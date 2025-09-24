HomeSerie TvNews

Jessica Chastain “non è d’accordo” con Apple per aver rimandato Profilo privato

Di Chiara Guida

-

Jessica Chastain
Jessica Chastain sul red carpet di Venezia 80 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Jessica Chastain ha rilasciato una dichiarazione in merito al rinvio della sua serie per Apple TV+, Profilo privato, affermando di “non essere d’accordo” con la piattaforma di streaming “sulla decisione di sospendere l’uscita“.

Martedì è stato annunciato che Apple sospenderà la serie dall’uscita prevista per il 26 settembre, una decisione ampiamente contestualizzata dal recente omicidio del commentatore politico di destra Charlie Kirk. In Profilo privato, Jessica Chastain interpreta un’investigatrice sotto copertura che si infiltra in gruppi d’odio online per prevenire l’estremismo interno.

La vincitrice dell’Oscar ha sottolineato che, pur “apprezzando” la sua partnership con Apple e “rispettando profondamente” il loro team, non è d’accordo con il rinvio della serie. “Negli ultimi cinque anni da quando abbiamo iniziato a realizzare lo show, abbiamo assistito a un’inaspettata quantità di violenza negli Stati Uniti: il tentato rapimento della governatrice del Michigan Gretchen Whitmer; l’attacco del 6 gennaio al Campidoglio; i tentativi di assassinio del presidente Trump; gli omicidi politici di rappresentanti democratici in Minnesota; l’attacco al marito della Speaker Pelosi; l’assassinio del commentatore conservatore Charlie Kirk; la recente sparatoria in un’emittente affiliata alla ABC in California; e oltre 300 sparatorie nelle scuole in tutto il paese”, ha scritto Chastain su Instagram. “Questi incidenti, sebbene lungi dal comprendere l’intera gamma di violenza osservata negli Stati Uniti, illustrano una mentalità più ampia che attraversa l’intero spettro politico e che deve essere affrontata. Non mi sono mai tirato indietro di fronte a temi difficili e, anche se vorrei che questo show non fosse così rilevante, purtroppo lo è.”

Jessica Chastain ha continuato: “Profilo Privato‘ parla degli eroi che lavorano ogni giorno per fermare la violenza prima che accada, e onorare il loro coraggio sembra più urgente che mai. Pur rispettando la decisione di Apple di sospendere l’uscita per il momento, continuo a sperare che la serie raggiunga presto il pubblico. Fino ad allora, auguro a tutti sicurezza e forza, e vi farò sapere se e quando ‘Profilo Privato‘ uscirà”.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
