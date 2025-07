The End: spiegazione del finale. Qual è la sorte dei protagonisti?

The End di Joshua Oppenheimer ruota attorno a uno scenario apocalittico in cui una famiglia benestante vive in un bunker sotterraneo da due decenni, dopo l’apparente fine del mondo.

Il film (qui la nostra recensione di The End) di Oppenheimer sfrutta l’assenza di un mondo esterno per evidenziare alcuni aspetti della vita interiore di questa famiglia. Invece di chiamare i personaggi per nome, lo scrittore si riferisce a loro in base al ruolo che svolgono nel contesto del loro ambiente isolato. Quindi, in questa storia, sono solo amiche, dottori, madri o ragazze, a seconda di ciò che rappresentano nel loro mondo isolato.

La trama di The End (2024)

The End segue una famiglia benestante che vive in una lussuosa casa sotterranea dopo che la Terra sembra essere stata distrutta. È diretto da Joshua Oppenheimer da una sceneggiatura scritta in collaborazione con lo sceneggiatore danese Rasmus Heisterberg. Oppenheimer è noto per i suoi documentari acclamati dalla critica, come The Act of Killing e The Look of Silence.

Qual è la storia di Tilda Swinton dietro The End?

The End ruota attorno a una famiglia benestante vent’anni dopo che la Terra intorno a loro è stata distrutta a causa delle loro azioni. Vivono in una miniera di sale trasformata in un lussuoso bunker sotterraneo. La famiglia è composta da una madre (Tilda Swinton), un padre (Michael Shannon) e un figlio (George MacKay). Vivono con un amico (Bronagh Gallagher), il loro medico (Lennie James) e il loro maggiordomo (Tim McInnerny). A differenza di altri, il figlio non ha mai visto il mondo esterno. Ha imparato tutto sul passato dai suoi genitori e dai libri che gli vengono offerti da leggere.

Il padre fornisce un’immagine unilaterale delle sue passate attività e del loro impatto sul mondo esterno. Né la madre né gli altri si oppongono al punto di vista del padre. Tutti instillano nel figlio la paura del mondo esterno e si aspettano che consideri gli altri solo come minacce. Per lo stesso motivo, spesso tengono elaborate sessioni di addestramento per insegnargli come proteggere la famiglia. Grazie a questo indottrinamento, il figlio ha un’innocenza quasi infantile, che traspare abbastanza spesso dal suo comportamento. Gli viene chiesto di scrivere un libro sulle passate imprese del padre, di lavorare a dipinti e di costruire città in miniatura, che non contaminerebbero l’autopercezione della famiglia. Tutto cambia quando una sconosciuta arriva improvvisamente nella miniera.

In che modo la sconosciuta influisce sulle dinamiche familiari?

La famiglia continua a vivere la sua routine quotidiana, ignara della carneficina esterna, finché uno sconosciuto non arriva nella loro miniera. Questa sconosciuta è una giovane donna (Moses Ingram), che sopravvive alla stagione degli incendi (un fenomeno in questo mondo apocalittico), ma la sua famiglia no. Nonostante tutto quello che ha passato, la Madre non vuole che rimanga con loro. Vuole mantenere la promessa di non permettere a nessuno di entrare. Così, la famiglia cerca di sbarazzarsi della Ragazza con ogni mezzo possibile. La legano e decidono di buttarla fuori. Ciononostante, lei lotta per la vita e sfugge al loro attacco.

La famiglia finalmente accetta la presenza della ragazza in famiglia e la ospita in un ripostiglio. La invitano anche a cena con loro. La famiglia racconta il glorioso passato della Madre come ballerina, che un tempo si esibiva al Bolshoi. La Madre si isola, pensando ai tempi in cui viveva l’arte in modo più viscerale. Ora, le rimangono solo le briciole del suo passato, e cerca di alimentare la sua creatività insegnando a suo figlio a dipingere.

