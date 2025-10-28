Dogman: la spiegazione del finale del film

Dogman (qui la recensione) è il film di Luc Besson, presentato in anteprima al Festival del Cinema di Venezia 2023, in cui si combinano drag queen, cani e violenza. Il film è guidato da uno spettacolare Caleb Landry Jones, ora protagonista per Besson anche di Dracula – L’amore perduto (attualmente al cinema). L’attore ha un talento straordinario nel suscitare inquietudine e disagio e sa come tenere lo spettatore con il fiato sospeso. Il film attinge a questo particolare talento in modi che tendono alla prevedibilità, ma Jones rende con tocchi emotivi finemente calibrati che garantiscono una performance ricca di sorprese, fino ad un finale molto emotivo.

La trama di Dogman

Dogman inizia con la polizia che ferma un camion. L’ambientazione è il New Jersey. Al telegiornale si parla di un uomo armato sulla trentina scomparso e ancora in libertà. La donna alla guida è riluttante a scendere, ma si scopre che si tratta di un uomo travestito, imbrattato di sangue. Viene portato in un centro di detenzione. Nonostante i ripetuti interrogatori, non è disposto a parlare. Viene chiamata una psicologa. La dottoressa Evelyn Decker (Jojo T. Gibbs) arriva al centro, piuttosto irritata per essere stata convocata a un’ora così scomoda.

È una madre single il cui marito spesso la perseguita nel quartiere nonostante un’ingiunzione del tribunale che gli impone di mantenere le distanze. È a Decker che la persona rivela la sua lunga e tormentata storia. Douglas, o Doug come si fa chiamare (Caleb Landry Jones), ha avuto un’infanzia difficile. Attraverso flashback elaborati, estesi e leggermente distorti, apprendiamo che suo padre era un addestratore di cani che spesso li faceva digiunare per prepararli ai combattimenti. Suo padre era violento e brutale, e non si tratteneva mai dal picchiare la moglie che non si lamentava mai.

Il fratello di Doug, Richie, cercava di ingraziarsi il padre per stare nelle sue grazie e non subire la sua ira. Doug aveva una propensione per i cani maltrattati e infelici, che nutriva segretamente con bocconi di cibo. Richie se ne accorse e lo riferì al padre, che si infuriò e chiese a Doug se amasse i cani più della sua famiglia. Doug rispose affermativamente e fu immediatamente rinchiuso nella gabbia con i cani. Il padre dichiarò che da quel momento in poi quella sarebbe stata la sua residenza. Il film passa a un’altra linea temporale che ci mostra Douglas in un glorioso travestimento a casa sua, circondato da un esercito di cani.

Un timido Juan (Michael Garza) bussa alla porta e gli racconta delle imprese di una banda guidata da El Verdugo (John Charles Aguilar), che ha chiesto il pizzo ai proprietari dei negozi. Anche Martha, l’amata lavandaia di Doug, è stata intimidita, ma non ha i soldi, quindi Juan è venuto per conto suo in cerca di aiuto. Doug manda immediatamente un cane che porta un telefono a El Verdugo. In una scena comicamente assurda, il cane si scaglia sui testicoli dell’uomo mentre Doug esige un accordo per non dare più fastidio a Martha. Messo alle strette, il ragazzo accetta, ma nutre un desiderio di vendetta, che viene tenuto a bada fino al climax.

Come fa Doug a scappare dalla gabbia?

Doug ha imparato quasi tutto quello che sa dai giornali di moda e dalle riviste femminili che si trovano ammucchiati nelle fessure della gabbia. Un giorno, una delle cagne partorisce dei cuccioli. Richie se ne accorge e corre di nuovo a dirlo a suo padre. Mentre Doug protesta, il padre spara, colpendo il ragazzo. Doug, ferito, uccide uno dei cani con un pezzo di dito mozzato. Il cane guida abilmente i poliziotti alla casa. Il padre e il fratello vengono rinchiusi in prigione. Doug perde la mobilità perché il proiettile gli ha colpito la spina dorsale. Potrebbe alzarsi e provare a camminare, ma questo aumenterebbe solo la possibilità di morire.

Doug passa attraverso una serie di case di riposo, ma non riesce a fare amicizia con nessuno, tranne che con una insegnante alle prime armi, Salma (Grace Palma). Salma lo introduce a Shakespeare e al piacere della recitazione, aiutandolo a vedere il potere del travestimento, in particolare come esso possa avere un potenziale liberatorio quando lui è scontento del proprio aspetto. Doug è infatuato di lei e spera di dichiararle il suo amore quando Salma parte improvvisamente per perseguire le sue aspirazioni di attrice. Doug segue intensamente la sua carriera e dopo molti anni riesce finalmente ad assistere a una delle sue esibizioni a Broadway. Non si aspetta che lei si ricordi di lui, ma così è.

Lei è entusiasta di vederlo e per un breve momento lui accarezza la possibilità di esprimere il suo amore. Le sue speranze vengono brutalmente infrante quando lei gli presenta il suo compagno. Devastato, torna dai suoi cani. Il rifugio per cani che gestisce riceve l’ordine di chiudere a causa dei tagli al bilancio statale. Prende i cani con sé e si sistema in una casa fatiscente nascosta alla vista. Doug va in giro alla ricerca di un lavoro e finisce in uno spettacolo di drag queen. Ottiene un ingaggio settimanale per esibirsi, interpretando Edith Piaf e cantando in playback una serie di canzoni classiche. Doug inizia anche a pianificare rapine in case ricche con i suoi cani, definendole una ridistribuzione della ricchezza.

La spiegazione del finale del film: cosa accade a Doug?

Doug continua la sua serie di furti per un po’, ma un poliziotto attento rileva la traccia dei collegamenti tra i cani nella serie di rapine denunciate. Il poliziotto arriva nella sua stanza, con l’intenzione di arrestarlo, ma i cani di Doug lo fanno a pezzi. Doug è ulteriormente turbato dalla ricomparsa di El Verdugo e dei suoi scagnozzi, che si intrufolano nel suo alloggio, facendo piovere proiettili. Ancora una volta, l’esercito di cani combatte con tenacia, orchestrando un complesso meccanismo per annientare tutti.

Doug riesce a ucciderli tutti, ma alla fine viene arrestato dalla polizia, ricollegandosi all’inizio del film. I cani sono stati il suo sostegno costante e la sua arma più potente, ma Doug capisce che è giunto il momento di andarsene, accettando finalmente la sua vulnerabilità e affidandosi a Dio mentre si alza in piedi, con il dolore che alla fine lo schiaccia a morte. Nel finale, dunque, il protagonista sembra morire, ma come sempre, i suoi cani rimangono al suo fianco. Nel mentre, però, Doug ha inviato uno dei suoi cani a fare da guardia a Evelyn Decker, dimostrando di aver sviluppato un affetto nei suoi confronti.

Cosa ci lascia il film Dogman

Dogman lascia allo spettatore un messaggio potente e ambivalente, sospeso tra redenzione e disperazione. Attraverso la figura tragica di Doug, Besson costruisce un racconto sulla solitudine, sull’abuso e sulla ricerca di amore in un mondo che emargina chi è diverso. I cani diventano metafora di lealtà e salvezza, ma anche di un istinto ferino che sfocia nella violenza. Il film riflette su come la crudeltà subita possa trasformarsi in giustizia distorta e sul confine sottile tra vittima e carnefice. Alla fine, Dogman ci ricorda che la compassione resta l’unica vera forma di libertà.