White Elephant, spiegazione del finale: Gabriel Tancredi uccide Vanessa Flynn?

White Elephant è un thriller d’azione piuttosto piacevole da guardare tutto d’un fiato, che ha tutti gli elementi necessari nelle giuste quantità, per non parlare di un Bruce Willis piuttosto insipido. Tuttavia, Willis è completamente messo in secondo piano nel film dal nostro protagonista, il fantastico Michael Rooker. La storia non è nuova, ma riesce a mantenere viva l’attenzione che cerca. La cosa migliore di White Elephant è che non cerca di filosofeggiare sul carattere del protagonista. Questo è qualcosa che molti film di questo tipo tendono spesso a fare, e nel farlo esagerano e perdono il senso di realtà e di urgenza che dovrebbe accompagnare la storia. Nel complesso, è un bel tentativo di mostrare un killer che si trova faccia a faccia con la sua coscienza.

La trama di White Elephant

Arnold Solomon, un magnate immobiliare legato alla criminalità organizzata, ha appena concluso un accordo con i russi. Per evitare qualsiasi tipo di intervento da parte del suo concorrente, Luis Velasquez, del cartello messicano, vuole che il suo migliore amico e killer Gabriel Tancredi, alias Gabe, vada a negoziare con lui. Gabe manda il suo apprendista, Carlos Garcia, a portare a termine il lavoro. Ma Velasquez non è dell’umore giusto per negoziare, quindi Carlos lo uccide. Tuttavia, viene compromesso dagli agenti Vanessa Flynn e Walter Koschek, che stavano tenendo d’occhio Luis Velasquez dalla loro auto parcheggiata a una certa distanza dall’indirizzo di Velasquez. Notano Carlos che porta una valigetta all’interno di Velasquez e tornano alla loro auto. Un secondo dopo, l’intero ufficio di Velasquez esplode. Carlos riesce a fuggire. Arnold, dopo aver saputo della presenza di due testimoni, vuole che Gabe li uccida entrambi. Gabe e Carlos uccidono Walter Koschek a casa sua. Una notte Carlos porta alcuni amici a casa di Vanessa per ucciderla. Lei riesce a fuggire, ma non prima di aver riconosciuto uno degli assassini come un volto familiare dal lavoro, Lanier.

Rintraccia il partner di Lanier, Daley, e cerca di scoprire di più sulle persone che hanno quasi ucciso lei. Daley nega di sapere qualcosa, ma dopo che Vanessa se ne va, chiama Carlos, che vuole che lui la trovi e scopra il suo indirizzo. Nel frattempo, Arnold non è contento di come stanno andando le cose e insiste per sbarazzarsi immediatamente di Vanessa.

Vanessa decide di andare a controllare Koschek a casa sua, ma trova tracce di sangue sulle pareti. Si rende conto che è morto e contatta un suo amico che la aiuta a scoprire di più sul tizio in questione, Carlos. Non sapendo dove andare, nemmeno alla stazione di polizia, si rifugia in un motel.

Gabe si procura il fascicolo di Vanessa e scopre che è una poliziotta decorata. Ma la cosa che lo colpisce è la sua data di nascita, il 2 aprile. È la stessa di sua moglie Alexandria. Nel frattempo, Arnold e sua moglie vengono aggrediti in un ristorante da due uomini armati. Sua moglie muore mentre Arnold rimane ferito. Sembra che l’aggressione sia stata una vendetta dei messicani per l’uccisione di Luis Velasquez. Ma Arnold pensa che sia stata fatta sembrare opera dei messicani, mentre in realtà è stata una mossa dei russi. Dice a Gabe di eliminare Vlady, il capo della mafia russa. Gabe è contrario perché ciò scatenerebbe un’altra guerra, ma Arnold è irremovibile, la morte di sua moglie ha preso il sopravvento sui suoi ragionamenti. Tuttavia, come detto, Gabe e Carlos fanno visita a Vlady e lo uccidono. Ma Gabe si rende conto che le cose stanno andando nella direzione sbagliata. Ritira l’urna di sua moglie e decide di porre fine al suo lavoro.

Carlos riesce a rintracciare Vanessa e, non riuscendo a contattare Gabe, la attacca con la sua squadra di sicari. Ma questa volta è Gabe a salvarla, la fa salire sulla sua auto e la porta a casa sua, che è più simile a una “fortezza”. Le racconta della promessa fatta a sua moglie di lasciare questo lavoro, andare in Africa e mettere a frutto il suo talento proteggendo gli elefanti. Sapendo che Arnold manderà i suoi uomini ad ucciderli, Gabe e Vanessa non hanno altra scelta che combattere fino alla fine. Ne segue una violenta sparatoria che si conclude con la morte di Carlos e di tutti gli altri sicari. Gabe regala a Vanessa la collana di sua moglie e parte per l’Africa. E, per uno scherzo del destino, anche Arnold viene ucciso, non da Gabe, ma dai messicani, per vendicare Velasquez.

