Educazione criminale, spiegazione del finale: Nathan muore alla fine?

Educazione criminale racconta la storia di Polly, una bambina di nove anni che è stata trascinata in una fuga violenta al fianco del padre, Nathan McCluskey (Taron Egerton). Considerato un criminale dalla legge ma un padre affettuoso agli occhi della figlia, Nathan si è presentato improvvisamente davanti alla scuola di Polly, sorprendendola perché avrebbe dovuto passare a prenderla sua madre. La bambina ha esitato, ma alla fine ha deciso di seguirlo, sospettando che il padre si fosse di nuovo cacciato nei guai. Arrivati in un motel, Polly ha acceso il telegiornale e ha scoperto che Nathan era ricercato per l’omicidio della madre Avis e del compagno Tom. Da quel momento, la sua vita è cambiata radicalmente.

Nathan ha ucciso Avis e Tom?

Polly ha percepito il turbamento del padre sin dal loro arrivo nel motel, ma ha cercato comunque di confortarlo. Nathan l’ha avvertita di diffidare degli uomini con tatuaggi blu, spiegandole che aveva visto “mostri” in prigione. Le ha mostrato perfino come usare una mazza da baseball per difendersi. Polly ha promesso di stare attenta, pur senza capire davvero cosa stesse accadendo.

Quando Nathan si è addormentato, Polly ha scoperto al telegiornale che sua madre Avis e Tom erano stati uccisi e che la polizia aveva ritenuto Nathan il responsabile. Inoltre, il servizio ha rivelato che Nathan era legato a una gang violenta, gli Aryan Steel, coinvolti nel traffico di metanfetamina. Sconvolta, Polly ha deciso di chiamare la polizia per dire che gli uomini con i tatuaggi blu erano i veri colpevoli. Ha comunicato anche il nome del motel prima che Nathan ritornasse.

Quando la polizia ha fatto irruzione, Polly ha insistito affinché fuggissero. Una volta scappati, Nathan le ha rivelato la verità: Avis era stata uccisa dalla gang perché lui si era rifiutato di obbedire ai loro ordini. La donna era morta perché lui aveva tentato di ribellarsi. Nathan ha promesso di non mentire più, e Polly ha scelto di restare con lui, convinta che fosse l’unico a poterla proteggere.

Chi è stato l’assassino?

Nathan e Polly hanno trovato rifugio da Charlotte, ex fidanzata del fratello di Nathan, Nick, morto in uno scontro legato agli Aryan Steel. Charlotte ha esitato ad aiutarli, ma alla fine li ha ospitati. Tuttavia, il giorno dopo, un uomo con un tatuaggio blu è arrivato a casa sua. Charlotte aveva avvertito la gang per salvarsi la vita. Nathan ha reagito e ha ucciso l’uomo per difendersi, costringendo sé e Polly a fuggire ancora.

Per procurarsi soldi e attraversare il confine, Nathan ha tentato di rapinare un negozio, ma è stato ferito alla gamba. Rifugiatisi in una cappella su un rimorchio, hanno ricevuto la visita di un poliziotto che si è rivelato un membro dei Blue Bolts. L’uomo ha puntato la pistola su Polly, ma Nathan è intervenuto. In un momento di panico, Polly ha raccolto un’arma e ha sparato per difendersi. Nathan le ha fatto giurare di non usare mai più una pistola, nonostante fosse stato lui stesso costretto alla violenza per anni.

Nel frattempo, l’investigatore John Park ha iniziato a dubitare della versione ufficiale sugli omicidi. Ha scoperto che due settimane prima della scarcerazione di Nathan un uomo legato ai Blue Bolts era stato ucciso brutalmente. Dietro le gang Aryan Steel, Blue Bolts e Odin’s Bastards agiva una figura temuta: il “Dio di Slabtown”, capo indiscusso della produzione di metanfetamina del Sudovest. Nessuno osava avvicinarsi alla sua roccaforte.

John ha intuito che Nathan potesse essere la chiave per arrivare a lui.

Come Nathan e John hanno intrappolato Houser

John ha continuato a indagare e ha scoperto che il misterioso “Dio di Slabtown” era in realtà Samuel Houser, lo sceriffo locale. Houser controllava gang e poliziotti corrotti e sfruttava la sua posizione per proteggere i suoi traffici. Diveniva così praticamente intoccabile.

John ha rintracciato Nathan e Polly nel deserto e gli ha proposto un patto: se Nathan avesse ucciso Houser, lui avrebbe garantito una nuova identità a lui e a Polly. Era l’unico modo per sottrarsi alla vendetta degli Steel. Nathan, pur consapevole del rischio, ha accettato. Prima di partire, ha chiesto a John di proteggere Polly nel caso lui non fosse sopravvissuto.

Subito dopo, il partner di John, Jimmy, è arrivato al motel. Ha scoperto il piano e ha rivelato di essere anche lui un membro degli Aryan Steel. Ha minacciato John e ha tentato di ucciderlo, ma in una sparatoria è rimasto ucciso. John ha portato Polly in un’auto della polizia e si è preparato a fare irruzione a Slabtown.

Nel frattempo, gli uomini di Houser hanno catturato Nathan. Lo sceriffo, furioso, ha iniziato a torturarlo, ma ha presto capito che Nathan era soltanto un diversivo: John e la polizia statale avevano fatto irruzione nella base.

Che cosa è successo a Nathan e Polly?

Durante la sparatoria, Polly è riuscita a scappare dall’auto della polizia e ha raggiunto suo padre, legato e gravemente ferito. Lo ha liberato e ha tentato di trascinarlo via, ma Houser li ha sorpresi. Ha colpito Nathan, gli ha sparato al petto e ha afferrato Polly come ostaggio, puntandole una pistola alla testa. John ha ordinato ai suoi uomini di non sparare.

Approfittando di un attimo di distrazione, Nathan si è rialzato nonostante le ferite mortali e ha attaccato Houser con un oggetto appuntito. Polly si è liberata e ha corso lontano da lui. La polizia ha aperto il fuoco: Houser è stato ucciso all’istante, ma alcuni proiettili hanno colpito anche Nathan, che è morto sul posto davanti agli occhi della figlia.

Polly, in pochissimi giorni, ha perso entrambi i genitori. Ha assistito alla morte della madre e poi a quella del padre in circostanze traumatiche. Ha cercato conforto nell’unico legame rimasto — suo padre — ma lui l’ha trascinata in un conflitto mortale dal quale nessuno dei due è uscito vivo.

John ha portato Polly in una casa-famiglia, dove una donna gentile l’ha accolta e le ha presentato gli altri bambini. Polly ha cercato di ambientarsi, ma si è sentita irrimediabilmente sola. La perdita dei genitori e la violenza a cui ha assistito l’hanno segnata profondamente, lasciandole un enorme vuoto. Pur sperando che una famiglia adottiva potesse aiutarla a ricostruire la sua vita, Polly ha continuato a convivere con il dolore e con i ricordi delle persone che aveva amato di più.