A poco a poco, le cose iniziano a cambiare, mentre la Ragazza fa sì che il Figlio guardi il mondo in modo diverso da come gli è stato insegnato. Impara a conoscere le crudeltà che molte persone hanno dovuto affrontare e sviluppa un senso di umanità. Nel complesso, la Ragazza fa sì che il Figlio veda un modo diverso di vivere la vita. Questo non promette bene alla Madre, che è stata abituata alla struttura a cui ha imposto il figlio per vent’anni. Così, suggerisce al Padre che la Ragazza abbia un secondo fine. Cerca di far dubitare la sua famiglia delle intenzioni della Ragazza, ma raramente funziona a suo favore. Nel frattempo, il Figlio si infatua della Ragazza, che è l’unica sconosciuta che abbia incontrato nella sua esistenza senza l’intervento dei suoi genitori.

Spiegazione del finale del film The End (2024):

La Madre nota la crescente inclinazione del Figlio verso la Ragazza e il suo comportamento libero. Così, la Madre inizia improvvisamente a mostrare il suo lato con i piedi per terra dedicandosi al giardinaggio. Più tardi, si unisce alla famiglia mentre si travestono e mettono in scena una piccola pièce teatrale. Dopo essersi divertite insieme, la ragazza si commuove pensando alla lotta di sua madre per sopravvivere. Mentre si apre, la madre fa ogni tentativo per fermarla. La ragazza si aspetta che la madre riconosca un senso di dolore condiviso, poiché entrambe le loro famiglie hanno sofferto in loro assenza.

La ragazza ammette il suo senso di colpa da sopravvissuta, ma la madre si rifiuta di farlo. La madre frena i tentativi della ragazza di essere onesta e vulnerabile e si fonde per affrontare il suo senso di colpa. Così, il Figlio la affronta per il suo comportamento. Riflettendoci, la Madre è sincera con il Padre sui suoi desideri insoddisfatti. Ha dovuto lasciare tutti coloro che amava per trasferirsi nel bunker. Invece di accettare la sua colpa per la sua depressione, lui la costringe a nascondere le sue vere emozioni per il “bene superiore della famiglia”. Così, si ritrova a soffrire da sola e a essere complice della sua farsa.

La famiglia accetta la Ragazza come parte di loro?

La Ragazza fa capire al Padre l’altro lato del suo operato. Quindi, è costretto ad affrontare la vera natura del risultato delle sue azioni, il che lo mette in una crisi esistenziale. Romanticizza il suo dolore mentre altri si sforzano di mantenere la sacralità del suo elaborato stratagemma. Il Figlio inizia a rendersi conto della verità del crudele passato della sua famiglia e si rivolta contro i suoi genitori. I genitori non sopportano di essere considerati gli unici colpevoli. Così, la Madre rivela la verità sull’Amica per farla cadere agli occhi del Figlio. Contrariamente a quanto era stato detto al Figlio, l’Amica aveva lasciato il figlio tossicodipendente a morire nel mondo esterno.

L’Amica era lei stessa una tossicodipendente e non un genitore ideale. Invece di affrontare la propria colpa nella caduta del figlio, lo abbandonò e nascose al Figlio la vera natura del suo passato. Incapace di sopportare il peso della verità, l’Amica muore poco dopo il confronto. Dopo la sua morte, il Figlio considera brevemente la colpa della Ragazza, poiché lei continuava a fargli considerare altre possibilità di verità. Alla fine, si lasciano queste questioni alle spalle e diventano una coppia. Il Figlio e la Ragazza hanno un bambino e si uniscono alla famiglia per cena.

Negli ultimi momenti del film, la famiglia canta una canzone che celebra la loro unione e sostiene il loro amore reciproco. Nel farlo, affrontano anche il fatto di aver mantenuto le distanze dal mondo esterno e di non essersi fidati di nessuno. Quindi, il finale rivela la crudezza del loro rapporto con il mondo. Mentre la loro ignoranza li tiene in una bolla di beata sicurezza e protezione, continuano a vivere con un fardello di dolore latente per coloro che hanno sofferto fuori. Il ciclo si ripete, la fine è arrivata, e il mondo è spacciato.