Crawl – Intrappolati: perché il finale originale più cupo è stata un’occasione persa

Il regista Alexandre Aja aveva inizialmente immaginato un finale molto più cupo per Crawl – Intrappolati, che, col senno di poi, sarebbe stata probabilmente la scelta migliore. Nel complesso, Crawl è un film piuttosto tetro. Certo, al centro della trama c’è il legame indissolubile tra Haley Keller (Kaya Scodelario) e suo padre Dave (Barry Pepper), e tutto ciò che sono disposti a fare per salvarsi a vicenda. Ma nel corso del film, quasi nulla di ciò che tentano di fare va per il verso giusto, e di solito li mette in una posizione ancora peggiore.

Alla fine del film, Dave ha una gamba rotta, un braccio strappato e, in generale, è stato malmenato e ferito dagli alligatori che vogliono fare dei Keller il loro pasto. Nel frattempo, anche Haley è stata picchiata, ha una gamba mutilata e in diversi momenti è stata vicina alla morte. Subisce persino il temuto “gator roll”, che nella vita reale porta quasi sempre alla morte.

Considerando che la casa dei Keller è circondata da alligatori famelici e che Haley e Dave sfiorano più volte la morte, il fatto che sopravvivano è quasi un miracolo. Tuttavia, Aja ha rivelato che, in una fase del processo creativo di Crawl – Intrappolati, le cose erano finite molto peggio per la coppia.

Perché il finale originale più cupo di Crawl – Intrappolati è stata un’occasione persa

Secondo Alexandra Aja, una prima bozza della sceneggiatura terminava con Haley e Dave che fuggivano nel cestello di salvataggio dell’elicottero che attirano l’attenzione alla fine del film finito, solo per essere raggiunti da un grande alligatore che lo afferrava, riportandoli giù verso una morte certa in acqua. Aja riteneva che questo finale rendesse Crawl troppo disperato, ma in realtà è una conclusione molto più realistica. Il finale del film così com’è puzza di finale hollywoodiano, fornendo un lieto fine a Haley e Dave solo perché sono personaggi simpatici.

Per prima cosa, le possibilità che un elicottero voli durante un uragano di categoria 5 sono estremamente basse, poiché il vento e la pioggia torrenziale renderebbero il suo funzionamento incredibilmente pericoloso. Anche se qualcuno fosse abbastanza folle da volare con quel tempo, ci sono un milione di possibilità che le cose vadano storte durante il tentativo di salvataggio. Il finale teatrale di Crawl – Intrappolati sembra troppo pulito e ordinato, dopo un film pieno di cose che vanno di male in peggio per i Keller. La vittoria degli alligatori avrebbe molto più senso, anche se fosse una nota triste. Inoltre, i titoli di coda che iniziano con “see ya later alligator” (ci vediamo più tardi, alligatore), che hanno suscitato grandi risate in molte proiezioni, diventerebbero una scelta ironicamente cupa se inseriti subito dopo il fallimento del salvataggio dei Keller da parte di un alligatore atletico.