Gen V, la spiegazione del finale secondo l’autore Eric Kripke

Il creatore di The Boys, Eric Kripke, ha spiegato come il finale della seconda stagione di Gen V getti le basi per la stagione 5 della serie principale. Il finale di Gen V 2 mostra Marie e le sue amiche che incontrano di nuovo Starlight, la quale chiede loro se vogliono unirsi alla resistenza contro Homelander e Vought. Tra i possibili membri figurano anche A-Train e altri supereroi.

Kripke ha commentato:

“Stanno [giocando] una parte importante. Parte del divertimento nel concludere la seconda stagione in questo modo è che possiamo davvero apparecchiare la tavola per la quinta stagione, dove ora esiste una resistenza attiva e in crescita guidata da Starlight, di cui A-Train è una parte fondamentale. stanno davvero cercando di riportare la lotta a Homelander e a questo genere di governo fascista. Allo stesso tempo, però, lavoriamo ancora sodo per mantenere l’equilibrio: The Boys è su The Boys, e Gen V è su Gen V. I personaggi offrono un aiuto cruciale, ma resta comunque una storia su The Boys, e si può guardare senza aver visto Gen V e viceversa. Ma guardarle entrambe è comunque un’esperienza molto più divertente.”

Riguardo al futuro dello spin-off, Kripke ha ribadito che ci sono piani per una terza stagione di Gen V. Ha aggiunto che il finale di The Boys lascerà la porta aperta per un ritorno dei protagonisti dello spin-off, ma che tutto dipenderà dagli ascolti su Prime Video:

“Non trattiamo nella quinta stagione di The Boys la fine di Gen V. Li lasciamo con un finale aperto, perché in realtà abbiamo ancora altre storie di Gen V da raccontare, e ci piacerebbe farlo. Dipende dagli ascolti e da quante persone finiranno per guardarla. Dobbiamo fare in modo che Amazon ci rinnovi per un’altra stagione.”

Kripke ha poi anticipato quanto sarà difficile la battaglia finale contro Homelander, nonostante i molti alleati che i protagonisti riusciranno a raccogliere:

“Ci sono molte persone in fila che vogliono prenderlo a schiaffi (ride). Ovviamente Butcher è in testa a quella fila. Ma ci sono anche stan Edgar, Marie, Annie, Huey. Stanno cercando di organizzare una vera controffensiva, ma sono anche in inferiorità numerica e di armi. Vivono in un intero paese che ha bevuto la bibita di Homelander. Sono sopraffatti dal numero di centinaia di supereroi sparsi in ogni città del paese, a cui è stata data autorità sulla polizia. Quindi è davvero una vera resistenza clandestina contro un governo fascista, che ovviamente non ha alcun paragone o parallelo con nulla che stia accadendo in qualsiasi parte del mondo.”

Dalle sue dichiarazioni emerge che il cast di Gen V avrà un ruolo significativo nella stagione 5 di The Boys, anche se non sarà centrale. Questo prosegue la connessione già stabilita tra le due serie, come l’introduzione del virus dei superumani in Gen V poi ripreso nella quarta stagione di The Boys.

La stagione 5 dovrà anche aggiornare il pubblico su ciò che è accaduto a Sam e Cate, che alla fine di Gen V 2 sembravano redenti, ma che nella serie principale erano stati visti mentre rapivano Frenchie e Kimiko, evento ancora irrisolto.

I commenti di Kripke sollevano anche la questione di quanto la storia di Gen V sarà intrecciata con quella di The Boys – Stagione 5. L’implicazione di Sage con l’università di Godolkin prima della sua morte potrebbe creare un conflitto con Homelander, a seconda di quanto le due narrazioni saranno collegate. Tuttavia, Kripke riconosce che questo intreccio potrebbe risultare confuso per gli spettatori che non seguono entrambe le serie.

In ogni caso, tutto lascia pensare che la quinta stagione di The Boys sarà un finale trionfale per la serie madre, pur lasciando aperta la possibilità di nuove storie con i protagonisti di Gen V. Anche se la terza stagione dello spin-off non è ancora confermata, è rassicurante sapere che il finale sospeso della seconda stagione troverà una forma di risoluzione, indipendentemente dal futuro dello spin-off.

The Boys – Stagione 5 arriverà su Prime Video nel 2026.