Gabe e il suo codice

Gabe è il personaggio principale che subisce il cambiamento che divide il film in due parti. Fin dall’inizio del film stesso, è chiaro che Gabe lavora per Arnold, ma non segue ciecamente gli ordini. Quando Glen Follet gli dice che “siamo simili”, lui afferma chiaramente che non hanno nulla in comune. Questo è qualcosa che prende forma lentamente e costantemente man mano che il film procede. Dato che Gabe è un professionista, ha un codice morale, un ricordo del suo periodo come marine. Un altro esempio di questo è quando costringe Arnold a ritrattare le sue parole irrispettose durante la riunione dopo che Carlos non è riuscito a uccidere Vanessa. La cosa interessante è che il rispetto è un elemento cruciale anche nella malavita, o almeno così abbiamo imparato dai film. Quindi, se vogliamo misurare la qualità dell’appartenenza al mondo della malavita usando il rispetto come metro di misura, Gabe è ben al di sopra di Arnold. Il suo comportamento è chiaramente visibile quando parla con altre persone. Questo è forse ciò che impedisce a Vanessa di dubitare di Gabe, anche se avrebbe dovuto essere concesso più tempo a Vanessa per comprendere la generosità di Gabe. Gabe sa che lei ha prestato servizio nell’esercito, e quindi nutre rispetto anche per lei. Ma non è il suo lavoro che lo spinge a prendersi cura di lei. È la sua data di nascita.

Il conflitto

La moglie di Gabe non c’è più. Ed è chiaro che lui la ama molto e le manca. Le aveva persino promesso che avrebbe lasciato il lavoro e sarebbe andato in Africa. Ha conservato la sua collana e la custodisce gelosamente ogni giorno. Ma tutto questo non è riuscito a scuotere la sua professionalità in ciò che fa. Alla fine dei conti, è un killer a sangue freddo. E il film lo dimostra mostrando lui e Carlos che fanno a pezzi Koschek, mettono i pezzi in valigie e li seppelliscono nel terreno. Inoltre, c’è un accenno della sua rabbia, sia quando va a uccidere Vlady, sia quando costringe Arnold a ritrattare le sue parole. Questi sono tutti gli aspetti negativi del suo carattere.

Spiegazione del finale di White Elephant: perché Gabe non uccide Vanessa?

Nel fascicolo di Vanessa, Gabe scopre che lei condivide la data di nascita con sua moglie. Non può fare a meno di lasciarsi influenzare da questo fatto. È normale associare le persone che condividono la stessa data di nascita. Per Gabe, questa associazione è molto più personale di quanto dovrebbe essere, poiché la donna che sta cercando di uccidere condivide la data di nascita con l’amore della sua vita. Sì, sembra un po’ esagerato. Ma guardala in questo modo: ricordi quando Batman stava per uccidere Superman in Batman Vs. Superman: Dawn of Justice, ma si è fermato nel momento in cui ha sentito Superman pronunciare il nome “Martha”? È una sensazione simile.

Si tratta di due cose diverse, ma entrambe derivano dallo stesso sentimento, ovvero l’amore. Ed era solo questione di tempo prima che Gabe cedesse alle sue emozioni, ulteriormente alimentate dal comportamento immaturi di Arnold che metteva a rischio delle vite, cosa totalmente contraria alla sua natura. Qui si può anche dire che forse l’unica ragione per cui fa quello che fa è che non sapeva cos’altro fare della sua vita. Sua moglie era morta di cancro molto tempo prima e lui aveva deciso di fare ciò che sapeva fare meglio, ovvero proteggere.

Tuttavia, tutto ciò di cui aveva bisogno era un segno che gli facesse capire che era ancora l’uomo che sua moglie credeva che fosse. E quel segno era Vanessa. Infatti, alla fine del film, Gabe dà a Vanessa la collana di sua moglie. Finché la collana era in suo possesso, sapeva che doveva proteggerla. Ma ora che era con Vanessa, era al posto giusto. Inoltre, simboleggia l’accettazione della verità e quindi il lasciar andare il dolore. Ed è proprio quello che fa quando sparge le ceneri di Alexandria in Africa, proprio nel luogo in cui aveva promesso a sua moglie che sarebbe andato a servire per sempre.