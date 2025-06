Captain Phillips – Attacco in mare aperto: la spiegazione del finale del film

Il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto (qui la recensione) del 2013 diretto da Paul Greengrass raccontava la storia vera del dirottamento della Maersk Alabama nel 2009, che si concluse con il salvataggio di Phillips e del suo equipaggio. Nel 2009, il capitano Richard Phillips, interpretato da Tom Hanks nel film, era il capitano della nave da carico Maersk Alabama che fu presa di mira dai pirati somali, i quali lo presero in ostaggio. L’incidente è stato pubblicizzato come la prima cattura riuscita di una nave registrata sotto la bandiera degli Stati Uniti dal XIX secolo.

Come sono stati salvati il capitano Phillips e il suo equipaggio

La leadership del capitano Phillips e l’intraprendenza del suo equipaggio hanno allontanato i pirati somali dalla Maersk Alabama e impedito loro di trattenere la nave mercantile a lungo. Su ordine di Phillips, la maggior parte dell’equipaggio si nascose dai pirati somali e disattivò tutta l’energia della nave, facendo sembrare che fosse in avaria. Quando il capo dei pirati Abduwali Muse e il suo compagno Adan Bilal si recarono nella sala macchine per ripristinare l’energia della nave, i piedi nudi di Bilal furono gravemente feriti dai vetri rotti che l’equipaggio aveva lasciato per sabotarlo, e l’equipaggio prese Muse in ostaggio.

Muse sarebbe stato rilasciato ai pirati solo a condizione che questi liberassero Phillips e lasciassero la Maersk Alabama su una delle scialuppe di salvataggio motorizzate della nave. I pirati hanno lasciato la nave su una scialuppa di salvataggio, lasciando così libero l’equipaggio. Poco dopo, hanno però portato Phillips con loro come ostaggio. La Marina degli Stati Uniti è a quel punto intervenuta inseguendo la scialuppa di salvataggio ed è riuscita alla fine a salvare Phillips dopo che Muse è sceso dalla scialuppa ed è salito a bordo della nave della Marina con la promessa che gli anziani del clan somalo stavano arrivando per negoziare il riscatto di Phillips.

La spiegazione del perché Abduwali Muse ha rapito il capitano Phillips

A Muse era stato ordinato di chiedere un riscatto di milioni di dollari per la Maersk Alabama e il suo equipaggio. Nonostante i pirati fossero inizialmente riusciti a sequestrare la nave e avessero ottenuto 30.000 dollari in contanti dalla cassaforte della nave, non furono in grado di portare a termine il loro piano dopo che l’equipaggio della Maersk Alabama prese Muse in ostaggio e lo tenne sotto la minaccia di un coltello. Non potendo tornare dai loro capi con soli 30.000 dollari, rapire Phillips e chiedere un riscatto era la loro unica speranza di tornare in Somalia con i milioni che intendevano ottenere in primo luogo.

Quando Muse contattò i suoi superiori, gli fu detto di riportare Phillips in Somalia o di non tornare affatto, e in seguito perse il contatto con la nave madre. La Marina degli Stati Uniti ha condotto le trattative con Muse, sottolineando che non sarebbe stato pagato alcun riscatto se Phillips fosse stato ferito prima di essere consegnato. Abbandonato dai suoi compagni pirati somali e con la Marina degli Stati Uniti alle calcagna, Muse non ha avuto altra scelta che accettare una trattativa che probabilmente sapeva non sarebbe stata onorata.

Cosa è successo al capitano Phillips e ad Abduwali Muse dopo il salvataggio

Il capitano Phillips si è poi ricongiunto con la sua famiglia, tornando a casa sua a Underhill, nel Vermont, il 17 aprile 2009, cinque giorni dopo essere stato salvato. Insieme a Stephan Talty, ha scritto il libro che racconta la storia di ciò che è accaduto a lui e al suo equipaggio, il cui testo è servito come fonte per il film Captain Phillips – Attacco in mare aperto del 2013. Phillips ha poi continuato il suo lavoro su una nuova nave il 25 luglio 2010. Muse fu invece arrestato e condannato per pirateria. Il 16 febbraio 2011, è stato condannato a 33 anni e 9 mesi in una prigione federale degli Stati Uniti. Ad oggi, sta ancora scontando la pena nel Complesso Correzionale Federale di Terre Haute, nell’Indiana.

Il vero significato del finale di Captain Phillips – Attacco in mare aperto

Il finale di Captain Phillips – Attacco in mare aperto riguarda in definitiva la resilienza in un mondo spietato e spesso ingiusto. Il film ha esplorato questo tema anche prima che Phillips salisse a bordo della Maersk Alabama, quando sua moglie, Andrea Phillips, ha parlato di quanto rapidamente stesse cambiando il mondo. Phillips ha condiviso le sue paure riguardo ai loro figli che lottano per farsi strada nel mondo e al fatto che il loro figlio non prendesse sul serio la scuola non fosse di buon auspicio per il suo futuro e per il mercato del lavoro sempre più competitivo che avrebbe dovuto affrontare.

Quando Muse è stato mostrato per la prima volta in Somalia, lui e altri abitanti del villaggio sono stati costretti da uomini armati a catturare immediatamente un’altra nave, anche se ne avevano appena catturata una la settimana precedente, perché il loro capo voleva i soldi quel giorno stesso. Quando la leadership di Muse è stata messa in discussione, ha dovuto uccidere un altro pirata per affermare la sua autorità. Da Muse che cercava di seguire gli ordini e salvare la missione a Phillips che proteggeva il suo equipaggio e la sua nave, entrambi hanno cercato di fare del loro meglio in circostanze difficili.

Sulla scialuppa di salvataggio, Phillips ha sottolineato come Muse e gli altri pirati non fossero obbligati a prenderlo e avrebbero potuto andarsene con 30.000 dollari e un modo per tornare in Somalia. Muse ha chiarito che questo non avrebbe soddisfatto i suoi capi, e Phillips ha detto: “Tutti abbiamo dei capi”. Phillips ha anche sottolineato a Muse che forse non doveva necessariamente essere un pescatore o un pirata, al che Muse ha risposto con malinconia: “Forse in America”. Il film non ha dunque descritto Muse come un eroe, ma ha chiarito che sia lui che l’eroico Phillips stavano cercando di sopravvivere e adattarsi alle pressioni dei loro superiori e alle loro scelte limitate e in rapido esaurimento.

Phillips ha dimostrato grande resilienza nel proteggere il suo equipaggio e nel tenere a bada i pirati il più a lungo possibile, e quando era loro ostaggio sulla scialuppa di salvataggio, è persino riuscito a ingannarli e a tuffarsi in mare nel tentativo di nuotare verso le vicine navi della Marina degli Stati Uniti. Oltre alla resilienza, Phillips non ha mai perso la sua umanità, poiché ha espresso preoccupazione e si è preso cura dei piedi insanguinati e gravemente feriti di Bilal e alla fine ha rischiato la vita scrivendo un biglietto alla sua famiglia per dire loro quanto li amava. Il film è dunque una storia di resilienza umana.