientazione glamour: una festa in villa con piscina in Costa Smeralda, probabilmente parte delle tipiche sequenze comico-sociali del comico pugliese.

La data di uscita al cinema di Buen Camino

Buen Camino arriverà al cinema nel giorno di Natale, il 25 dicembre 2025, “scontrandosi” dunque con l’altro grande film al momento previsto per quel periodo, ovvero Avatar: Fuoco e Cenere. Intervenuto con un video alla presentazione del film, Zalone ha scherzosamente affermato che la scelta di far uscire il nuovo film in questa data è “una scelta strategica perché è quando il pubblico che ha visto Avatar il 18 esce dalla sala”. Con l’approssimarsi di questa uscita sarà possibile avere maggiori informazioni riguardo la trama e il cast, potendo contare anche su prime immagini ufficiali e un trailer.