Tom Hanks: 10 cose che forse non sai sull’attore

Tom Hanks è uno degli attori più amati e talentuosi che la storia del cinema abbia mai conosciuto. Battezzato come il moderno James Stewart, Hanks ha regalato, in più di 40 anni di carriera, tanti personaggi memorabili e tante emozioni a spettatori di tutto il mondo. L’attore ha infatti conquistato tantissime generazioni di spettatori, dai più grandi ai più piccini, essendo stato protagonista di tante avventure e tanti film di ogni genere e spesso tratti da storie vere. Un attore eclettico, versatile e capace come pochi.

Ecco dieci cose che, forse, non sapevate su Tom Hanks.

Tom Hanks: i suoi film

1. Ha recitato in grandi capolavori. Hanks ha debuttato al cinema nel 1984 con Splash – Una sirena a Manhattan, per poi recitare in film come Big (1988), L’erba del vicino (1989) e Turner e il casinaro (1989). Dagli anni Novanta prende parte a grandi film come Joe contro il vulcano (1990), Il falò delle vanità (1990), Insonnia d’amore (1993), Philadelphia (1993), Forrest Gump (1994), Apollo 13 (1996), Salvate il soldato Ryan (1998), C’è posta per te (1998), Il miglio verde (1999), Era mio padre (2002), Prova a prendermi (2002), Il codice Da Vinci (2006), La guerra di Charlie Wilson (2007), Angeli e Demoni (2009), Molto forte, incredibilmente vicino (2011), Cloud Atlas (2012), Saving Mr. Banks (2013), Captain Phillips – Attacco in mare aperto (2012), Il ponte delle spie (2015), The Post (2017), Un amico straordinario (2019), Notizie dal mondo (2020) e Finch (2021), Elvis (2022), Pinocchio (2022), Non così vicino (2022), Asteroid City (2023) e Here (2024).

I film con l’aereo e in aeroporto con Tom Hanks

Oltre ai film qui citati, ci sono tre titoli che vedono l’attore alle prese – in modi diversi – con aerei e aeroporti. Questi sono Cast Away (2000), The Terminal (2004) e Sully (2016), quest’ultimo basato su una storia vera. Il fatto che in tutti e tre i film Hanks riscontri problemi con questo mezzo di trasporto, ha portato ad ironizzare che è meglio non viaggiare con lui.

I film di Tom Hanks su Netflix

Sono diversi i film di Tom Hanks oggi presenti nel catalogo di Netflix, tra cui alcuni un paio tra i suoi titoli più celebri. Al momento, sulla piattaforma si possono infatti vedere in streaming Salvate il soldato Ryan (1998), Il miglio verde (1999), Molto forte, incredibilmente vicino (2011), Notizie dal mondo (2020), Non così vicino (2022)

2. Ha partecipato al doppiaggio di noti film d’animazione. Tom Hansk è noto anche per essere la voce originale di Woody in Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995). Ha poi ripreso tale ruolo anche per Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999), Toy Story 3 – La grande fuga (2010) e Toy Story 4 (2019). Ha però partecipato anche al doppiaggio di diversi cortometraggi e videogiochi legati al mondo di Toy Story, sempre fornendo la sua voce per il personaggio dell’amato sceriffo Woody. Ha inoltre partecipato al doppiaggio di Polar Express (2004) e fa dei cameo vocali in Cars – Motori ruggenti (2006) e I Simpson – Il film (2007).

Tom Hanks e gli Oscar

3. Ha vinto due Oscar. Hanks, nel corso della sua carriera, ha ottenuto sei nomination agli Oscar, per Big, Philadelphia, Forrest Gump, Salvate il soldato Ryan, Cast Away e Un amico straordinario, vincendone due. Infatti, vinse per due anni consecutivi, nel 1994 e 1995, l’Oscar al Migliore Attore per Philadelphia e Forrest Gump. Inoltre, Hanks è stato vice presidente dell’Academy e attualmente fa parte del consiglio di amministrazione.



Tom Hanks in Big

4. Ha eseguito una nota scena senza controfigure. Il giorno in cui Hanks e l’attore Robert Loggia hanno filmato la famosa scena della tastiera alla FAO Schwarz, entrambi hanno notato alcune controfigure vestite come loro, i quali sarebbero intervenuti nel caso in cui i due attori non fossero riusciti aad eseguire correttamente i passi di danza. Divenne il loro obiettivo quello di non farsi sostituire per l’intero numero e con un po’ di pratica ci riuscirono.

Tom Hanks in Cast Away

5. Gli ci è voluto molto tempo per perdere il necessario peso. Per sembrare un uomo di mezza età mediamente fuori forma in Cast Away, Tom Hanks non si è esercitato a lungo e si è permesso di diventare grassoccio. La produzione è stata poi interrotta per un anno in modo che potesse perdere circa 25 chili e far crescere i capelli, così da sottolineare il tanto tempo trascorso sull’isola deserta. Durante questa pausa, il regista Robert Zemeckis ha usato la stessa troupe per filmare Le verità nascoste.

6. Ha avuto lui l’idea per il film. In una recente intervista, Tom Hanks ha dichiarato di aver avuto l’idea del film dopo aver letto un articolo su FedEx. “Mi sono reso conto che i Boeing 747 pieni di pacchi volano attraverso il Pacifico tre volte al giorno. Cosa succede se uno di questi va giù?“, ha detto. L’attore ha poi preso quell’idea e l’ha combinata con il suo interesse per come sopravvivere senza i cinque elementi necessari: cibo, acqua, riparo, fuoco e compagnia.

Tom Hanks è Otto in Non così vicino

7. È stato ringiovanito per il film. Per la commedia Non così vicino, nella scena dell’auto con Otto e Reuben, il volto di Tom Hanks è stato ringiovanito digitalmente per farlo sembrare un trentenne. Il team VFX ha utilizzato filmati e fotogrammi de L’erba del vicino (1989) per creare una cianografia digitale al fine di ottenere questo effetto. In altre scene, invece, il giovane Otto è interpretato da Truman Hanks, figlio di Tom, che aveva 26 anni durante le riprese.

Tom Hanks in Here, il suo ultimo film

8. È tornato a recitare con una sua cara amica. Il film Here segna la prima volta che Tom Hanks e Robin Wright tornano a recitare insieme dopo Forrest Gump (1994). Hanks ha dichiarato a proposito della reunion: “Abbiamo ripreso da dove ci eravamo lasciati. Dirò che ci amiamo perché siamo così facili l’uno con l’altra. È stato un lusso poter entrare e riprendere le stesse conversazioni che abbiamo avuto negli ultimi 30 anni”. Nel film, i due interpretano una coppia di sposi raccontati attraverso un ampio lasso temporale. Per questo motivo, nel corso del film i due sono stati anche ringiovaniti digitalmente.

Tom Hanks, la moglie e i figli

9. Ha quattro figli da due mogli. Dal 1978 al 1987 l’attore è stato sposato con l’attrice Samantha Lewes, dalla quale ha avuto i figli Colin, nato nel 1977 ed Elizabeth, nata nel 1982. Colin, in seguito, ha seguito le orme del padre diventando un noto attore. Lo si può ritrovare in film come Orange County, King Kong e Jumanji – Benvenuti nella giungla. Il suo debutto è però avvenuto nel 1996 in Music Graffiti, diretto proprio dal padre. Nel 1988, invece, Hanks ha sposato l’attrice Rita Wilson, dalla quale ha avuto i figli Chester, nato nel 1990, e Truman Theodore, nato nel 1995.

L’età e l’altezza di Tom Hanks

10. Tom Hanks è nato il 9 luglio del 1956 a Concord, in California, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1.83 metri.

Fonti: IMDb, Thefamouspeople, Biography